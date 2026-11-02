Falleció el profesor Enrique Raffin y la Facultad de Ciencias de la Educación declaró duelo institucional

Este lunes se conoció el fallecimiento de Enrique Raffin, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Según se informó desde la casa de estudios, su muerte ocurrió en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, a sus 51 años.

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos expresaron su profundo pesar ante el fallecimiento del profesor e hicieron llegar sus condolencias a familiares, colegas, amistades, compañeras y compañeros de trabajo.

La Facultad declaró duelo institucional para la jornada del martes 3, sin suspensión de actividades.

Raffin fue docente e investigador de la FCEDU-UNER. Se desempeñó como profesor de Teoría Sociológica, Historia de los Medios y Semiótica de la Licenciatura en Comunicación Social, carrera de la que había sido graduado.

A lo largo de su trayectoria en la Facultad, atravesada por la militancia política, fue presidente del Centro de Estudiantes, consejero directivo, consejero superior y coordinador de Carrera de Comunicación Social.