Accidente de trenes en España: al menos 68 muertos en el choque de trenes de alta velocidad en Urda

Al menos 68 personas han muerto en un accidente ferroviario que se ha producido este miércoles por la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo, España). Solo en los hospitales de Castilla-La Mancha hay 107 personas ingresadas, según el servicio de emergencias 112 de la región, y 18 de los heridos están en estado crítico. Desde el lugar del accidente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que la investigación “llegará hasta el final y, si ha habido negligencias, se sabrá”, y ha afirmado que “no es asumible para un país como España” sufrir dos accidentes graves en la alta velocidad en menos de un año. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “absolutamente inverosímil” e “inexplicable” el accidente. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que “España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras”, publicó el diario español El País.

Los audios

Los tres audios clave de la tragedia, dos conexiones entre la maquinista del tren Iryo que estaba parado y el controlador de Atocha y uno del maquinista del AVE que venía por detrás y este mismo operador, demuestran con claridad los errores que se cometieron. El controlador da la orden al tren AVE, que estaba 25 kilómetros por detrás del Iryo, de que reinicie “la marcha normal”, y no a vista, como señalaba el protocolo, con una limitación de 40 kilómetros por hora, consignó el diario El País de España.

La maquinista del Iryo también recibe la misma orden, de reanudar “la marcha normal”, pero siete minutos después llama para decir que sigue detenida porque no puede reiniciar el tren y sin embargo nadie avisó al AVE ni siquiera ahí, a cinco minutos de la tragedia, de que tenía que frenar.

Por el momento, nadie encuentra una explicación razonable. El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo calificó de “inexplicable”. De momento, es una de las grandes preguntas pendientes del accidente de dos trenes que dejó al menos 68 muertos: ¿cómo es posible que ni el controlador ni sus supervisores vieran durante 17 minutos, los que tardó el AVE en recorrer los 25 kilómetros que lo separaban del Iryo que estaba detenido, que un tren con 397 pasajeros se dirigía a toda velocidad a un choque brutal contra otro detenido con otros 147 pasajeros?

Puente apunta claramente la responsabilidad hacia este controlador, que desde primera hora de la mañana estuvo aislado en el centro de control y asistido por un psicólogo y un abogado ante la responsabilidad a la que se enfrenta.

También fue interrogado por la Guardia Civil. El ministro admitió que no habló con él, porque el operador optó por hacerlo con su abogado y con los agentes enviados por el juez. Pero el controlador tampoco estaba solo. Tenía un auxiliar al lado y un supervisor por encima. Y nadie le dio la orden al AVE de detenerse, ni siquiera de reducir su marcha.

Más inexplicable, según el propio ministro, es que uno de los seis trenes (esta cifra es aproximada, según Puente) a los que este controlador les dio la orden de reanudar la marcha “con normalidad”, esto es a toda velocidad, lo corrigió y le dijo que el protocolo, en una situación así, sin sistema informático de seguridad, obliga a circular “a vista”, a un máximo de 40 kilómetros por hora, publicó el diario El País de España.

¿Por qué el operador no les dio la orden a los demás, incluido el AVE, de reducir la velocidad en ese momento? Tampoco hay respuesta clara. Pero lo que sí saben los técnicos, según explican fuentes del gobierno, es que tenía tres alertas diferentes: primero, la comunicación del Iryo, que avisó que no lograba arrancar porque tenía problemas técnicos. Tenía la pantalla en la que aparecía el Iryo detenido. Y además tenía una luz roja en el punto donde estaba parado ese tren cuando dio la orden de reanudar con normalidad.

Puente aseguró en una rueda de prensa que “un accidente por alcance en la red ferroviaria española es verdaderamente inverosímil” e indicó que asistió “a una reproducción completa del accidente”, y además ha podido consultar “alguna documentación de audio de las comunicaciones entre el centro de control y los trenes”. Puente insistió en la hipótesis que apunta al “error humano de un operador de Adif ante una avería del sistema principal de señalización”.

El ministro explica que el sistema de seguridad LZB falló sobre las 8:30 “como consecuencia de un fallo de comunicación en las computadoras”. Esto provocó que se detengan unos seis trenes en la zona del accidente, tres por cada lado.

“A partir de ahí hay una comunicación del centro de control con los trenes detenidos y se toma la decisión, a las 8:36 aproximadamente, de que el tren que impacta con el Iryo que está detenido reanude la marcha con normalidad”,explicó Puente.

Esto es, el operador decide solo seis minutos después de parar reanudar la marcha, y da la orden a los seis trenes de continuar “con normalidad”. Uno de ellos, según Puente, le avisa de que el protocolo señala que hay que ir “a vista”, lo que obliga a avanzar con precaución para poder detenerse en el caso de que haya un obstáculo en la vía y no superar en ningún caso los 40 km/h, pero él no se lo comunica al AVE accidentado.