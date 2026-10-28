Bolsonaro denunció fraude electoral en Brasil y agradeció a Trump y Milei

El senador Flávio Bolsonaro se declaró “verdadero presidente electo” de Brasil este miércoles, horas después de huir a Estados Unidos, en un giro que contradice sus propias declaraciones del día anterior. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro había sido derrotado en las urnas por Lula (PT) el domingo pasado por más de 4,4 millones de votos.

La carta, publicada por Bolsonaro en sus redes sociales, abre con una frase categórica: “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”. Veinte minutos después, Bolsonaro corrigió la carta y modificó la primera oración de la misiva: “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil”

Bolsonaro salió de Brasil por la frontera con Argentina y abordó un avión privado que hizo escala en Ecuador antes de aterrizar en Miami este miércoles. El desplazamiento se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación por sospecha de lavado de dinero. El senador niega cualquier irregularidad en ese expediente.

En el documento, Bolsonaro agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su “coraje y sentido de la justicia y la legalidad”, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por acogerlo en el país. Pese a declararse “presidente electo”, el senador dijo que pretende conducir la oposición brasileña desde el extranjero.

Bolsonaro reiteró, sin presentar pruebas, que hubo fraude en las elecciones del domingo y dirigió sus críticas contra el ministro Cristiano Zanin, del STF, a quien responsabilizó por los “más de 10 millones de votos” que, según afirmó, Lula habría obtenido “entre la primera y la segunda vuelta”.

La carta incluye un fragmento que detalla el reclamo: “Una decisión del STF, tomada por encima de la competencia del TSE, extendió la votación a última hora, y la orden llegó solo después de que finalizara el horario legal, cuando las urnas ya estaban cerradas. Los electores quedaron sujetos a reglas diferentes. Hasta ahora, el TSE se ha limitado a defender la prórroga del horario y no hay ni una sola respuesta creíble”.

La declaración constituye un cambio abrupto frente a lo que el propio Flávio había sostenido la víspera, cuando afirmó que desistiría de intentar anular las elecciones y que no abandonaría el país. Integrantes de la cúpula de la campaña aseguran que el lunes intentaron convencerlo de que se retractara de otra declaración, hecha el domingo, en la que sostenía que no aceptaría la derrota en las urnas.