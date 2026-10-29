La huida de Bolsonaro “fue una operación política conjunta que tendrá consecuencias” comerciales para el país

Hernán Capiello, periodista de La Nación y Radio Con Vos, analizó lo que ocurrió después de las elecciones en Brasil con Flavio Bolsonaro y la colaboración de Argentina para concretar la huida a Estados Unidos. Sintetizó cómo fueron los hechos posteriores al domingo; advirtió sobre el resentido vínculo del país con Brasil, lo cual podría afectar intereses comerciales; y por otro lado observó “la sociedad política” entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich.

El periodista de temas judiciales y políticos dialogó este jueves con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza) y describió que Flavio Bolsonaro, candidato a presidente de Brasil que el domingo pasado perdió el balotaje con Ignacio Lula Da Silva, salió del país rumbo a Estados Unidos. “Bolsonaro no tenía, ni tiene, pedido de captura vigente, no debería estar preso. Pero sí había un impedimento de salir del país. Bolsonaro desobedeció esa orden, le habían retenido el pasaporte. Y salió de Brasil. No hay constancias de que haya cruzado o haya sido retenido en el puesto migratorio por el que cruzó, aparentemente es el Puente Internacional Tancredo” que une Foz do Iguaçú (Brasil) con Puerto Iguazú (Argentina).

“Ahí si hubo una intervención de Argentina. Fue recibido en el país con un documento, entró con un documento válido que podría ser el pasaporte italiano que tiene. Con ese documento finalmente viajó en un avión privado. Primero a Guayakil (Ecuador) y desde allí a un aeropuerto de aviones ejecutivos que está cercano a Miami (Estados Unidos)”, afirmó.

Capiello subrayó que lo ocurrió pareció ser una “operación de Inteligencia coordinada entre Bolsonaro, Argentina y, eventualmente, Estados Unidos”. “Lo primero que hizo Bolsonaro al llegar a Estados Unidos es emitir un comunicado en el que agradece especialmente a (Javier) Milei y (Donald) Trump. Al propio Trump cuando le preguntaron ayer qué sabía de Bolsonaro contestó ‘tengo entendido que está en Argentina’. O sea, muy al tanto de las actividades de Bolsonaro. Cuenta que lo recibieron en Estados Unidos y explicó por qué le dieron el permiso. La presencia de Santiago Caputo en la zona de la frontera, o regresando de la frontera abona esa hipótesis. Hay una información que publica La Nación que indica que fue detenida una combi en donde estaba el propio Santiago Caputo. Todos sabemos que Santiago Caputo es quien incide en la práctica o maneja las operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”.

Capiello advirtió que, en principio, no parece haber delito en las operaciones. “No había orden de captura de Interpol. Lo que sí hubo, claramente, fue una operación política conjunta y coordinada que tendrá consecuencias en la relación que tiene Argentina con Brasil, ya degradada al punto que no tenemos embajador”.

La conducta de Mieli

“Ahora que está Bolsonaro en Estados Unidos, creo que Milei se siente con más libertad de decir lo que venía diciendo respecto de Lula Da Silva y Bolsonaro. El tema acá, más allá de las diferencias ideológicas, es un problema económico concreto por las relaciones comerciales que tenemos con Brasil, es el mayor socio comercial de Argentina para comprar y vender. Estar peleados no parece ser una opción que nos fuera a beneficiar. Me parece que las diferencias políticas tiene que ir por un lado y los negocios tienen que ir por otro”.

El vínculo Milei-Bullrich

Por otro lado, Capiello analizó el vínculo político entre el presidente Javier Milei y la senadora nacional Patricia Bullrich. “Creo que ella tiene volumen político para sostener posiciones distintas. Las diferencias que exhibe Bullrich ponen en evidencia las falencias del modelo económico de Milei. Y Milei acordó, de algún modo, dejar hacer. Hay un llamado a no romper ni descalificar a Bullrich. Esto me parece que tiene que ver con una sociedad política en la que los dos ganan. Mieli está necesitando de Bullrich para sostener el electorado que la apoya y a Bullrich le sirve tener estas expresiones de independencia porque le sirven para construir su propia figura. No es momento como para establecer candidaturas, en todo caso esto es una decisión del año que viene. Pasa que estos posicionamientos la fortalecen”, cerró.