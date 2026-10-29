Visita del Papa a Paysandú: habilitarán 12 cabinas en el paso fronterizo con Argentina

El operativo binacional por la visita del Papa León XIV a Paysandú quedó definido tras una reunión de autoridades argentinas y uruguayas en el puente General Artigas. El encuentro permitió establecer medidas para agilizar el tránsito de miles de peregrinos que cruzarán desde Colón, Entre Ríos, hacia Uruguay el sábado 7 de noviembre.

El intendente de Colón, José Luis Walser, participó de la última reunión de coordinación, desarrollada en la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), dentro del Área de Control Integrado Paysandú-Colón. Asistieron representantes de Gendarmería, Prefectura, Policía, Migraciones, Aduana y organismos diplomáticos de ambos países.

Uno de los principales acuerdos fue reforzar los controles migratorios y ampliar la capacidad operativa del paso internacional. Se habilitarán 12 cabinas, con una capacidad estimada de atención de hasta 2.000 personas por hora, para responder al incremento previsto de viajeros.

Cómo funcionará el cruce fronterizo

Las autoridades recomendaron comenzar el cruce desde la medianoche del sábado para evitar demoras. También recordaron que los peregrinos deberán llevar la documentación personal y vehicular correspondiente, ya que los controles habituales continuarán vigentes.

Para ordenar la circulación, Gendarmería Nacional dispuso que las filas de vehículos se formen sobre la banquina, con el objetivo de no obstaculizar el tránsito vecinal. Además, se acordó desalentar la circulación del transporte de cargas entre el 5 y el 7 de noviembre.

El operativo fue coordinado por autoridades de seguridad y organismos fronterizos de ambos países, con participación de la Municipalidad de Colón. Las medidas buscan organizar el ingreso de visitantes ante una convocatoria que podría superar las 50.000 personas.

Recorrido especial para micros turísticos

Los colectivos y agencias de turismo deberán ingresar a Paysandú por avenida de las Américas, continuar por bulevar Artigas y llegar hasta avenida San Martín, donde se concentrará el transporte de pasajeros.

Desde ese sector, la Intendencia de Paysandú dispondrá de micros lanzadera gratuitos para trasladar a los peregrinos hasta el parque París-Londres, donde el Papa León XIV presidirá la misa a las 10.

El acceso al predio estará habilitado desde las 5:30 hasta las 8:15, horario en que cerrarán las puertas por razones de seguridad. Para participar será obligatorio contar con una entrada gratuita y personalizada, que se obtiene mediante inscripción previa.

Una alternativa para seguir la misa desde Colón

Para quienes no puedan viajar a Uruguay, la Municipalidad de Colón organizará la propuesta Fe Conectada, con transmisión en vivo de la celebración desde las 9 en el Centro para el Desarrollo, ubicado en San Martín 1334. La actividad será gratuita.

De esta manera, las autoridades buscan facilitar la participación de los fieles y ordenar el movimiento fronterizo durante una jornada de especial convocatoria para ambas ciudades.