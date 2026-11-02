¿Cuánto pesan la climatización y los electrodomésticos en la factura de luz?

¿Sabés cuánto influye el aire acondicionado, la heladera o el lavarropas en el consumo eléctrico de tu casa? Aunque todos utilizan energía, su impacto en la factura varía según la potencia, las horas de funcionamiento y la eficiencia de cada equipo.

La Secretaría de Energía de la Nación publica una tabla de consumos estimados de artefactos eléctricos. Según esa referencia oficial, un aire acondicionado de 2.200 frigorías con eficiencia clase A consume aproximadamente 1,01 kWh por hora, mientras que una lámpara LED de 9 W utiliza 0,009 kWh durante el mismo período.

La diferencia explica por qué la climatización merece especial atención cuando se busca administrar el consumo del hogar. Sin embargo, también hay que considerar cuánto tiempo permanece encendido cada aparato.

Comparar consumos: ¿cuánto representa cada equipo?

Para comparar aparatos eléctricos hay que utilizar una misma unidad: el kilovatio hora (kWh), que mide la energía consumida durante un período.

Según la tabla de referencia del ENRE, estos son algunos valores estimados:

Equipo Consumo de referencia en una hora Aire acondicionado de 2.200 frigorías 1,013 kWh Aire acondicionado inverter de 2.200 frigorías 0,658 kWh Aire acondicionado de 3.500 frigorías 1,613 kWh Aire acondicionado inverter de 3.500 frigorías 1,048 kWh

Fuente: ENRE, tabla de consumo básico de electrodomésticos. Valores orientativos, no mediciones de modelos específicos.

La comparación muestra que, para las capacidades consideradas, los valores de referencia de los equipos inverter son inferiores a los convencionales. Sin embargo, el consumo efectivo depende de las condiciones de funcionamiento.

Entre los equipos de esta categoría se encuentra un split Samsung Inverter, que sirve como ejemplo de un aire acondicionado frío-calor con esta tecnología. Para compararlo con otros modelos, es necesario consultar su etiqueta energética.





¿Qué cambia con la tecnología inverter?

En los aires acondicionados, la tecnología inverter permite regular la velocidad del compresor según la demanda de climatización.

A diferencia de ciertos sistemas convencionales que alternan entre encendido y apagado, estos equipos pueden ajustar su funcionamiento para mantener la temperatura.

Esto puede mejorar la eficiencia, aunque el ahorro real depende del modelo, la instalación, el aislamiento y los hábitos de uso.

Dentro de esta categoría se encuentran los splits inverter de Carrier, cuyos modelos pueden presentar distintas capacidades y clasificaciones energéticas.

Para comparar alternativas, conviene revisar la etiqueta de cada equipo y no asumir que todos los productos inverter consumen lo mismo.

¿Qué electrodomésticos tienen mayor impacto en el consumo?

El gasto eléctrico depende de dos variables fundamentales: la potencia que necesita un equipo y el tiempo durante el cual utiliza esa energía.

Por eso, un electrodoméstico potente que se enciende ocasionalmente puede consumir menos energía mensual que otro de menor potencia que funciona todos los días.

Aire acondicionado y calefacción eléctrica

Los sistemas de climatización pueden representar una parte importante del consumo doméstico, especialmente durante los períodos de temperaturas extremas.

Un aire acondicionado necesita energía para accionar su compresor y mantener la temperatura seleccionada. Cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura interior y exterior, más exigente puede resultar su funcionamiento.

En invierno, los calefactores eléctricos también merecen atención. Según la Secretaría de Energía, una estufa de cuarzo de 1.200 W consume aproximadamente 1,2 kWh por hora, mientras que un caloventor de 2.000 W puede utilizar alrededor de 2 kWh.

Estos valores muestran que la calefacción eléctrica puede incrementar el consumo cuando permanece encendida durante varias horas.





Heladera, lavarropas y otros equipos

La heladera presenta una situación diferente: aunque su compresor no funciona permanentemente, necesita mantener los alimentos refrigerados durante todo el día.

Por eso, su consumo acumulado puede ser significativo, especialmente si el equipo es antiguo, tiene burletes deteriorados o está ubicado cerca de fuentes de calor.

El lavarropas consume principalmente durante los ciclos de lavado, mientras que su impacto depende del programa seleccionado, la cantidad de cargas y si utiliza agua caliente.

Otros electrodomésticos, como hornos eléctricos, pavas y microondas, pueden tener potencias elevadas, pero su utilización suele ser más breve.

¿Cómo interpretar la etiqueta de eficiencia energética?

La etiqueta de eficiencia energética permite comparar equipos de una misma categoría a partir de criterios establecidos oficialmente.

En Argentina, este sistema se aplica a diferentes electrodomésticos y ofrece información sobre su desempeño energético.

¿Qué significan las letras?

Las etiquetas utilizan escalas de clasificación que permiten identificar la eficiencia relativa de un aparato.

En términos generales, las categorías superiores representan un mejor aprovechamiento de la energía, aunque la escala vigente y los indicadores pueden variar según el producto.

Por eso, no conviene comparar únicamente las letras de electrodomésticos diferentes. Una heladera y un aire acondicionado cumplen funciones distintas y se evalúan mediante procedimientos específicos.

También es importante revisar el consumo declarado y las condiciones de medición para realizar comparaciones precisas.

¿Cómo estimar el consumo mensual?

El cálculo consiste en multiplicar el consumo horario por las horas de uso y los días de funcionamiento.

Por ejemplo, si tomamos el valor de referencia del ENRE para un aire acondicionado inverter de 2.200 frigorías:

0,658 kWh × 4 horas × 30 días = 78,96 kWh mensuales.

Se trata de una simulación ilustrativa, porque el compresor puede modificar su funcionamiento según las condiciones del ambiente.

Para conocer qué proporción representa dentro del hogar, podés dividir ese resultado por los kWh totales de tu factura. El costo monetario depende de la tarifa aplicable y otros conceptos facturados.

¿Cómo reducir el consumo sin resignar comodidad?

Los datos oficiales permiten identificar una diferencia importante: no siempre el equipo de mayor potencia es el que más pesa en el consumo mensual. La frecuencia y duración del uso también resultan determinantes.

El ENRE recomienda configurar el aire acondicionado a 24 °C en verano y 20 °C en invierno, mantener cerradas puertas y ventanas durante su funcionamiento y limpiar periódicamente los filtros. Estas medidas ayudan a utilizar la climatización de manera más eficiente.

También conviene revisar los burletes de la heladera, aprovechar los programas económicos del lavarropas y evitar mantener encendidos equipos innecesariamente.

Antes de reemplazar un electrodoméstico, lo más útil es comparar su consumo declarado con el del aparato actual y considerar las horas reales de funcionamiento.

La factura de luz depende de la suma de todos los hábitos de consumo del hogar. ¿Qué electrodoméstico tendría mayor impacto en tu consumo mensual si cambiaras su forma de uso o eligieras un modelo más eficiente?