El Niño en Entre Ríos: el río crece y está a 30 centímetros del nivel de alerta en Paraná

Una toma aérea del Islote Curupí ubicado frente a la ciudad de Paraná ilustra la creciente del río en las últimas semanas.

El río Paraná continúa creciendo frente a la capital entrerriana y este lunes alcanzó una altura de 4,40 metros, según los registros de Prefectura Naval Argentina. De esta manera, quedó a solo 30 centímetros del nivel de alerta, establecido en 4,70 metros.

La medición indica que el agua subió cuatro centímetros en las últimas 24 horas y mantiene una tendencia creciente que comenzó a hacerse más evidente durante la segunda quincena de octubre. El nivel de evacuación en Paraná está fijado en cinco metros, por lo que todavía se encuentra a 60 centímetros de esa marca.

La creciente se produce por el importante volumen de agua que avanza desde la cuenca alta del Paraná, donde las lluvias y los aportes de las represas provocaron un incremento de los caudales durante las últimas semanas.

Pronósticos del INA

El Instituto Nacional del Agua (INA) anticipa que el río continuará creciendo durante noviembre y advierte sobre la posibilidad de que alcance o supere el nivel de alerta en la capital entrerriana.

Según el último pronóstico oficial, publicado el viernes 30 de octubre, se espera una altura de 4,44 metros para el martes 3 de noviembre y de 4,51 metros para el martes 10.

El avance del río afecta a las costas y playas de Paraná.

Sin embargo, el organismo aclara que se trata de valores centrales estimados y que las alturas podrían ser mayores. Para el 10 de noviembre, el pronóstico contempla un rango que va de 4,30 a cinco metros.

Además, el INA advierte que la tendencia creciente podría mantenerse durante los próximos 7 a 15 días, con posibilidades de alcanzar o superar el nivel de alerta durante la segunda semana de noviembre.

La Paz ya superó el alerta

La situación más comprometida sobre la costa entrerriana del Paraná se registra en La Paz, donde el río alcanzó este lunes los 5,89 metros y superó por nueve centímetros el nivel de alerta, establecido en 5,80 metros.

La altura de evacuación en esa localidad es de 6,15 metros, por lo que el agua se encuentra a 26 centímetros de esa referencia.

En tanto, otras localidades entrerrianas también registran una tendencia creciente. En Diamante, el río alcanzó los 4,74 metros, mientras que en Victoria llegó a 4,04 metros. En ambos casos, permanece por debajo de los respectivos niveles de alerta.

La creciente en noviembre

El INA informó que, aunque el río comenzó a descender en sectores ubicados más al norte, como Corrientes y Barranqueras, el importante volumen de agua continúa desplazándose hacia las localidades entrerrianas.

Además, las previsiones de nuevas lluvias en la cuenca alta podrían generar otros incrementos y prolongar el período de aguas altas.

En este contexto, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación hídrica, especialmente en las localidades ribereñas y las zonas bajas que podrían resultar afectadas si el río continúa creciendo.

Fuente: Ahora.com