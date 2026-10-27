Jornada de elecciones parlamentarias en Israel: uno de los aliados de Milei se juega una dura parada

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, busca conservar el poder en unas elecciones parlamentarias que se presentan más ajustadas de lo previsto. Sus principales rivales, sin embargo, todavía no tienen un camino claro para formar gobierno. Los israelíes votarán este martes por los partidos, que se repartirán los escaños del Parlamento entre los candidatos de sus listas mediante un sistema de representación proporcional.

Los comicios serán los primeros desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que sumió a Medio Oriente en una crisis y derivó en una guerra en Gaza y otra en Líbano, además de ataques aéreos israelíes contra Irán.

Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu, de 77 años, fue primer ministro de Israel por primera vez en la década de 1990 y volvió al cargo en 2009. Desde entonces, ocupó el puesto hasta la actualidad. En el plano internacional, se convirtió en la principal figura de Israel, mientras que dentro del país su liderazgo generó fuertes divisiones, publicó Infobae.

Sus seguidores lo llaman “el rey Bibi” y lo consideran el líder firme que Israel necesita para defenderse en una región hostil. Sin embargo, el primer ministro enfrenta dificultades para conservar el poder tras la caída del apoyo a su partido, el Likud, desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que puso en duda sus credenciales en materia de seguridad.

Las políticas de su Gobierno sobre religión y Estado también resultaron impopulares entre numerosos israelíes.

Netanyahu, además, es objeto de una orden de búsqueda de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza, acusaciones que rechaza, y enfrenta un juicio en Israel por cargos de corrupción que también niega.

Pese a esas dificultades, el primer ministro mantiene una extensa trayectoria de supervivencia política. Aseguró que pretende formar un Gobierno de “amplia unidad nacional” si gana las elecciones. En caso de un bloqueo político, podría permanecer como primer ministro interino durante varios meses.

Gadi Eisenkot

Entre los principales adversarios del primer ministro figura Gadi Eisenkot, de 66 años, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien perdió a un hijo en los combates en Gaza.

Eisenkot proyectó una imagen de dirigente ajeno a la política tradicional, con experiencia militar y una postura firme en materia de seguridad. Su origen humilde y los sacrificios de su familia contrastan con las décadas de Netanyahu en los principales cargos de poder y los procesos judiciales que enfrenta.

El exjefe militar lidera Yashar, un nuevo partido centrista cuyo nombre significa “recto” u “honesto” en hebreo.

Naftali Bennett

Otro de los candidatos principales es Naftali Bennett, de 54 años, ex primer ministro, antiguo colaborador de Netanyahu, exmiembro de una unidad de comandos y empresario del sector tecnológico.

Bennett se alió con el ex primer ministro centrista Yair Lapid para formar el nuevo partido Together. Sus mensajes de campaña se centraron en la recuperación de una sociedad traumatizada y en la necesidad de que el país recupere su rumbo.

Aunque Bennett y Lapid se ubican en extremos opuestos del espectro político, ambos ya consiguieron desplazar a Netanyahu del poder en las elecciones de 2021.

Avigdor Lieberman

También compite Avigdor Lieberman, de 68 años, exministro de Defensa y antiguo aliado del primer ministro. Con posiciones más duras que las de Netanyahu en materia de seguridad, abandonó el Gobierno en 2018 tras acusarlo de mantener una postura demasiado moderada frente a los militantes palestinos en Gaza.

Desde entonces, Lieberman se convirtió en uno de los críticos más duros del primer ministro. Su partido, Israel Nuestro Hogar, obtiene gran parte de su apoyo de la comunidad de inmigrantes procedentes de la antigua Unión Soviética.

La lista de adversarios incluye a Yair Golan, de 64 años, un exgeneral reconocido por rescatar a personas de uno de los lugares atacados por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Golan lidera Los Demócratas, un partido formado a partir de los restos del histórico Partido Laborista israelí y de la formación izquierdista Meretz.

Los aliados de Netanyahu

Entre los principales aliados del primer ministro figuran el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de 46 años, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de 50. Ambos impulsaron políticas de extrema derecha hacia los palestinos que despertaron una intensa atención internacional.

Smotrich encabezó la rápida expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y expresó su deseo de “enterrar” la idea de un Estado palestino. Ben-Gvir, por su parte, fue condenado en 2007 por incitación racista contra los árabes. Entre sus propuestas figuran la pena de muerte para militantes palestinos condenados, el endurecimiento de las condiciones de detención de los palestinos encarcelados y una mayor facilidad para que los israelíes accedan a las armas.

Ambos dirigentes también defendieron la expulsión de los palestinos de la Franja de Gaza y el establecimiento de asentamientos israelíes en el enclave.

Netanyahu también depende del respaldo de dos partidos judíos ultraortodoxos, Judaísmo Unido de la Torá y Shas, que durante años fueron claves para sostener sus gobiernos.

Ambas formaciones reclaman que la mayor parte de los integrantes de su comunidad permanezca exenta del servicio militar obligatorio. Esta exigencia, junto con la baja participación laboral de los ultraortodoxos y su dependencia de las prestaciones estatales, generó malestar entre numerosos israelíes, especialmente en el contexto de la guerra.

Los partidos que pueden inclinar la balanzaLos partidos que no están claramente alineados con el Likud, de Benjamin Netanyahu, ni con Yashar, de Gadi Eisenkot, podrían resultar decisivos en las elecciones y definir si el primer ministro conserva el poder o sus rivales logran formar gobierno.

Entre esas formaciones figuran Raam y la Lista Conjunta, que representan a la minoría árabe de Israel, equivalente al 20% de la población del país. También compiten Pueblo de Israel, un nuevo partido de derecha, y Los Reservistas, una formación de centroderecha. Ambos registraron variaciones en las encuestas de opinión.