Se cumplen 16 años de la muerte de Néstor Kirchner y el PJ Entre Ríos lo homenajeará en Paraná

El Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos llevará a cabo este martes 27 de octubre un homenaje al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. La cita tendrá lugar a las 18 en la sede partidaria provincial.

A través de una publicación en sus redes sociales, los convocantes invitaron a la militancia a sumarse al acto para “recordar y homenajear al querido compañero Néstor Kirchner, gestor de la recuperación de la Patria y de uno de los períodos más felices para el pueblo argentino”, al tiempo que expresaron su saludo a todas las actividades conmemorativas que se desarrollen a lo largo de la provincia.

La jornada conmemorativa contará con una amplia representación del arco político y sindical entrerriano. Se prevé la asistencia de gremios pertenecientes a la Central General del Trabajo (CGT), así como de militantes y referentes de agrupaciones como La Cámpora y Patria Grande, entre otros espacios.

Entre los principales impulsores de la organización se encuentran la diputada nacional Blanca Osuna y el presidente de la Departamental Paraná del PJ, Jorge “Kinoto” Vázquez, enrolado en el proyecto político que encabeza el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre de 2010 en El Calafate, provincia de Santa Cruz, mientras ejercía la presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la titularidad del Partido Justicialista a nivel nacional. A 16 años de su partida, el peronismo entrerriano busca volver a reunir a sus bases en un acto de memoria y reivindicación de su legado político, publicó Apf Digital.