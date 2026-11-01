Hidrosolar: el novedoso proyecto de la Escuela Técnica de Victoria para llevar energía sustentable al Delta

El proyecto será presentando en la instancia nacional de la Feria de Educación, en Córdoba del 23 al 27 de noviembre.

Un proyecto de estudiantes de la Escuela Técnica N° 1 Pedro Radío de Victoria competirá una feria nacional de ciencia y educación. Pero lo más importante no es la competencia, sino la idea y su desarrollo con la mira en un objetivo: resolver una necesidad concreta del entorno social en el Delta entrerriano, con impacto ambiental positivo. El profesor de la materia Laboratorio de Ensayo de Máquinas y Motores, Ezequiel Díaz Medieta, el rector de la institución, Juan Carlos Albornoz, y los estudiantes Antonio y Matias, entre los 12 autores del proyecto, dialogaron en una entrevista con el programa El Séptimo Día de Radio Plaza 94.7 y detallaron el desarrollo de "Hidrosolar, Energías Renovables Híbridas", un dispositivo portátil que puede generar energía para todas las personas que trabajan, estudian y habitan en las islas.

Se trata de un maletín de 40 centímetros y una turbina hidrocinética de 25 centímetros alimentada por paneles solares y el movimiento del agua. Tiene GPS y hasta se puede controlar su carga desde una aplicación en el celular. Concebido para abastecer consumos menores, como celulares, computadoras e iluminación en zonas del Delta e islas de Victoria donde hay 11 escuelas y trabajan pobladores locales, el proyecto requiere una inversión inferior a un millón de pesos y ya fue probado junto a Prefectura. Un ejemplo que llega desde una institución que tiene la particularidad de ser de educación técnica y también agrotécnica.

—¿De qué se trata este proyecto y cómo se origina la idea?

—Ezequiel Díaz Mendieta: Esta idea se originó para la participación de la Feria de Educación este año con los chicos de Séptimo de Mecánica, y después en su participación en Industria Inspira, sobre una generación de electricidad de forma renovable para la gente del Delta.

—Antonio: Nuestro proyecto básicamente se trata de un grupo electrógeno. Sería como una batería portátil que genera electricidad en base a paneles solares y una turbina hidrocinética, lo que quiere decir que aprovecha la energía del movimiento del agua.

—¿Cómo es su aplicación práctica y por qué se les ocurrió esta idea?

—Antonio: Básicamente nos regimos en poder contar con un grupo así que sea portátil. Consta de un maletín y una turbina que uno puede llevar a todos lados. La turbina mide 25 cm. y el maletín mide 40 cm.; no es pesado y permite contar con energía eléctrica para usarla cuando se disponga o llevarla a lugares remotos y disponer de esa energía limpia y renovable.

—¿Dónde deben ir ubicados la turbina y el maletín?

—Antonio: No hace falta colocarla en el casco ni dañar la embarcación. Va amarrado con un cabo de amarre por cuyo interior pasa el cable eléctrico trenzado. La energía pasa por ahí y se ata a la embarcación, pero se puede llevar a todos lados.

—¿Está pensado básicamente para pescadores e isleros?

—Antonio: Pescadores y gente que trabaja en la isla. En la zona de islas del Delta hay 11 escuelas donde se usa mucho esa vía de transporte. Si bien las escuelas cuentan con electricidad, tener una fuente portátil permite enchufar aparatos electrónicos pequeños: computadoras, celulares, radios o luces para tener iluminación en una expedición de fin de semana. Son consumos pequeños, pero los puede sustentar.

—¿Cuánto dura la carga?—Antonio: La batería está siendo cargada constantemente porque es una batería de 12 volts. Siempre que esté activo alguno de los dos sistemas, sea el de energía solar o el de la hidrocinética, se va a disponer de energía que se almacena en una batería de 12 volts y cuatro amperes. Si se la carga completamente dura ocho horas, aunque la idea es que se esté usando constantemente.

—¿Cuál es la inversión para desarrollarla?

—Antonio: Hicimos una primera estimación de costos de producción del maletín con los componentes electrónicos de control y la turbina con todos los materiales correspondientes, y la inversión no supera el millón de pesos. Son componentes que se encuentran en el mercado actualmente, la mayoría los conseguimos en Mercado Libre o los fabricamos en la escuela.

—¿Cuál es la realidad hoy en las escuelas de la isla para obtener energía?

—Antonio: Muchas cosas las hicimos con impresión 3D y filamento que se consiguen fácilmente. Utilizamos máquinas de la escuela, como los tornos para hacer el eje, y la turbina la diseñamos acá, por lo que no hubo mucho costo. La mayoría de las escuelas cuentan con grupos electrógenos a combustión, que funcionan a base de combustible fósil y contaminan más. Esta es una solución a menor escala para consumos de pequeños dispositivos que cumple y apunta a sacarlos de esa necesidad, más que nada durante el transporte. Además, tiene implementaciones de seguridad y GPS para dar la ubicación exacta del dispositivo, brindando también seguridad.

—¿De qué manera lo han desarrollado? ¿Tienen un prototipo o buscan financiamiento de ENERSA u otros organismos?

—Matías: Tenemos un prototipo ya hecho con el que hicimos pruebas en embarcaciones junto a Prefectura. La escuela nos financió una gran parte y lo demás son cosas de producción propia; estamos rascando de donde sea para poder construir el proyecto.

—¿Lo han presentado ya en la feria o todavía no fue esa instancia?

—Matías: Lo presentamos en la Feria de Educación donde llegamos a la instancia nacional y nos vamos a Córdoba del 23 al 27 de noviembre. También participamos en Industria Inspira, un proyecto virtual donde pasamos a la instancia nacional junto a otros proyectos de Entre Ríos.

—Más allá de esta participación, ¿cómo sigue el proyecto luego?

—Matías: Queremos seguir desarrollándolo. Como es un proyecto nuevo que no existe en el mercado, podemos estar agregándole cosas y mejorándolo constantemente con la idea de producirlo a escala a futuro.

—¿Es la primera vez que se les ocurre una idea de este tipo?

—Matías: Es la primera vez; no existe un producto así en el mercado y fuimos los primeros en desarrollarlo. Nos basamos en un maletín de producción artesanal de un compañero, agregándole la turbina y reduciéndole el peso para facilitar el transporte.

—Ezequiel: En total fuimos unos 12 chicos trabajando desde mayo. Lo que más rescataría es la participación de los chicos en estas instancias que hacía años no se daba, el desarrollo de sus conocimientos y darles oportunidades para que el día de mañana se desenvuelvan en el ámbito laboral.

—Hablás de los futuros técnicos en una época donde la educación técnica está bastante golpeada.

—Ezequiel: Hace un año que estoy acá y fui exalumno. A veces se nota la diferencia de la educación con lo que era antes, pero a través de los chicos siempre se puede mejorar y lograr que esto sea una rueda que se siga replicando.

—¿Sobre qué otras áreas técnicas forman en la escuela?

—Ezequiel: Ellos son de la especialidad Mecánica. En la escuela hay tres especialidades: Química, Agrotécnica y Mecánica. En Mecánica se hace un amplio conocimiento en talleres y producción industrial.

—¿Dónde están trabajando hoy en día los egresados?

—Juan Carlos Albornoz: En Victoria somos la única escuela técnica con anexo agrotécnico y la única en la provincia con técnicos químicos. La inserción laboral se nos da en nuevas empresas que llegan a Victoria mediante prácticas profesionalizantes y pasantías. Empresas de Rosario vinculadas a Vaca Muerta se han llevado a cinco egresados, y la empresa local Ardal llevó a seis químicos a prácticas. El alumno tiene posibilidades de inserción en Victoria o afuera.

—¿Los alumnos de qué localidades provienen?

—Juan Carlos: En los 107 años de historia de la escuela hubo un internado que recibía alumnos de zonas alrededor, pero actualmente no tenemos internos debido al avance de secundarias en zonas rurales. Generalmente todos son de Victoria.

—¿Reciben apoyo de empresas privadas?

—Juan Carlos: Apoyo económico no, pero nos abren las puertas a las nuevas tecnologías. En quinto, sexto y séptimo año se realizan las prácticas profesionalizantes donde el egresado pone en juego lo aprendido in situ en fábricas o empresas. Eso nos aporta datos sobre qué mejorar según la tecnología del contexto socioproductivo.

—¿La matrícula viene creciendo o se mantiene?

—Juan Carlos: La matrícula es muy buena, tenemos 647 alumnos: 174 en el anexo agrotécnico y 471 entre el ciclo básico y los ciclos superiores de Química y Mecánica. Hoy cerramos las inscripciones y tenemos que ir a sorteo porque no podemos dar cupo a todos los aspirantes por limitaciones de espacio y herramientas prácticas.