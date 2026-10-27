Un paranaense en la campaña de Lula: cómo le ganaron a “la máquina de Trump y de las Big Tech"

Nicolás Calabrese es paranaense, vive en Río de Janeiro y formó parte de la campaña que terminó con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de Brasil. Desde adentro de esa organización, describió una elección que se disputó tanto en las calles como en las redes sociales. Según su mirada, en las redes la izquierda tuvo que aprender a jugar contra un algoritmo que considera inclinado hacia la ultraderecha.

“Hubo un gran grupo de WhatsApp liderado por un diputado llamado Andrés Janones, que tuvo una actividad de driblar el algoritmo, que es muy parcial con la ultraderecha en Brasil, en Argentina, en Colombia y en todo el mundo”, explicó el militante de la izquierda socialista.

Calabrese dialogó con Un martillo para darle forma - Radio Plaza. Allí sostuvo que la disputa digital fue decisiva porque buena parte de la información sobre el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, no llegaba al electorado.

La pelea contra el algoritmo

Para ilustrar ese problema, Calabrese recordó la trayectoria del senador y candidato del bolsonarismo: “Imagínate que Flávio Bolsonaro, siendo senador, había dedicado toda su fuerza política a ser abogado de un policía que asesinó a una niña de 5 años con cuatro tiros de fusil. Y la gente no sabía eso. ¿Quién en su sana conciencia puede votar a un senador que usa su poder político para defender a un asesino de una niña? Esa información no llegaba a la gente”.

El paranaense apeló a una comparación para mostrar lo que entiende como una distorsión de las plataformas: “Un video de Nikolas Ferreira, un diputado bolsonarista, tuvo más visualizaciones que el video de despedida de Messi, que tiene 15 veces más seguidores. Eso demuestra que el algoritmo no es imparcial; los dueños de las Big Tech están con Trump y con la ultraderecha”.

Aun en ese terreno adverso, aseguró que la organización digital dio resultado. “Se demostró que la acción coordinada, liderada por figuras como Janones y miles de personas autoconvocadas, logró romper el cerco del algoritmo”, afirmó.

Entre esas acciones mencionó una que apuntó a lo simbólico: “Hicieron acciones como subir fotos a una hora determinada con la remera de Brasil haciendo la ‘L’, disputando los símbolos patrios que la derecha se había apropiado indebidamente”.

El “clic” después de la primera vuelta

Calabrese sostuvo que el escenario cambió por completo tras la primera vuelta del 4 de octubre: “La situación política acá en Brasil cambió drásticamente el día después de la primera vuelta. El lunes 5 de octubre ya hubo una gran movilización en la ciudad vecina a Río, que es Niterói, donde está la Universidad Federal Fluminense. Los estudiantes de esa universidad fueron la vanguardia de lo que días después se transformó en un levante juvenil y popular en defensa de la democracia”.

Para el militante, esa reacción se explica por lo que estaba en juego: “El clan Bolsonaro defiende abiertamente la dictadura y la tortura. Jair Bolsonaro, el ex presidente y padre del ex candidato Flávio Bolsonaro, está preso por organizar un golpe de Estado que tenía como plan matar a Lula, a su vicepresidente y al presidente de la Corte Suprema. Entonces, vencer y derrotar a Bolsonaro significaba defender la democracia”.

El fenómeno, relató, se expandió rápidamente: “El miércoles 7 de octubre, un centro de estudiantes de una escuela del centro de Río de Janeiro convocó una movilización que empezó a sumar centros de estudiantes y se tornó en un acto de 50.000 personas en pleno mediodía en el centro de Río. Realmente cambió la situación política; el pueblo tuvo un clic, se despertó y salió a la calle, cambiando la situación política junto con las redes sociales”.

Los votos que se dieron vuelta

Consultado sobre si ese impulso sumó a quienes habían votado en blanco o no habían ido a votar, fue categórico: “Sí, exactamente. Cayó el número de abstenciones, de blancos y de votos nulos. Fue un trabajo en el que, obviamente, la dedicación y la capacidad de Lula son indiscutibles”.

Calabrese describió una campaña que se multiplicó en escalas muy distintas: “La juventud salió a las calles haciendo actos gigantescos, de los más grandes que hemos visto en los últimos 12 años aquí en Río. Y también se pulverizó en pequeños actos en las favelas y en los barrios más distantes del centro de Río de Janeiro, donde a veces el debate de la vanguardia no llega con tanta fuerza”.

Una de las herramientas fueron las mesas callejeras para “dar vuelta” votos: “Surgieron las llamadas ‘banquinhas de vira voto’, que eran mesas de militantes con folletos y calcomanías buscando a los indecisos, a los que votaron en blanco o anulado, y a los que votaron a otros candidatos que no eran Flávio. Fue un movimiento de abajo hacia arriba que demostró una gran capacidad de convocatoria. Si cada persona que se autoconvocaba convencía a una sola persona, ya sumamos millones de votos”.

Un mapa electoral que cambió

Ante la pregunta de cómo se organizó esa movilización en un país de dimensiones continentales, Calabrese respondió: “Obviamente en las ciudades más centrales y en los centros económicos hubo más movilización, pero fue muy nacionalizado y capilarizado. En estados como Goiás, que tiene una conexión muy grande con el agronegocio y donde siempre gana Bolsonaro, también se dio vuelta”.

El militante destacó especialmente lo ocurrido en territorio bolsonarista: “En la capital de Río de Janeiro, de donde es y donde se desarrolló políticamente Jair Bolsonaro, Lula ganó por primera vez en tres elecciones. En Belém, una ciudad del norte, casi todos los barrios votaron a Lula”.

Y señaló el peso del bastión histórico del presidente: “La región del nordeste, de donde viene Lula y donde tiene su mayor fuerza electoral, estados como Bahía, Pernambuco, Piauí, Ceará, Sergipe, tuvo porcentajes altísimos para Lula, con picos de hasta el 71% en Piauí”.

Copacabana y los artistas

La campaña también tuvo un fuerte componente cultural. “Totalmente. El acto del domingo 18 en la playa de Copacabana con Caetano Veloso, Chico Buarque, Djonga, Xamã y muchos otros artistas hizo un show gigantesco en defensa de la democracia que fue masivo”, recordó Calabrese.

La energía de Lula

Sobre el presidente reelecto, que a los 80 años recorrió el país y se subió a cada escenario, el paranaense fue elogioso: “Es increíble. Recordemos que Lula pasó hambre, empezó a trabajar a los 13 años, perdió un dedo en una máquina, Bolsonaro lo persiguió judicialmente, tuvo cáncer y estuvo preso injustamente más de un año. La energía y la capacidad de resiliencia y articulación de este hombre son de verdad admirables y contagiosas”.

Lo que viene: un Congreso en contra

Más allá del triunfo, Calabrese advirtió que el escenario legislativo seguirá siendo adverso para el gobierno y que la movilización deberá sostenerse.

“Hoy estamos en el éxtasis de haber derrotado a la máquina de Trump y de las Big Tech, pero a partir de mañana hay que seguir organizados. Todo lo que se conquistó desde las calles con la autoorganización popular es lo que vamos a necesitar para enfrentar al Congreso y al Senado dominados por la oposición. La lucha sigue en la calle, concientizando a la población con la creatividad de la gente”, concluyó.