El papa León XIV votó por correo en las elecciones legislativas de Estados Unidos y marcó un hito histórico

¿León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos y considerado por muchos un pontífice anti-Trump debido a sus marcadas diferencias con el presidente norteamericano, ya emitió su voto para las cruciales elecciones de medio término que se celebrarán la próxima semana?

Sí. Así lo confirmó este viernes la Sala de Prensa del Vaticano, después de que la noticia trascendiera en medios estadounidenses y cobrara repercusión internacional.

“El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que, siguiendo esta práctica establecida de participación cívica, el Papa ha emitido su voto por correo a Chicago”, informó el Vaticano, en un comunicado difundido pasado el mediodía de Roma, consignó el diario La Nación.

“El Santo Padre ha confirmado, además, que durante los años en que residió en el Perú, ejerció su derecho al voto siempre que tuvo la oportunidad”, añadió. “El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y al deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, concluyó.

El primer Papa que vota

Robert Prevost, nacido en Chicago hace 71 años, se convirtió así en el primer Pontífice que participa en unos comicios en tiempos modernos, que se sepa oficialmente. Su predecesor argentino, Jorge Bergoglio, aunque siempre siguió teniendo sus documentos argentinos, jamás votó en las elecciones de su país. Tampoco lo hicieron sus antecesores no italianos, el alemán, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI, 2005-2013) y Karol Wojtyla (Juan Pablo II, 1978-2005), ni los italianos.

Como el Papa también es jefe de Estado, ciudadano del Estado del Vaticano y líder espiritual de más de 1300 millones de católicos del mundo, la noticia de que por primera vez votó como ciudadano estadounidense también causó cierta perplejidad.

Por otro lado, según pudo saber el diario La Nación tras una consulta, Prevost, que también tiene pasaporte peruano desde 2015 al haber sido obispo de ese país, no podría haber votado en las recientes elecciones peruanas en el consulado de Roma porque en ese caso aún tiene su residencia en Chiclayo, ciudad que visitará en el marco de su viaje a América latina, que comenzará la semana próxima.

Fue una nota del Chicago Sun Times la que levantó la perdiz. En un artículo, reveló que Prevost, que sigue figurando como votante registrado en Illinois, pidió una boleta electoral por correo para las elecciones de mitad de mandato.

“Robert Francis Prevost aparece en la lista de personas que solicitaron una boleta para votar por correo en las próximas elecciones”, dijo Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will.

La funcionaria detalló que el Papa, quien está registrado con una dirección en New Lenox, realizó la solicitud el 3 de octubre pasado, diez días antes de su inesperada operación por un cáncer de pulmón en el hospital Gemelli.

“Dicha boleta tuvo que recorrer un largo camino: desde Joliet (la ciudad ‘capital’ del condado de Will)–hasta la Ciudad del Vaticano, donde el papa León ha encabezado la Iglesia católica desde que, en mayo de 2025, apareció humo blanco en la Capilla Sixtina”, escribió el Chicago Sun Times.

El mismo diario informó que los registros indican que Prevost votó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, así como en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. También participó en las primarias demócratas de 2008 y 2010. No votó en las primarias de Illinois celebradas en marzo. En Illinois, los votantes no están obligados a registrarse bajo una afiliación partidista específica y pueden elegir el partido para el cual desean recibir su boleta en las elecciones primarias.

Matt Dietrich, vocero de la Junta Electoral del Estado de Illinois, explicó al mismo diario que “en la legislación de Illinois ya no existe el concepto de ‘voto en ausencia’, por lo que cualquier persona puede votar por correo si así lo desea”.

“También existe una ley llamada Uocava (Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos en el Extranjero y Personal Militar), destinada principalmente a los miembros de las fuerzas armadas, pero que también abarca a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el extranjero… Cualquier votante registrado en Illinois puede votar por correo. Hasta 2010, esto se consideraba ‘voto en ausencia’ y era necesario presentar una justificación; sin embargo, ese requisito ya no existe. Así que, evidentemente, eso es lo que él (el Papa) está haciendo”, añadió.

El Chicago Sun Times precisó que el Papa debió expresar su voto por el Senado de EE.UU. para reemplazar al senador Dick Durbin (demócrata) y sobre la candidatura a la reelección del gobernador JB Pritzker (demócrata), así como sobre elecciones judiciales y del condado en el condado de Will, entre otras contiendas.

Pope Leo XIV has voted in the midterm elections of the United States, expressing his “belief in the right and the duty of citizens to participate in democratic processes.” The Holy See Press Office announced on Friday that Pope Leo XIV, an American citizen, "has exercised his right to vote as a United States citizen, whenever he was eligible to do so." The Press Office confirmed that, “in keeping with this long-standing practice of civic participation, he has submitted his mail-in ballot in Chicago.” “The Holy Father has also confirmed that, during his years of residence in Peru he exercised his right to vote whenever he was eligible to do so,” noted the statement. — Vatican News (@VaticanNews) October 30, 2026

También recordó que el primer papa nacido en Estados Unidos ha mantenido varios enfrentamientos a la distancia con el presidente Donald Trump. Sus diferencias no solo giraron en torno al trato a los inmigrantes, sino también, y especialmente, a la guerra lanzada contra Irán en febrero pasado.

“El Papa ha criticado abiertamente las deportaciones masivas y la separación de familias; asimismo, ha expresado su preocupación por los peligros de la inteligencia artificial y se ha opuesto firmemente a los ataques militares y a los conflictos armados”, evocó.

En un primer e inesperado ataque, el pasado 12 de abril, Trump acusó a León XIV, a través de su red social, de ser “débil” frente a la criminalidad y “pésimo en política exterior”. Incluso llegó a atribuirse parte del mérito de su elección en el cónclave, al sugerir que había sido elegido papa gracias a su presencia en la Casa Blanca.

La embestida se produjo después de que tres cardenales estadounidenses de perfil progresista —Blase Cupich, Robert McElroy y Joseph Tobin— cuestionaran la guerra contra Irán. Pero también fue una reacción a los reiterados llamados a la paz del Pontífice, que había calificado de “inaceptable” una amenaza de tintes apocalípticos lanzada por Trump contra la República Islámica y, durante una vigilia por la paz, había condenado el “delirio de omnipotencia agresivo” que alimenta los conflictos bélicos, publicó el diario La Nación.

Tras ese mensaje, León XIV aclaró ante los periodistas que lo acompañaban durante una gira por África que no era un político, que no pretendía entrar en una disputa con Trump, pero que tampoco temía a su administración. También dejó en claro que no renunciaría a proclamar el Evangelio ni a reclamar la paz mientras niños y ancianos inocentes siguieran muriendo en las guerras.

Elegido el 8 de mayo de 2025, León XIV nunca se reunió ni habló por teléfono con Trump. El mandatario estadounidense tampoco viajó a Roma para asistir a la misa de inicio de su pontificado. En su lugar acudieron el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos católicos. Los analistas recuerdan que, antes del cónclave, Trump incluso había expresado su preferencia por su amigo Timothy Dolan, el mediático cardenal conservador que entonces era arzobispo de Nueva York.

Sin embargo, en diciembre pasado, León XIV sacudió a la poderosa Iglesia católica estadounidense al aceptar la renuncia de Dolan apenas cumplió los 75 años, una decisión interpretada como un claro mensaje. En su lugar nombró a Ronald Hicks, hasta entonces obispo de Joliet, Illinois, conocido por su defensa de los migrantes y cercano al cardenal progresista Blase Cupich, arzobispo de Chicago.