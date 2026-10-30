Toda la provincia bajo alerta por tormentas intensas, abundantes precipitaciones y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó este viernes a primera hora el alerta por lluvias y tormentas para Entre Ríos, que ahora abarca a toda la provincia. Según el organismo nacional, este viernes toda la provincia será afectada por “lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente”.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

Según el SMN, el alerta rige primero desde la mañana y hasta la tarde para los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Islas, Gualeguaychú, Tala, Uruguay y Colón, publicó Ahora.

Hacia la tarde se suma el alerta para los departamentos del norte San Salvador, Concordia, Federación, Federal y Feliciano.

Las temperaturas para la jornada son cálidas, ya que las mínimas inician en 15° y las máximas rondarían los 26° en promedio en la provincia.