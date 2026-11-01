Papa León XIV: “La santidad no es un privilegio para unos pocos”

El papa León XIV afirmó que la santidad “no es un privilegio para unos pocos, sino una vocación universal que nos interpela a cada uno de nosotros allí donde vivimos”, durante la reflexión previa al rezo del Ángelus de este domingo 1° de noviembre, solemnidad de Todos los Santos.

El pontífice recordó que en esta celebración la Iglesia contempla no solo a los santos reconocidos oficialmente, sino también a “tantos que no lo han sido, pero que Dios conoce”.

A partir de la liturgia de la Palabra, destacó la “muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas” presentada en el libro del Apocalipsis.

Al referirse al Evangelio de las Bienaventuranzas, León XIV describió a los santos como hombres y mujeres pobres de espíritu, “ricos en el amor de Dios”, capaces de atravesar las lágrimas con la fuerza de la oración, de responder a la violencia con mansedumbre y de buscar la justicia, el perdón y la misericordia.

También destacó a quienes son “desarmados en el corazón, pero protegidos por Dios” y, de manera particular, a los “constructores de paz, a quienes Dios llama por su nombre”. Para el Papa, esta multitud de santos no puede reducirse a un número, porque “así es el bien que todos los santos han difundido a su alrededor en el mundo”.

León XIV invitó entonces a preguntarse qué hicieron quienes alcanzaron la santidad. “Esencialmente, gestos y decisiones de amor que superan los cálculos de la codicia y la prepotencia del mal, que a veces parece prevalecer”, explicó.

En este sentido, definió a los santos como “el signo más hermoso y más fuerte del Reino de Dios que viene” y recordó, citando la enseñanza de Jesús, que ese Reino “ya está entre nosotros”. La santidad, afirmó, puede manifestarse así en las decisiones y acciones concretas de cada persona, consignó la agencia periodística Aica.

El Papa también subrayó que Dios conoce el bien que muchas veces permanece oculto a los ojos humanos. “Dios ve el bien que nosotros no vemos, conoce historias que nosotros no conocemos, llega a corazones a los que nosotros no tenemos acceso”, expresó.

Finalmente, antes de rezar el Ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico, León XIV pidió la intercesión de la Virgen María para que acompañe a los creyentes “en el camino de la santidad” y los ayude a no cansarse de “construir la paz, tanto en los hechos más importantes como en los más sencillos de la vida cotidiana”.

Ángelus: Solemnidad de Todos los Santos