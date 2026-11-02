Visita del Papa: “En Colón no se ve tanta gente todavía, pero en Paysandú ya está todo colapsado”

“Uruguay tiene particularidades porque no se puede acampar en cualquier lado, no se puede estar en una plaza pública, en Argentina es un poquito más laxo eso, pero, de cualquier manera, hay mucha gente de Paraguay, de Misiones y de Chaco, que se empezó a instalar en Paysandú, para no tener que estar más allá de un kilómetro del parque”.

El periodista de Colón, Gustavo Saldaña, habló de las expectativas ante la llegada del Papa a Paysandú y describió cómo se preparan ambas ciudades para la gran movilización de gente que se espera en los próximos días.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Saldaña afirmó que “arranca una semana histórica porque no solamente tenemos la visita del Papa, sino que empezó a llegar gente de la BBC, gente de la televisión italiana, gente del Vaticano que va filmando, porque cambió mucho la historia de la visita del Papa, es todo 4.0 ahora y vienen con un montón de elementos tecnológicos para ir captando el minuto a minuto y quieren hacer como una especie de documental previo y posterior a la visita”. Ante esto, describió que “hay una cierta revolución”.

Especificó que “para poder estar este sábado en el lugar donde va a llevar a cabo la misa el Papa, hay que estar anotado en un portal que se llama papaleonuruguay.uy donde elegís la sede Paysandú, ponés tu documento, cédula o lo que fuera, y ya ganás tu entrada, que es gratuita. Hasta el viernes, unas 5.115 personas de Argentina se habían inscripto en el portal y hoy lunes ya son casi 10.000”.

Consultado respecto de la llegada de visitantes con anticipación, el periodista mencionó que “Uruguay tiene particularidades porque no se puede acampar en cualquier lado, no se puede estar en una plaza pública, en Argentina es un poquito más laxo eso, pero, de cualquier manera, sí hay como una avanzada. Hay mucha gente de Paraguay, de Misiones y de Chaco, que se empezó a instalar en Paysandú, para no tener que estar más allá de un kilómetro del parque”.

“Nos explicaba la gente de Paysandú, que toda la gente, una vez que cruce el puente, va a ir por un lugar determinado, el auto lo va a tener que dejar en un lugar determinado, que es más o menos a unas 9 cuadras del parque París-Londres, y ahí va a tener que ir caminando. Si es gente mayor, se va a poner un servicio colectivo gratuito cada 10 minutos para llevarte hasta el predio, y tenés que estar en el predio con la entrada y el QR, hasta las 8.15 de la mañana. Si entraste un minuto después de las 8.15 el parque va a estar cerrado, porque a las 9 empieza la misa. Y va a ser muy estricto el tema de la seguridad, o sea que, básicamente, nadie puede cruzar el mismo sábado, salvo que lo haga de madrugada. Y ahí está el otro problema que me parece que es grave, que es complejo porque la lentitud de Migraciones que tiene Uruguay o que tiene Argentina, dificulta que pasen más de 2.000 personas por hora. Haciendo una cuenta rápida, si se supone que va a haber 20.000 personas de la República Argentina, son 10 horas consecutivas de cola en el puente. Prácticamente el que salga a las 8 de la noche no llega, casi te diría que a las 8 de la mañana. O sea que la gente va a tener que estar en la fila del lado argentino, calculo que antes del mediodía del viernes y a partir de ahí aguantar”, evaluó.

En cuanto a la cantidad de gente que se espera, reveló que “según el jefe de Inspección de Intendencia de Paysandú, el predio está habilitado para 125.000 personas, pero van a ingresar unas 100.000 solamente por una cuestión de seguridad y porque van a poner calles internas para que el Papa Móvil pueda transitar. El Papa va a entrar al predio a las 8.55 y para que toda la gente lo pueda ver el Papa va a ir por calles internas transitando con el Papa Móvil que le han armado en Montevideo. Eso va a demandar 15 a 20 minutos y la misa va a empezar un poquito más tarde. Entonces, hay un predio para 125.000, pero van a tratar que solo 100.000 entren. De ser así, serían más o menos 20 a 25.000 argentinos y el resto todos uruguayos”.

En este contexto, sostuvo que “en Colón hay lugar” para alojarse todavía, “según los prestadores de servicios” y especificó que “lo primero que se va llenando, no son los hoteles sino algunos departamentos y lugares donde se aloja mucha gente porque vienen en grupo. El turismo religioso es muy particular. En hoteles hay todavía disponibilidad y también en casas en alquiler. Todavía no está repleto ni mucho menos. Yo suponía que, para hoy lunes o el martes, íbamos a estar con una demanda más alta, pero todavía no”.

Agregó que “por lo que dice la gente de la Iglesia Católica de Colón y del Obispado de Concordia, mucha gente viene directamente al evento. En vez de, gastar un dinero para estar más cómodo, un par de noches antes y salir antes para Paysandú, al ver cómo viene la mano, entre mucha gente han alquilado un minibus, un colectivo, algún tipo de movilidad, y van directo a la misa. Entonces ahorran también lo que sería pernoctar, comer y demás”.

Remarcó asimismo que “Gendarmería tendría que prestar un poco más de atención al tema de la ruta 135, que es igual que la que tiene Gualeguaychú cuando vas al puente de Fray Bentos-Puerto Unzué. Es una ruta que no tiene banquina, es una ruta angosta, hay mucha gente viviendo en las cercanías del puente, hay barrios privados, y esa gente quiere circular porque quiere venir para Colón o quiere hacer un trámite o ir a Concepción, y va a estar complicado, porque va a haber entre 10.000 y 12.000 autos. Entonces, yo no sé cómo va a ser el tema, se habla de retenes, se habla de seguridad, ya que, por ejemplo, vienen vendedores ambulantes de medio mundo y el descontrol va a ser grande. O sea, me parece que hay un montón de cosas que todavía no tienen respuesta, pese a todas las reuniones que se han hecho en cuanto a los horarios, en cuanto al paso del puente, pero todo lo anterior y posterior todavía no está claro”.

Comparó que “en Paysandú para la semana de la cerveza, que es la fiesta más importante que tienen en abril, reciben 50.000 personas, pero es cuando están habilitados los campings. Sin los campings, Paysandú tiene entre 12 y 14.000 lugares para albergar gente mientras que Colón tiene más o menos 20.000”. Y aseguró que “Paysandú ya tiene todo colapsado, todo reservado, porque obviamente estando en Paysandú es más fácil llegar a ver al Papa, porque solamente te vas a manejar por un boulevard que te comunica con calle San Martín y de ahí con el parque. Es mucho más fácil que si estás en Colón porque tenés que cruzar el puente”.

“No es un tema menor cruzar el puente, cruzar la frontera de Argentina y Uruguay no es una pavada. Por eso le digo a la mucha gente que por ahí va a venir seguramente del Departamento Paraná, de la costa del Paraná, que vengan con paciencia, porque podés encontrarte con una fila de 10, 12 o 15 kilómetros, hay que estar al sol, con calor, temperaturas altas, es complejo el tema. No es tan simple, no es que son unas horitas y pasamos. Y una vez que pasés del otro lado, vas a tener un impresionante operativo montado por Uruguay, y en concordancia con el Vaticano, por temas de seguridad, son 7 kilómetros más hasta el lugar donde va a estar dando la misa el Papa”, advirtió.

Por otra parte, desde lo económico, Saldaña comentó “ya hay un tema con el merchandising; hay gorritos, viseras, remeras y ya empezó a aparecer gente que vende todo esto, sin regulación de ningún tipo. Con respecto al tema de la comida, en Colón todavía no se ve cambio en los precios, porque no hay tanta gente. En Paysandú cuentan los colegas de allá que sí, ya este fin de semana algunas cosas estaban un poquito más caras, un 10 o un 15%”.

“Paysandú tuvo un hito terrible la semana anterior porque cerró el frigorífico Fricasa, que es un frigorífico histórico, como si fuera Swift en la Argentina, en Casablanca, que es una localidad que está 9 kilómetros al norte de Paysandú, y 250 familias quedaron sin trabajo. Y esto ha generado mucho malestar, porque la situación en Paysandú, con la desocupación es altísima, es la tasa más alta de la historia, 16,1%, entonces, todo el mundo busca sacar ventaja en un momento difícil”, concluyó.