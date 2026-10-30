La AADA renovó autoridades en el marco de las Jornadas de Derecho Administrativo que se realizan en Paraná

En el marco de las 52.ª Jornadas Nacionales y 21.º Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que se desarrollan en Paraná, este mediodía se realizó la Asamblea de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA), durante la cual se eligieron las autoridades para un nuevo mandato.

Analía Antik, de Rosario, continuará desempeñándose como presidenta de la entidad. El Comité Ejecutivo estará integrado también por Mirta Sotelo de Andreau (Corrientes), José Ignacio López (Provincia de Buenos Aires), Rubén Weder (Santa Fe), Pamela Tenreyro (Tucumán), Julio Rodríguez Signes (Entre Ríos), Alejandra Petrella (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Ismael Farrando (Mendoza), Alberto Sánchez (San Juan), Leonardo Massimino y Alfonso Buteler (Córdoba), David Pachtman (Tierra del Fuego), María Milagros Bordas (Santa Fe), Manuel Malbrán y María Florencia Timonin.

La continuidad de Rodríguez Signes en este órgano directivo representa la participación de Entre Ríos en un espacio de referencia nacional para el estudio, el debate y el desarrollo del derecho administrativo.





Una institución con trayectoria

Fundada en octubre de 1976, durante la última dictadura militar, la AADA es la asociación de derecho administrativo vigente más antigua del país. Su creación estuvo vinculada a la defensa del Estado de Derecho democrático y al fortalecimiento del estudio del derecho público.

Entre sus primeras autoridades se encontraron destacados juristas argentinos, como Agustín Gordillo, Miguel Marienhoff, Jorge Tristán Bosch, Manuel María Diez, Juan Francisco Linares, Juan Carlos Cassagne y Decio C. F. Ulla.

Actualmente, reúne a especialistas de todo el país y constituye una entidad de referencia en materia de derecho administrativo.

Asimismo, sus dictámenes tuvieron relevancia en el litigio internacional por YPF, en el que fueron utilizados como elementos de argumentación en el proceso judicial desarrollado en Estados Unidos, en defensa de los intereses de la Argentina.