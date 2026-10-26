El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina: “Me llena de alegría”

El papa León XIV ratificó su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximos, en el marco de una gira que también incluirá a Uruguay y Perú.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú”, posteó este lunes el papa propio Pontífice.

El mensaje fue leído obviamente con una ratificación de la visita oficial en medio de las especulaciones por la recuperación del prelado, que recientemente fue sometido a una cirugía de pulmón.

La mención sobre el continente en el que ha vivido tantos años alude al trabajo pastoral de León en Perú, asumió distintas responsabilidades e incluso fue designado obispo de Chiclayo.

El papa León XIV saludando a una pareja de argentinos

Previamente, el papa León XIV reforzó las expectativas de su visita a Argentina al responder “Argentina, allá vamos” a una pareja de recién casados santafesinos durante la audiencia general en la plaza de San Pedro. Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín le pidieron que viajara al país, y la respuesta del pontífice quedó registrada en un video.

La frase, breve pero directa, adquirió relevancia porque se produjo apenas una semana después de una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón por un adenocarcinoma detectado tempranamente. Tras recibir el alta, León XIV retomó gradualmente sus actividades y recorrió la plaza en papamóvil, aun bajo la lluvia.

El Vaticano informó luego que el tumor estaba localizado y que no requerirá tratamiento adicional, un dato central para evaluar la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. También hubo otros gestos: el Papa levantó el pulgar ante una bandera argentina y respondió “Allí estaré” cuando religiosos cordobeses lo invitaron.