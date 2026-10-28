Interés General

Cener fortaleció su equipo de asesoramiento jurídico e institucional

28 de Octubre de 2026 - 18:46

Cener y la Fundación Cener anunciaron el fortalecimiento de su equipo de asesoramiento jurídico e institucional con la incorporación de tres profesionales del Derecho: la Dra. Elba Marcovecchio, la Dra. Jazmín Salgado y el Dr. Rodrigo De Brito. La decisión forma parte de una nueva etapa institucional orientada a profundizar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de los adultos mayores, dos de los sectores con los que Cener desarrolla buena parte de su tarea asistencial y de rehabilitación.

La incorporación del nuevo equipo también apunta a garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y prestacionales asumidas por los diferentes organismos y entidades con los que Cener y su Fundación mantienen vínculos.

Desde la institución señalaron que la atención de la salud, la rehabilitación y la inclusión requieren no solamente respuestas médicas y terapéuticas, sino también un marco que asegure el cumplimiento de los acuerdos y la regularidad de las obligaciones económicas necesarias para sostener las prestaciones.

En ese sentido, remarcaron que las respuestas oportunas de obras sociales, organismos públicos, entidades y financiadores resultan fundamentales para garantizar la calidad y continuidad de los tratamientos y servicios que reciben los pacientes.

Una nueva etapa institucional

El fortalecimiento del área jurídica busca además consolidar relaciones institucionales sustentadas en la responsabilidad, el diálogo y el respeto de los compromisos asumidos por cada una de las partes.

La medida se inscribe en una política que Cener define a partir de tres ejes centrales: salud, inclusión y defensa de los derechos de las personas, procurando que las cuestiones administrativas, contractuales y económicas acompañen adecuadamente las necesidades de quienes reciben atención.

“Confiamos en que esta nueva etapa permitirá consolidar relaciones institucionales basadas en la responsabilidad, el diálogo y el respeto de los compromisos asumidos, siempre priorizando el bienestar y los derechos de nuestros pacientes”, expresaron desde la Dirección Institucional.

De esta manera, Cener y la Fundación Cener refuerzan su estructura profesional y jurídica, con el propósito de acompañar integralmente la atención de sus pacientes y sostener vínculos más sólidos con los distintos actores que forman parte del sistema de salud.

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