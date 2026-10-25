Memoria Frágil: el inmenso legado de Gloria Montoya

Hay artistas cuya obra excede los límites de una disciplina y cuya presencia deja una marca que el tiempo no siempre alcanza a reconocer. Gloria Montoya fue una de ellas. Pintora, dibujante, grabadora, poeta, escritora y docente, construyó desde Paraná una trayectoria que desafió las convenciones de su época y abrió nuevos caminos para las artes visuales de Entre Ríos. Su legado, sin embargo, todavía espera una valoración acorde con la dimensión de su aporte.

El documental de “Memoria Frágil” (Canal 9 Litoral), recorre esa vida a través de los recuerdos de su hijo, colegas, alumnos e investigadores. Las voces reunidas permiten descubrir a una mujer de formación excepcional, criada en un hogar donde los libros, la música y el arte formaban parte de la vida cotidiana. Su madre, Celia Ortiz de Montoya, había obtenido en 1925 el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, un antecedente que marcó la historia familiar y ofreció a Gloria un horizonte intelectual poco frecuente para una mujer de su tiempo.

Su paso por Buenos Aires y Rosario, sus estudios de Filosofía y Bellas Artes y, especialmente, una beca que la llevó a París alrededor de 1960 transformó su manera de entender la creación. Allí recorrió museos y galerías, se acercó a las nuevas corrientes artísticas y amplió su mirada. Al regresar a Paraná, incorporó materiales, texturas, manchas y gestos que se apartaban de la pintura tradicional. La ruptura provocó resistencias, pero también abrió una discusión sobre los límites del arte y la libertad de experimentar. En torno a ella se reunió el Grupo 633, integrado por artistas que encontraron en su espacio un lugar de intercambio y producción.

Su aporte no se agotó en la obra plástica. Como docente, Gloria evitaba imponer modelos y alentaba a sus alumnos a encontrar una voz propia. Sus talleres fueron espacios de aprendizaje, diálogo y libertad creadora. También escribió poesía, cuentos e ilustró publicaciones escolares.

El documental recupera, además, una dimensión íntima: la ternura en la vida familiar, la generosidad con sus alumnos y la decisión de continuar creando durante la enfermedad. Sus últimos cuadros, atravesados por soles negros, adquirieron otro significado ante la proximidad de la muerte. Su última exposición fue, según recuerda su hijo Jorge Daneri, un canto a la vida.

La oportunidad de “Memoria Frágil” reside precisamente en volver visible aquello que el paso del tiempo y la centralidad cultural de Buenos Aires relegaron. Recuperar a Gloria Montoya no significa únicamente homenajear a una artista notable; supone revisar la historia cultural entrerriana y preguntarse por qué algunas figuras fundamentales permanecen en los márgenes del reconocimiento. Su obra sigue hablando. Hace falta que más personas se detengan a escucharla.

El inmenso legado de Gloria Montoya

Gloria Montoya nació en Paraná, en una casa donde el arte y los libros eran parte de la vida diaria. Fue la menor de cuatro hermanos. Su madre era Celia Ortiz de Montoya, la primera mujer del país en obtener el doctorado en Ciencias de la Educación, en 1925, en la Universidad Nacional de La Plata. Por esa casa pasaban los artistas que llegaban a la ciudad. Estudió Bellas Artes y también Filosofía. Empezó la carrera en Buenos Aires, donde fue ayudante alumna de Mario Bunge, y la terminó años después en Rosario. No se dedicó a la filosofía, pero esa formación le dio una amplitud poco común entre los artistas de su tiempo.

Jorge Daneri, hijo

“Cuando pienso en Gloria Montoya -en mi madre- recuerdo cuando caminábamos, fundamentalmente, cuando caminábamos por Buenos Aires… después de las sesiones de quimioterapia … compartía con las enfermeras en la sesión siguiente que caminábamos… íbamos a los museos o a comer alguna pasta rica. Le encantaban los ravioles y no podían creer, no podían creer que tenía la energía después del Taxol, la droga en aquel tiempo de hacer lo que mamá hacía. Y de alguna manera también recordar que eso expresaba su actitud frente a la vida. Su última exposición fue un canto a la vida. Y mi madre era eso, era un ser de una ternura indescriptible. La ternura era el escenario que -como un aura- existía en la casa… en la casa de familia … escuchar la música clásica mientras ella pintaba en su taller. Un silencio precioso que a todos nos abrazaba, nos cubría, nos protegía para poder estudiar, para sentarnos a almorzar o a cenar. No recordamos levantar la voz, no recordamos enojos desagradables. No sé si era algo excepcional o fuera de lo común, pero la ternura a través de ella era como la expresión de que así se puede vivir, de que así se puede llevar adelante un sentido de vida realmente amoroso”.

Ferny Kosiak, escritor

“Existen estos artistas completos, que por ahí trascienden un límite; que no son solamente en el caso, como decir de Gloria: no era solamente pintora, no era dibujante, no era solo poeta, no era solamente docente. Era una mujer atravesada por distintos intereses. Inclusive por ahí, yo qué sé, vemos su obra y por ahí eso que está en su obra pictórica no está en su obra poética. La obra poética de ella es muy bella, va mucho hacia lo natural, hacia su rol de madre. Tiene unos poemas hermosísimos. Y por ahí su pintura es más abstracta. Entonces, uno dice, bueno, dónde está esto que está en la poesía, ¿dónde está en la pintura? Y, por ahí no se encuentran. Pero, bueno, son esas cabezas que son más amplias que lo normal, que buscan distintas cosas, que les interesan distintas cosas”.

Jorge Daneri, hijo

“La pregunta Gloria Montoya, madre y artista es… la verdad de uno es que no se puede separar. La presencia, el estar, el habitar con mamá, los espacios compartidos en la casa, en su taller o cuando en una exposición que se inauguraba en la Galería Fénix o en el propio taller de arte en el Puerto Nuevo era ese ser. Su presencia, su calidez, su manera de mirar, de expresar la palabra que siempre tenía la nota poética, la nota entrañablemente dulce. Entonces no se puede separar. Es imposible, de alguna manera, el desarrollo de su vida, su despliegue, su manera de vincularse, de comunicarse, de dar todo, cómo daba todo por sus alumnas que eran mayoritariamente mujeres en la Escuela de Bellas Artes o en el Taller de Arte. En los dos talleres en Puerto Nuevo, en sus distintas etapas, era un brindarse de tal manera que después, cuando analizábamos en la Fundación Argentino Brasileña en Buenos Aires, luego de las quimioterapias nos quedábamos dos días a hacer unos cursos maravillosos, unos talleres ´compactos´ -se llamaban-. No eran cursos… ´talleres compactos alternativos´ y a veces pasaba esto. Mamá daba todo, era una transmisión de energía a los otros, a las otras, tan grande que había noches que llegaban muy cansada, muy cansada. Entonces, el debate, la conversación, el diálogo con Stella Maris en esa fundación maravillosa que trata con seres humanos con enfermedades terminales era si había reciprocidad. Mamá también recibía esa energía que ella tanto brindaba. Y ahí hay un signo de pregunta muy grande. También el arte -de alguna manera- es una terapia tan necesaria para gente que está con problemas y que necesita recuperar, reencontrarse. Y mamá dejaba todo ahí. Todo… todo. En ese sentido era maravilloso. Después un poco veíamos cómo cuidarla”.

En Buenos Aires se formó con maestros como Adolfo de Ferrari y Vicente Forte. Por entonces era una pintora postcubista. El gran cambio llegó alrededor de 1960, cuando ganó una beca del gobierno de Entre Ríos para viajar a París junto a otros artistas paranaenses. París vivía el auge de la abstracción lírica y del informalismo. Gloria recorrió museos y galerías con una minuciosidad asombrosa. Llenó cuadernos de bocetos en el Museo del Hombre. En el Louvre se detuvo frente a los toros alados de Nínive y sintió que el tiempo pasado la envolvía y que todo volvía a comenzar.

Guillermo Fantoni, historiador de arte y curador

“No conocía a Gloria Montoya personalmente. Pero, sí conocí a su hija Gloria y luego a su otra hija Mercedes. Y a través del vínculo personal con Gloria, que fue de muchos años, surgió la idea de trabajar específicamente la obra desarrollada en el campo de la plástica y sus escritos, sus diarios y sus actividades. Entonces, ahí pareció como un caso muy importante dentro del arte de Entre Ríos y por lo tanto del arte del país. Un caso significativo de una artista que tiene una iniciación en su ciudad natal, donde tiene un vínculo con la cultura, que ya es un vínculo familiar a través de sus padres, que ella misma continúa y con el apoyo de su marido también, y luego con la recepción de sus propias hijas”.

Marcela Romero, alumna de Gloria y diseñadora gráfica

“Tuve la oportunidad de conocer a Gloria de bastante chica, de adolescente. Hice con ella muchas tardes… compartí con ella muchas tardes en su taller. Éramos un grupo bastante heterogéneo. Yo era como la gurrumina de ese grupo. Eran varias mujeres. Cada una haciendo su propio proyecto. Yo era muy inexperta en ese momento. Realmente estaba como probando de qué se trataba la expresión artística y recuerdo esas tardes con una mezcla muy interesante entre la expresión de la sensibilidad y un abordaje bastante más técnico, bastante más riguroso, vinculado al color, vinculado al uso de las herramientas, vinculado a desentrañar cómo se comportaban los materiales. Pero, también como tardes muy apacibles, muy conversadas. Realmente como una época… en la adolescencia a veces todo es un poco tumultuoso y en cambio esas tardes eran tardes realmente muy calmas y muy con cierta reflexión también. Yo no es que estaba desarrollando un proceso artístico, más bien casi era como una cuestión de autoconocimiento y de exploración, de posibilidades de expresión”.

Marcelo Olmos, arquitecto y alumno de Gloria

“Fui alumno de Gloria Montoya cuatro años. Ahí la conocí ya personalmente. Antes había visto obras suya expuesta en el salón, en la Galería Fénix. Pero, esos años en que me permitieron ser su amigo tuve una relación mucho más estrecha. Y poder conocer la obra y la persona (…) Como docente era excelente. Era muy medida, muy profesional. Tenía una formación destacable que yo creo que esa fue una de las características que la sitúa, digamos, en un lugar prominente. O sea, una artista -en el caso de ella- una pintora, hizo grabados, también dibujó, pero que también fue licenciada en Filosofía, o sea, tuvo una apertura ´de cabeza´ muy importante. Quiero destacar algo porque a mí cuando lo descubrí me pareció impactante”.

Regresó a Paraná con otra forma de entender el arte. Una pintura de materia, de mancha, de signo y de gesto. Incorporó a sus obras telas, texturas y hasta medias rotas. En una ciudad acostumbrada a una pintura tradicional, aquello fue una irrupción. No todos lo aceptaron. En una charla en el Museo de Paraná, un coleccionista santafesino cuestionó el uso de materiales extraños en la pintura. Gloria le preguntó si creía que Miguel Ángel había hecho solo sus esculturas. Quería decir que el arte no depende de la mano sino de la cabeza. A su alrededor se formó el Grupo 633, con Carlos Asiaín, Juan Gerardo Zapata y Felipe Aldama, entre otros. Un grupo de varones nucleado en torno a una mujer. Se reunían en su espacio y muchas de las iniciativas dependían de ella.

Mirta Giaccaglia, alumna de Gloria, docente

“A Gloria la conocí en un aula de la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario, porque yo ya estaba terminando mi carrera y ella vino a Rosario a terminar su carrera de Filosofía, porque ella -además de estudiar Bellas Artes-, había estudiado Filosofía. Y después la encontré una vez cuando yo ya vivía acá, por la calle Santa Fe, me puse a charlar. Y cuando decidí volver a la pintura - desde chica pintaba-, por supuesto la elegí a ella (…) Gloria era amorosa. Era una persona generosa. Muy sabia. Y en el taller, sobre todo, lo que yo quiero destacar es la libertad que nos daba. Éramos libres de elegir lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer. Y ella, cuando emitía una crítica de nuestros trabajos, incluso una de esas que fuimos al museo con ella, era siempre positiva. Trataba de encontrar en esa obra algo que permitiera valorar a la obra”.

Ferny Kosiak, escritor

“Su presencia… hay inclusive algunas crónicas que destacan mucho eso… sobre sus… no sé… me hubiera encantado conocerla. Hay una crónica de un encuentro de escritores que se hizo acá en la SADE en Paraná, que vinieron escritores de todo el país, los grandes nombres, y que se hizo una noche de lectura en un espacio que ahora no está más en el Ateneo, en el centro, que era una librería, Y ahí, bueno, estaba Velmiro Ayala Gauna, estaba (Manuel) Mujica Lainez, estuvo Juan L. Y la crónica se detiene en que también aparece Gloria Montoya, que lee sus poemas y que se retira del salón como si fuera una diva del cine. acompañada por su esposo y hasta te hace ese recorrido de esta mujer que se va en auto … creo que tenía eso y por lo que he hablado con ´Mechita´, con una de sus hijas -ella también me cuenta que sí- que era una mujer muy elegante, muy coqueta (…) Llegué a Gloria Montoya porque en nuestra ciudad hay un Centro Cultural que se llama Gloria Montoya y en algún momento debí haber investigado a ver quién era esta Gloria Montoya. Y a partir de ahí uno empieza con el caminito fácil que es la artista plástica, es la pintora, la dibujante y se van encontrando otras pequeñas facetas, o sea, he encontrado unos manuales cuando se editaban manuales para las escuelas acá en la provincia y hay uno -no me voy a acordar ahora el nombre-, que está ilustrado por ella y por (Nicolás) Passarella, por un artista de Concordia”.

Marcelo Olmos, arquitecto y alumno de Gloria

“Ella te estimulaba, te incentivaba, te indicaba. Yo creo que tenía la virtud del docente, o sea, no muchos caen, digamos, en el tema de que el alumno… eso uno lo ve hasta en las facultades, repite los modelos del docente. Gloria no. Gloria estimulaba los caminos propios. Entonces, se sentaba, conversaba que estás haciendo, explícame qué haces, qué estás pensando, y de pronto no dibujabas ni pintabas, pero te enredabas en una historia donde había otros caminos para explorar. Ella, en ese sentido, tenía una capacidad enorme en cuanto a la docencia y, sobre todo -te vuelvo a repetir- una carga intelectual muy importante que jerarquizaba su enseñanza (…) Ella irrumpe en un Paraná muy discreto, donde se movían ya algún grupo de artistas. Pero, ella lo hace desde una modernidad que de pronto estalla. Ella aparece con un informalismo, que eran las tendencias nuevas a fines de los ´50, que nadie en Paraná se imaginaba que había caminos donde se usaban nuevos materiales, nuevas visiones, nuevos lenguajes, nuevas apariencias. Y ahí es como que gana la visibilidad de ser distinta y muy innovadora, pero con solidez”.

Guillermo Fantoni, historiador de arte y curador

“Esta forma de producir -evidentemente- cambia la mirada sobre el arte en Paraná, o al menos intentan cambiar la mirada sobre el arte… son cambios cualitativos. Hay una anécdota recogida en la entrevista que le hice a Carlos Asiaín en su momento, en torno al impacto que tuvo la obra de Montoya en algunos sectores más tradicionales. Por ejemplo, llega al Museo de Paraná a hablar Luis León de los Santos, que era un coleccionista aficionado al arte de Santa Fe y hablaba justamente en contra de la inclusión de elementos heterodoxos en el plano pictórico. Y ella rompía medias y las colocaba justamente… y entonces, en un momento, Gloria -que según Carlos Asiaín- estaba vestida pero no muy vestida… pintada pero no muy pintada, enjoyada pero no muy enjoyada… ´Gloria que estaba a la vuelta del paraíso´ … Me encantó esa conceptualización… Ahí está a la vuelta del paraíso le dijo: ´Señor León de los Santos, ¿usted cree que Miguel Ángel hizo solo sus esculturas? Con lo cual quería decir que el arte no depende de la factura, sino el arte depende de la cabeza. Esta es una de las transformaciones que implica la obra de Montoya”.

En una época en que muchas artistas dejaban la pintura al formar una familia, Gloria hizo lo contrario. Se casó, tuvo a sus hijos y se metió cada vez más en el arte. Contó con el respaldo de su marido y de los suyos. En la casa sonaba música clásica mientras ella pintaba en su taller.

Marcela Romero, alumna de Gloria y diseñadora gráfica

“De Gloria yo no tenía un conocimiento, es decir, no la conocía personalmente antes de eso. Sí, tal vez mis padres. Y sí, por supuesto, sabía que era un artista de renombre para ese momento, pero no tenía con anterioridad a eso haberla conocido o haber compartido tiempo con ella. Y esas tardes en el taller, en el espacio compartido y en las charlas compartidas, realmente la recuerdo con mucho cariño. La obra en ese momento era una obra ya bastante más figurativa. Era otra obra que la que tuve después la oportunidad de conocer un poco más a fondo cuando hicimos el libro sobre la obra de Gloria en esa época más temprana. Y en esa obra más temprana me llamó mucho la atención la exploración de los materiales, la vinculación con una expresión un poco más vinculada al comportamiento de esos materiales, a la incorporación del material como elemento expresivo. De los diarios me parecieron muy hermosos y tiernos y me permitió un registro personal… pero, personal desde otro lugar. Un poco más vinculado no tanto a lo que uno dice sino a lo que uno piensa. Es un modo bastante particular de conocer una persona cuando lo que uno lee son sus ideas. Sus ideas escritas, así … para ella misma… para registro de su propia obra y de sus propias ideas”.

Marcelo Olmos, arquitecto y alumno de Gloria

“En realidad, tiene como distintos períodos, o sea, no podemos decir esta me gusta, esta es la mejor. La del informalismo, que es una obra muy frágil porque se usaba pintura, textiles, es muy buena, es un mundo nuevo. Después, vienen otras sugerencias, el vuelo de los pájaros, las mujeres, una época más oscura como de gente, de personajes oscuros que se diluyen en medio de la sombra. Después tuvo una etapa más minimalista donde yo siempre lo miraba porque me parecía fabuloso. Era un plano blanco con un trazo blanco de materia muy densa y de pronto un punto rojo y nada más. O sea, una síntesis asombrosa de equilibrio en el espacio y donde vos decías es maravilloso… nunca pensé que enfrentar a esto, me parecía una maravilla, una belleza. Y después … bueno… yo siempre recalqué que tiene una última etapa donde aparecen soles negros que yo creo que era, digamos, la manifestación de ella… de lo que estaba pasando … o sea, la enfermedad la estaba devorando y el mundo se estaba apagando. Y esos soles eran contar la angustia, contar lo que estaba sintiendo… que uno no lo interpreta hasta que llega el final cuando falleció y la enfermedad … me acuerdo mucho de eso”.

La obra de Gloria Montoya atravesó varias etapas. Después del informalismo vinieron el vuelo de los pájaros, las mujeres, y una época más oscura, de figuras que se diluían en la sombra. Más tarde llegó una etapa minimalista: un plano blanco, un trazo de materia densa y un punto rojo. Fue, además, una gran colorista. No fue solo pintora. Hizo grabado y dibujo. Ilustró manuales escolares para los chicos de la provincia junto al concordiense Nicolás Passarella. Escribió cuentos y poesía. Sus primeros libros de poemas hablan de la espera de sus hijos, de la ciudad y de los años de la dictadura de Onganía. En un encuentro de escritores en Paraná compartió una noche de lectura con Manuel Mujica Lainez, Velmiro Ayala Gauna y Juan L. Ortiz. Leyó sus poemas y se retiró del salón como una estrella de cine, del brazo de su marido. Era elegante, medida, sin exageraciones.

Ferny Kosiak, escritor

“Creo que es como todo lo que pasa con muchos artistas, creo que por ahí hay algo de un nombre que queda dando vueltas, por supuesto, que entre los artistas todo el mundo sabe quién es Gloria Montoya, Pero, para el común de la gente por ahí es eso… es algo que ´ah sí, hay un lugar que se llama Gloria Montoya… donde era antes el boliche de Danhes, no sé qué cosa´ … Y queda eso dando vueltas sin saber. Y creo que después hay otros pequeños rescates más puntuales, por ejemplo, como el que hizo ´Mechita´ Daneri y que cuando ella publicó su primer libro ´Los soles de mi abuela Gloria´ … el libro tiene reproducciones de las obras de Gloria Montoya y en donde Mechita escribe el texto infantil, que es ´Literatura infantil´ con ilustraciones de Jaimo. Pero, ahí también hay esa otra intención de acercar estas obras también a un público lector nuevo, a un público que un gurí pueda mirar esos cuadros y decir: ´Ah, mirá, estuvo esta mujer que se llamaba Gloria Montoya que pintaba esto´. También creo que hay un rescate desde la obra poética con la publicación que hizo la Editorial Municipal hace unos años que reeditaron uno de sus poemarios, con todo un estudio crítico y con fotografías. Hay todo ese poner en valor. Y lo mismo acá, gracias a Mechita Daneri que donó estas cuatro obras que fueron de Gloria Montoya para que puedan estar expuestas acá en el Centro Cultural Juanele Ortiz y que pasa a ser parte del patrimonio de todos los paranaenses. Entonces, eso también está buenísimo que, desde la familia, a través de estos gestos súper generosos, se la siga mostrando… son pequeños disparadores, ¿no? que al que le interesa averiguará, entrar en Google, buscará algún libro para leer un poco más de ella. Por eso, también es que acá pusimos una foto de ella para que veamos su cara, su elegancia y también con un poema, para que no nos olvidemos de esa otra faceta, de la faceta de escritora”.

Guillermo Fantoni, historiador de arte y curador

“Con respecto al Grupo 633, es notable que haya un grupo de alguna manera liderado o nucleado en torno a una mujer, en torno a una mujer que tiene un espacio, tiene el espacio físico donde se reunían los integrantes del grupo que eran varones. Y un predicamento verdaderamente muy importante en todos ellos. Evidentemente hay una interacción fuerte entre los miembros. Pero, Gloria debe haber tenido un rol bastante importante, porque evidentemente muchas iniciativas dependían de su voluntad”.

Jorge Daneri, hijo

“Mamá tenía como una presencia impecable. Siempre muy tranquila, muy. como que gestionaba la proporcionalidad en sus actitudes, en sus conversaciones, el equilibrio. Pero, también había una manera de comunicación que iba muchísimo más allá de la palabra. Yo creo que esto que tienen algunas personas, que es como una presencia impecable, como una sonrisa que transmitía seguridad, sano juicio, una capacidad reflexiva, admirable y siempre con el alma y los sentimientos a flor de piel y a la vez medido en su justa proporción. Era algo maravilloso. Y hay una pregunta muy sensible, muy sentida, sobre las conversaciones en el hogar familiar de la ciudad, de la política y de alguna manera la respuesta está en sus dos primeros libros. Pero, particularmente en sus dos primeros libros de poemas que son libros fuertes a la vez, esperando el nacimiento de sus hijos y de la dictadura de Onganía y cómo ella también ve el mundo y las ciudades y a Paraná. Y esta pregunta de si uno recuerda, yo tenía 15 años, algún enojo y para nada, para nada existía esto de los enojos. Sí recuerdo una conversación muy fuerte, muy dura, donde hubo disidencias -y no menores-, que fue cuando le ofrecieron a mi madre la Dirección de Cultura de la provincia. Voy a ser muy breve en esto. Y mi padre, de formación radical y profundamente democrática, se oponía y se opuso. Mamá estuvo de directora un año y meses, casi un año y medio, y renunció gracias a eso, a la capacidad de escucha. Ella lo veía como una proyección en su carrera cultural y terminó siendo hacia adelante un reconocimiento de que había sido un error importante. Y hubo ahí -yo diría- tres personas que fueron centrales en esto. Amanda Mayor, su alumna en el taller de arte, en la intimidad de las conversaciones, durísimas seguramente, fuertes, humanamente desgarradoras, que las dos han tenido. Se hicieron muy amigas. Y la relación de papá con dos radicales de buena cepa, como los abogados Eduardo Solari (padre), y Luis Agustín Brasesco, que pudieron dar un contexto de lo que estaba pasando también en nuestra tierra. Mamá renuncia y después cuando caminábamos en esos años de lucha contra la enfermedad, contra el cáncer, ella me transmitió que tenía una gran preocupación cuando el renacimiento de la democracia… es que esa historia pudiera trasladarse a sus hijos en sus compromisos políticos. Y bueno…eso no sucedió. Pero, se ve que lo llevó como una carga, un dolor y que, sin embargo, lo pudo superar en la expresividad de la tela, del color, de la palabra, de sus libros, de sus vínculos con los seres humanos que fue algo realmente maravilloso. La sala de arte en Villa Urquiza, la Sala de Arte de Gloria Montoya expresa de alguna manera… intenta en un paso a paso, mostrar la belleza de ese ser humano”.

Mirta Giaccaglia, alumna de Gloria, docente

“La mirada de ella como mujer aparece permanentemente: Pero, ella era una gran colorista. Era maravilloso cómo manejaba los colores, y por supuesto fue teniendo distintas etapas. Y ya a fines de los ´50 ella hacía abstracción. Y yo también siempre estuve inclinada a la abstracción. No podría hacer otra cosa que no sea pintura abstracta. Así que a mí la pintura de ella me fascinaba, me encantaba (…) Ella a la Filosofía no se dedicó, fue formación. Pero, ella se ganó una beca importantísima, creo que alrededor de 1960, para ir a estudiar a París. Y eso fue fantástico para ella. Y ahora que decís esto de los hombres, ella tenía un grupo en aquella época, que yo sé que después algunos fueron amigos míos: ´Carlitos´ Asiaín que la amaba, (Juan Gerardo) Tati Zapata, (Felipe) Aldama, todo un grupo de pintores, no sé si (Mario) Gargatagli también, pero con Carlitos Aziaín con Zapata en especial. Pero, yo pienso, y no sé si tiene que ver con la cuestión femenina o masculina… Pienso que Gloria… por eso me alegro que hagan este homenaje… Gloria no ha sido valorada como se merece en esta ciudad. Para mí no ha sido valorada como se merece. Y, además, también está la cuestión de que, si vos no estás en Buenos Aires, estás un poco al margen. Porque ella era una pintora para mí, para sobresalir desde todo, desde cualquier lugar. No era solo una pintora paranaense. Era maravillosa su pintura (…) Una gran artista, una gran persona y disfruten de la libertad que te da para crear, porque eso es fundamental, la libertad para crear… Donde uno pueda encontrarse a sí mismo. Me recuerdo un día en el taller de Gloria. Yo hacía algo de cubismo, cosas así, nunca figurativo porque no era lo mío… Y de golpe un día estaba pintando y no estaba conforme con lo que estaba haciendo y empecé a borrar con un trapo. Bueno … y ahí ya decidí lo que yo quería hacer. Trapo, trapo, mancha. Y ella tenía siempre una mirada positiva hacia lo que uno hacía. Entonces era fantástico eso (…) Yo considero que aportó mucho desde el punto de vista del arte porque su pintura fue de un valor enorme y además ella fue profesora en Bellas Artes. O sea que ahí -además de su taller- había un contacto directo con los jóvenes en Bellas Artes. Pero, creo que no ha sido lo suficientemente valorada para mi punto de vista, ¿no?”.

Fue docente en la Escuela de Bellas Artes y tuvo su propio taller en Puerto Nuevo, por donde pasaron generaciones de alumnos, en su mayoría mujeres. Nunca ponía un pincel sobre el trabajo de otro. Daba libertad para crear, para hacer y deshacer. No buscaba que la copiaran, sino que cada uno encontrara su camino. Hubo un momento difícil. Aceptó la Dirección de Cultura de la provincia. Su marido, radical y de profundas convicciones democráticas, se opuso. Gloria estuvo casi un año y medio en el cargo y renunció. Con los años lo reconoció como un error.

Ferny Kosiak, escritor

“Hasta el día de hoy vos ves a los salones de artes visuales que se hacen todos los años en Bellas Artes y por lo general no hay figuras abstractas o expresionistas como en estos casos… digamos… Es un arte más mimético, ¿no? En este caso es como es esto: es la abstracción, es el color. Bueno… Gloria tiene una obra que es muy basta y que atraviesa varias décadas. Entonces, también hay un cambio, hay una progresión. Pero, digamos si uno la piensa a Gloria desde una perspectiva hermenéutica en su momento de producción, hay una diferencia con respecto a los y las artistas de ese momento (…) Gloria Montoya fue una gran artista… que esta (las obras en el Juan L. Ortiz) es apenas un guiño de toda su obra inmensa. De hecho, recibimos escuelas, las acompañamos, yo les cuento, les leo el poema, que ya casi me lo sé de memoria. Y es eso también, es parte de nosotros, de los que estamos en distintos lugares de la cultura, cómo seguimos poniendo a las personas que nos precedieron en la mirada actual”.

Marcela Romero, alumna de Gloria y diseñadora gráfica

“Y si tuviese la oportunidad ahora de volver a hablar con Gloria, no sé cuáles serían nuestras charlas. No sé porque yo tampoco soy la persona que era hace 45 años, ¿no? Seguramente, podríamos hablar de muchas cosas, algunas vinculadas al arte. Yo no seguí mi carrera, no hice una carrera artística, me dedico al diseño gráfico, es decir, es un abordaje de la visualidad, pero desde otro lugar. Pero, estoy segura que encontraríamos temas sobre los que conversar y lugares en donde encontrarnos”.

La enfermedad la complicó, pero hizo todo dignamente, como concretaba cada una de sus cuestiones. Viajaba a Buenos Aires para la quimioterapia y, después de cada sesión, caminaba por la ciudad. Siguió dando talleres. Sus alumnas la visitaban para conversar. Llegó a decir que la enfermedad había sido un gran aprendizaje. En sus últimos cuadros aparecieron soles negros. Su última exposición fue un canto a la vida.

Mirta Giaccaglia, alumna de Gloria, docente

“Nunca ponía un pincel en nuestro trabajo, que eso me parece que es importantísimo, que tiene un enorme valor, porque era el trabajo de uno, con los errores, con los aciertos, porque ya la pincelada del maestro ya era otra cosa. Eran momentos muy hermosos, pero yo te voy a decir otra cosa. Cuando Gloria se enfermó, te imaginás que fue para nosotros algo terrible, terrible… Nosotros éramos un grupo … había más gente en el taller… pero, habíamos conformado un grupo de cuatro amigas que todavía hoy somos amigas y nos vemos y nos reunimos y tuvimos después un taller juntas. Más otra señora más grande que también iba y hacía muchos años que la conocía a Gloria. Y durante su enfermedad, cuando yo ya podía hacerlo, periódicamente nos reuníamos con ella. Nos reuníamos a conversar, a charlar, a tomar algo. Fue hermoso. Y aprendí mucho. Me acuerdo de una frase que ella dijo que me quedó grabada, que la enfermedad le había servido para un gran aprendizaje. Eso yo creo que es de la muestra de cómo era ella. Esos dos años -creo que fueron, tres-, el dolor inmenso que sufrió. Una enfermedad terrible. Ella lo tomó también como un aprendizaje y eso me pareció maravilloso. Y nos reuníamos con ella hasta que bueno, fue difícil hacerlo (…) No, tantos consejos, no… sino libertad para hacer y por supuesto mirada crítica. Pero, en esa mirada crítica siempre había un elemento positivo para que salgas adelante. Siempre había un elemento positivo para salir adelante y eso lo valoro muchísimo. Esa libertad es fundamental para un artista”.

Marcelo Olmos, arquitecto y alumno de Gloria

“Siempre cuento lo mismo porque me pareció fascinante. Gloria era como una especie de diosa y siempre lo digo. Hay un personaje en la novela de Marcel Proust, que se llama "En busca del tiempo perdido", que es uno de los personajes que Proust, alrededor del cual arma la novela, que era la duquesa de Guermantes. Y yo decía: Gloria es igual, no porque sea duquesa, sino los protagonistas, la gente de la novela, decía: Usted la ha visto. Tuvo oportunidad de saludarla. Se cruzó con ella y cuando entraba era como… ahí está… Hermosa, elegante, sin exageraciones, sin gestos excesivos, amable. Para mí, una maravilla de mujer. También quiero destacar una cosa. Gloria se crió en un ambiente muy positivo. Su madre era Celia Ortiz, la primera mujer que obtiene un doctorado en Ciencias de la Educación en la Argentina, actora de textos. En su casa se hablaba de arte. Había artista que pasaban por Paraná, iban a lo de Celia Ortiz. Mucha comprensión y muchos libros en esa casa donde indudablemente algo tenía que salir y que tenía que funcionar. Anécdotas no te puedo contar, te puedo contar algunas pavadas, pero para mí ella no era autora de cosas anecdóticas casi, sino de hechos continuos. Vos veías esa cosa impecable. Cuando vos la veías en el taller, cuando trabajaba concentrada, no la movías con su propia obra. Con los alumnos era otra cosa. Pero, era una maravilla de ver cómo producía. No te das una idea cómo iba produciendo una cosa detrás de otra. Pero, no era tirar, sino la conciencia de lo que hacía, de lo que iba haciendo. No… yo creo que anecdótico sería su metodología de trabajo, su concentración. El artista que se sienta todos los días a trabajar es el que llega. Y de alguna manera el que llega no digo a la fama, a tener una obra construida propia, que pueda hablar por él. Y Gloria lo hizo. Es fascinante, Gloria es fascinante… En algún momento -me acuerdo- en una entrevista cuenta que estando en París va al Louvre y recorre todo lo clásico y se encuentra con los grandes toros alados de Nínive que están ahí. Y dice: surgen de pronto de la eternidad y ella siente que, de una bruma, el tiempo, el tiempo pasado la empieza a ganar y a sentir que todo vuelve a comenzar. Ellos, ella, lo que expresa … fue una poetisa muy linda, una escritora preciosa, unos cuentos increíbles. Por eso te digo, era una mujer talentosa, pero al mil”.

Pudo haberse instalado en Buenos Aires y eligió quedarse en Paraná. Ese arraigo tuvo un precio. En un país donde la cultura gira alrededor de la Capital, los artistas del interior quedan muchas veces al margen. Hace décadas, el escritor Luis Gudiño Kramer, nacido en Villa Urquiza, sostuvo que Entre Ríos abundaba en escritores y no tenía artistas. Gloria Montoya fue la prueba de lo contrario. Hoy un centro cultural de Paraná lleva su nombre y en Villa Urquiza hay una sala de arte dedicada a ella. Su hija Mercedes donó obras al Centro Cultural Juan L. Ortiz y escribió un libro infantil con reproducciones de sus cuadros. Y la Editorial Municipal reeditó uno de sus poemarios.

Jorge Daneri, hijo

“Su condición, su condición de mujer artista y los escenarios donde ella se desenvolvía… No puedo olvidar, no podemos olvidar que mamá es hija de Celia Ortiz… Celia Ortiz de Montoya, como se decía en aquellos tiempos. Celia fue la primera mujer en el país que obtuvo el título de doctora en Ciencias de la Educación en 1925, en La Plata. Universidad Nacional de La Plata, digamos… Hay una relación con su madre… Mamá fue la hija menor de cuatro hijos. Y estableció también una relación con su madre, con su padre, muy especial y donde ese ejemplo de madre precisamente fue muy, muy fuerte”.

Marcelo Olmos, arquitecto y alumno de Gloria

“Espero que siempre se la tenga en cuenta. Afortunadamente -con esto no quiero hacer una propaganda- pero, sus hijos la recuerdan, la conservan, la promocionan… la promocionan en el buen sentido… o sea, su hija Mechita donó obras al Juan L. Ortiz. Hay obra de ellas en el Centro Tecnológico de la provincia … es una actitud muy positiva de parte de ellos para que el legado de su madre sea público y no termine como yo he visto en los container, tirados, como he visto de muchos artistas”.

Jorge Daneri, hijo

“La personalidad, la presencia, la capacidad de volar con el pensamiento y la escritura por parte de Celia fue transmitida, recibida, abrazada por Gloria Montoya de una manera muy particular. Pero, donde yo quiero destacar esto que hemos estado compartiendo de ese algo que hay en la presencia de la mujer… de la mujer intelectual, de la mujer artista, que se expresa a través de la obra. Pero, se expresa a través de sus silencios, de su capacidad de contemplación, de su manera de caminar por la ciudad o por el mundo. No hay duda también que la beca en los años ´60 a los museos europeos le dio una manera de pararse frente al mundo y frente al machismo. Que seguramente, esto no lo sé, no hay pruebas, pero descolocaba o desarticulaba la realidad cotidiana de este ejercicio del poder del varón. Y mamá -como la abuela Celia- lograban desarticular todo ese tipo de expresiones absurdas que nos han atravesado durante miles de años, ¿no?”.

Gloria Montoya cambió la forma de hacer y de mirar el arte en Entre Ríos. Todavía espera, quizás, el reconocimiento que aún merece.

Memoria Frágil: el inmenso legado de Gloria Montoya