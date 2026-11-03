México prohibió el uso de celulares en las escuelas durante toda la jornada, incluso en el recreo

A partir de este martes, los celulares y otros dispositivos móviles personales quedarán restringidos durante la jornada escolar en los planteles de educación básica públicos y privados de México. La medida de la Secretaría de Educación Pública busca reducir distracciones, recuperar espacios de convivencia y promover un uso responsable de la tecnología.

La disposición no impide que las y los alumnos lleven un teléfono a la escuela, pero limita su utilización en el horario escolar. En primaria y secundaria, los equipos deberán permanecer guardados tanto durante las clases como en los recreos, salvo en las excepciones contempladas por los lineamientos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que las reglas fueron acordadas con las autoridades educativas de las 32 entidades del país. El anuncio se realizó durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

De acuerdo con información publicada por la SEP, las reglas tienen el propósito de favorecer la concentración del alumnado y fortalecer la interacción directa dentro de las comunidades escolares.

En educación básica, los teléfonos deberán permanecer guardados

La restricción abarca a estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Durante toda la jornada, no podrán usar celulares, relojes inteligentes u otros dispositivos electrónicos personales para consultar redes sociales, jugar videojuegos, tomar fotografías o grabar a otras personas.

La regla se aplica dentro de las aulas y en los periodos de descanso. La SEP plantea que los recreos vuelvan a ser espacios para conversar, jugar y convivir sin mediación de pantallas.

Los lineamientos también piden evitar la difusión de fotografías, audios o videos de compañeros, docentes y personal escolar sin su consentimiento. La medida busca prevenir hechos de violencia digital, acoso o exposición no autorizada de niñas, niños y adolescentes.

Las familias podrán optar por no enviar los dispositivos cuando no sean necesarios. Si un estudiante lleva celular, deberá mantenerlo resguardado conforme a las reglas que defina cada plantel para el cumplimiento de la disposición.

La regulación no contempla una sanción nacional automática por usar un teléfono durante la jornada. Cada comunidad escolar deberá informar las normas, establecer acuerdos de aplicación y actuar de acuerdo con sus condiciones particulares.

Habrá excepciones por razones educativas, de salud y emergencia

El uso de los dispositivos estará permitido cuando forme parte de una actividad pedagógica previamente programada y se realice bajo la orientación del personal docente. El celular podrá emplearse, por ejemplo, si una maestra o maestro lo incorpora a una dinámica académica concreta.

También se contemplan excepciones en casos de emergencia personal, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión. Los planteles podrán realizar ajustes cuando existan circunstancias particulares o extraordinarias que requieran el uso de tecnología.

La SEP aclaró que el objetivo no es alejar a las y los estudiantes de las herramientas digitales. La intención es delimitar su uso durante la jornada para que esté vinculado con el aprendizaje, la seguridad o necesidades específicas del alumnado.

Las excepciones incluyen actividades escolares autorizadas, emergencias y situaciones relacionadas con accesibilidad o salud.

Preparatorias y bachilleratos definirán sus propias reglas

En educación media superior no habrá una restricción idéntica para todas las escuelas. Cada preparatoria, bachillerato o institución establecerá sus condiciones de uso mediante acuerdos con estudiantes, docentes, familias y autoridades del plantel.

Entre las opciones que pueden adoptar las comunidades educativas están guardar los teléfonos en espacios asignados, fijar horarios o zonas de uso permitido, impedir su utilización durante toda la jornada o autorizarla para actividades formativas.

Este modelo busca que las normas respondan a la edad de las y los estudiantes, así como a las características de cada institución. Las decisiones deberán comunicarse con claridad para evitar criterios distintos dentro de un mismo plantel.

En el nivel superior, la SEP no plantea una prohibición. Junto con la ANUIES, promoverá una formación orientada al uso crítico de la tecnología, con contenidos sobre algoritmos, inteligencia artificial y efectos de las plataformas digitales en la vida académica y social.

Los nuevos lineamientos entran en vigor al regreso a clases posterior al puente por el Día de Muertos. A partir del 3 de noviembre, estudiantes de educación básica deberán mantener sus celulares sin utilizar durante clases y recreos, excepto cuando una razón pedagógica, de salud, accesibilidad o emergencia justifique su empleo.