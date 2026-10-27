Mariela Leiva se jubila: de denunciar la fumigación de su escuela a ser emblema de la lucha contra agrotóxicos

Mariela Leiva se jubila como docente. Es la maestra rural que en 2014 denunció que estaban fumigando la Escuela 44 de Colonia Santa Anita con los chicos adentro, y que terminó convertida, sin buscarlo, en un emblema de la lucha contra los agrotóxicos en Entre Ríos y en todo el país. Al repasar su trayectoria, recordó que el precio más alto no lo pagó en los tribunales sino en su propio entorno, que la acusó de haber traicionado su origen rural.

“Yo vengo de familia rural, y esas prácticas eran comunes en mi entorno, pero no alrededor de la escuela”, contó. Y definió lo que hizo como “levantar la voz sin saber qué te va a tocar”.

Leiva dialogó con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, a propósito del cierre de su etapa en las aulas.

“Si tu padre te escuchara, se muere de vuelta”

La docente reconoció que tuvo que “reconstruirse” frente a un modelo productivo que en su casa estaba naturalizado y que, además, le había dado buenos resultados económicos a su familia.

“Si leés la historieta que hace Alfredo Hoffman sobre mi vida, hay un pasaje donde nombra a mis padres, y el ingreso de este modelo productivo a mi familia le reditúo económicamente. Es el típico relato de cómo hace 20 años, cuando se instala este modelo sin ningún estudio previo, los medianos productores ceden sus campos a estos pools de siembra sin información ni control, solo por ganar más”, explicó.

El rechazo se hizo explícito en uno de los primeros talleres sobre escuelas fumigadas, en el departamento San Salvador. Ese día, el investigador Damián Marino expuso que en la plaza de San Salvador había más glifosato que en un campo de soja.

“En esa capacitación nos registrábamos para otorgar puntaje docente, e ingresaron personas no inscriptas como ingenieros agrónomos, dueños de campos y aplicadores de agrotóxicos que no se quisieron registrar. Los dejamos pasar y se ubicaron detrás. Al terminar, se acercó un señor a saludarme, que después supe que era conocido de mi padre, ya fallecido de cáncer, y me dijo textualmente: ‘Si tu padre te escuchara, se muere de vuelta’”, relató.

Consultada sobre si en su entorno era vista como una traidora a su clase, respondió sin vueltas: “Claro, tal cual”.

Hoy trabaja los campos de su familia, a 45 kilómetros de Basavilbaso, donde nació y se crió. Su diagnóstico es crudo: “En los campos de mi familia que tengo desde hace 5 años, donde hago ganadería y siembro para el ganado, esos campos están muertos. Cuando dábamos las capacitaciones en el sindicato, siempre decía que un campo trillado era sinónimo de naturaleza muerta: era tierra, solamente quedaba tierra arrasada”.

La fumigación de la Escuela 44

El 4 de diciembre de 2014, en la Escuela 44 “República Argentina” de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay, Leiva tuvo que salir a hacer la denuncia mientras se fumigaba un campo lindero en pleno horario de clases. Varios alumnos se descompusieron.

“De repente ver a los cuatro alumnos que tenía en la escuela descompuestos, uno de ellos mi hija, otra niña de la colonia, y allegados a quienes estaban haciendo la pulverización, fue un acontecimiento muy fuerte para una comunidad pequeña”, recordó.

El costo de denunciar también recayó sobre las familias de la escuela. “Los papás de la comunidad educativa habían ido conmigo a la escuela rural, y eran peones rurales que si apoyaban mi denuncia se quedaban sin trabajo. Fue muy complicado; pasaron tres años hasta que se dictó la sentencia”, explicó.

Un fallo que sentó precedente

El caso llegó a juicio oral en septiembre de 2017 ante el Tribunal de Concepción del Uruguay. En octubre de ese año, los jueces condenaron al productor dueño del campo, al presidente de la empresa de aplicación aérea y al piloto de la aeronave a un año y seis meses de prisión en suspenso, por lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa.

Fue la primera condena de ese tipo por fumigar una escuela rural en Entre Ríos, y se convirtió en un antecedente de alcance nacional en la discusión sobre las distancias de aplicación de agrotóxicos.

De la denuncia a la lucha gremial

A partir de ese episodio, Leiva se sumó a la militancia ambiental desde el gremio docente. “El sindicato siempre mantuvo una lucha por los bienes comunes desde Ctera y Agmer. Yo me involucré en el sindicato y ahí comenzó mi lucha ambiental en y con la organización”, relató.

Desde ese espacio impulsaron la campaña Paren de Fumigar las Escuelas y un ciclo de formación con especialistas. “Logramos voltear la ley Giano-Torres que habían presentado legisladores, impulsando un ciclo de educación en el Senado provincial. Trajimos a Damián Marino, científico del Conicet que realizó estudios de suelo, agua y aire en las escuelas; a Damián Verzeñassi, a cargo de los campamentos sanitarios; y al ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, quien pudo expresar claramente cómo este modelo productivo contamina”, enumeró.

Leiva fue secretaria general de la filial Basavilbaso de Agmer y hoy es congresal. Insistió en que nada habría sido posible en soledad: “Yo siempre lo digo y lo voy a seguir sosteniendo: si no hubiera estado una organización como Agmer y Ctera respaldando la lucha, junto con el grupo de abogados de Pueblos Fumigados, como Darío Ávila, Fernando Cabaleiro, Exequiel Quintana y la abogada de nuestro sindicato, la doctora Verónica Fisbach, no hubiera sido posible nada de lo que logramos. Fue una lucha colectiva”.

“Hoy la situación está peor que nunca”

Lejos de un cierre celebratorio, la docente advirtió sobre un retroceso en la protección ambiental. “Hoy en día la situación está peor que nunca, se ha retrocedido respecto a lo que se había logrado con la ley del año pasado y el reciente fallo judicial. Es un retroceso total; están talando montes nativos”, sostuvo.

Y dio un ejemplo que observó cerca de su casa: “Hasta la semana pasada, al costado de la ruta había una línea de alambrado con una pequeña barrera arbórea, y barrieron con todo: alambrado, árboles, monte y un arroyito, con tal de ganar una hectárea más para sembrar”.