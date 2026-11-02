Alerta amarilla por tormentas en toda Entre Ríos: qué se espera el martes y cómo sigue el tiempo en la semana

La inestabilidad volverá a sentirse en Entre Ríos durante el martes 3 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para los 17 departamentos de la provincia, que regirá durante la mañana y la tarde.

La advertencia alcanza a Paraná, Diamante, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Tala e Islas del Ibicuy.

Según el organismo nacional, se esperan lluvias y tormentas de intensidad variada, algunas localmente fuertes, con abundante precipitación en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas.

Cuánto llovería

El SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. Como la lluvia no sería uniforme, algunas localidades podrían registrar acumulados mayores a los previstos.

La mayor probabilidad de tormentas se concentraría durante la tarde. La alerta del martes forma parte de un fenómeno más amplio, que abarca también a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis y Río Negro.

Para Paraná, el pronóstico indica una mínima de 17 grados y una máxima de 26.

El lunes, sin alertas vigentes

Para este lunes 2 de noviembre, el SMN no mantiene alertas vigentes para la provincia, luego de la alerta que rigió durante la noche del domingo en 11 departamentos. En Paraná se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 27.

Cómo sigue el miércoles

Por el momento, el organismo no emitió alertas para el miércoles 4 de noviembre. Para la capital entrerriana se prevé una jornada con temperaturas de entre 16 y 27 grados.

En cuanto a la tendencia semanal, el SMN anticipa para Entre Ríos lluvias por debajo de lo normal para la época, con una diferencia estimada de entre 10 y 30 milímetros.

Recomendaciones ante tormentas

Ante una alerta amarilla, el SMN recomienda: