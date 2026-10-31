El papa León XIV tendrá una intensa agenda pastoral e institucional en la Argentina

La Santa Sede dio a conocer el programa oficial del viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre con una agenda que combinará celebraciones litúrgicas, encuentros pastorales y actividades institucionales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La visita comenzará tras concluir la etapa uruguaya del viaje y estará marcada por cuatro celebraciones eucarísticas, reuniones con el presidente de la Nación, autoridades civiles y diplomáticas, representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos, jóvenes, personas privadas de la libertad y agentes pastorales.

El domingo 8 de noviembre, luego de la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco, partirá a las 15.30 hacia Buenos Aires y llegará una hora después al aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido con una ceremonia oficial de acogida, publicó la agencia periodística Aica.

La primera actividad en suelo argentino será una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

Posteriormente se trasladará a la Casa Rosada para participar de la ceremonia oficial de bienvenida y mantener un encuentro privado con el presidente de la República, Javier Milei.

La jornada concluirá con una reunión en el Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, donde dirigirá un discurso ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Un aspecto importante es que el Vaticano confirmó que el papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y de la Iglesia; aunque todavía no trascendió la fecha ni el lugar. “Durante el próximo viaje apostólico del Santo Padre a América Latina, tendrán lugar encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia”, indicó el comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano. “Estos encuentros reflejan el deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia, de construir junto a ellos caminos de sanación accesibles a cualquiera que los necesite, y de garantizar que la Iglesia siga siendo un lugar seguro y espiritualmente saludable, que viva y comunique el Evangelio”, se indicó.

Un primer día centrado en la cercanía y la misión

El lunes 9 de noviembre tendrá un marcado perfil pastoral.

La primera actividad será la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde compartirá un encuentro con el personal y residentes en esa histórica obra de caridad.

Más tarde presidirá la misa en el Monumento de los Españoles, una de las principales celebraciones abiertas de la visita.

Encuentro con trabajadores y diálogo ecuménico

Por la tarde, León XIV encabezará en la Universidad Católica Argentina (UCA) un encuentro con el mundo del trabajo, donde pronunciará un discurso dirigido a empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores y referentes sociales.

Posteriormente participará de un encuentro con líderes de las comunidades cristianas y de las distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, reafirmando una de las dimensiones constantes de su pontificado: el diálogo ecuménico e interreligioso.

La jornada concluirá en la catedral metropolitana de Buenos Aires con el rezo de las Vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales de todo el país.

Después compartirá una cena con los obispos en la sede del arzobispado de Buenos Aires.

Córdoba recibirá la gran celebración del interior del país

El martes 10 de noviembre el Santo Padre viajará a Córdoba, ciudad que será la única escala fuera del área metropolitana bonaerense durante su permanencia en la Argentina.

Tras arribar por la mañana al aeropuerto internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, presidirá la misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, celebración que reunirá a fieles provenientes de distintas provincias del centro del país.

Por la tarde mantendrá un encuentro en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Concluidas las actividades retornará a Buenos Aires.

Una vigilia con miles de jóvenes

Ya de regreso en la capital, León XIV encabezará una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La convocatoria se presenta como uno de los actos más significativos del viaje y reunirá a miles de jóvenes de todo el país en una celebración marcada por la oración, el testimonio y el envío misionero.

El cierre será junto a los presos y la Virgen de Luján

La última jornada, el miércoles 11 de noviembre, comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde el Papa tendrá un encuentro con personas privadas de la libertad.

Posteriormente se trasladará a Luján para presidir la misa en la plaza de la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján, santuario mariano más importante del país.

La celebración constituirá el acto conclusivo de la visita apostólica y reunirá a fieles provenientes de todas las diócesis argentinas.

Despedida rumbo al Perú

Tras la celebración en Luján, el Santo Padre regresará al aeropuerto internacional Ministro Pistarini, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida.

El vuelo hacia Lima despegará a las 14, dando inicio a la etapa peruana del viaje apostólico por América del Sur.

Cronograma del Viaje Apostólico del Santo Padre León XIV a la Argentina

Desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede se ha dado a conocer en el día de hoy, 21 de septiembre, el cronograma oficial del Viaje Apostólico del Santo Padre León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, publicó la agencia periodística Aica.

A continuación, el itinerario del Papa en la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre.

-Domingo 8 de noviembre de 2026

Buenos Aires: 16:30 llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

Recibimiento oficial.

17: visita al “Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia” en la “Plaza San Martín”.

17:20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

17:50: visita al presidente de la República

18:30: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”.

-Lunes 9 de noviembre de 2026

Buenos Aires – Claypole – Buenos Aires

9:15: visita al personal y a los asistidos del “Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole”.

11:30: Santa Misa en el “Monumento de los españoles”.

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17:30: encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el “Palacio San Martín”.

18:45: celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

19:45: cena con los obispos en el arzobispado de buenos aires.

-Martes 10 de noviembre de 2026

Buenos Aires - Córdoba - Buenos Aires

7:30: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

9: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba “Ingeniero aeronáutico Ambrosio Taravella”.

10: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la catedral de nuestra señora de la asunción

16:55: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: llegada al Aeropuerto de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

20:15: vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”.

-Miércoles 11 de noviembre de 2026

Buenos Aires – Luján – Lima

8: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10: Santa Misa en la Plaza de la Basílica “Nuestra Señora de Luján”.

13:30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”.

14: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires hacia Lima, Perú.