Otro video “publicitario” con una mujer adentro de una bolsa

“Nos preguntan por ahí qué hacemos con aquellos clientes que nos preguntan precios y nunca más nos contestan. No hacemos nada. Les contestamos los mensajes, los llamamos por teléfono y les pasamos los precios. Al final, si el cliente no compra, no pasa nada. Los atendemos a todos con mucha amabilidad”.

El hombre habla a la cámara con una tranquilidad que espanta. Pretende promocionar un negocio, la Óptica Celeste, en la ciudad de Chajarí, departamento Federación. Mientras habla, restriega con sus manos una bolsa negra de consorcio. Luego, aparecen las piernas de una mujer, y a la bolsa el hombre la ocupa para colocar adentro a esa mujer.

La escena termina con una imagen escalofriante: la bolsa con la mujer adentro puesta en el baúl de un auto. El hombre cierra la cajuela de su vehículo. Fin del reel de la óptica.

El sitio Entre Ríos Ahora difundió la noticia sobre el nuevo video promocional. Recordó que en la primavera de 2025, un video parecido generó un escándalo nacional, repulsa en las redes y la apertura de una causa en la Justicia.

Era una “publicidad” de la empresa Shell Crespo de Erich Wagner y Cìa SRL, de la ciudad de Crespo –a 50 kilómetros de Paraná-: en el video que se subió a las redes sociales de la empresa, se veía a dos empleados de la Estación de Servicios Shell que secuestran a una mujer –le ponen una bolsa de consorcio encima-, la meten en la cajuela de una camioneta, el dueño del vehículo cierra el habitáculo y se marcha y los dos trabajadores quedan mirando la escena mientras toman mate- como parte de una pieza promocional.

“Otra vez la piba esta. Cuándo será el día que la metamos en algo y la mandemos por ahí”, decía uno de los playeros en el video “promocional” de la Shell Crespo.

La viralización de la pieza audiovisual y los mensajes de condena llevaron a la empresa a retirar el video de sus redes. Y la aceptación pública del “error”.

La acción tuvo consecuencias judiciales.

La Justicia de Crespo avanzó con medidas “terapéuticas” y “acciones positivas” previstas en la Ley N° 10.956, sancionada en 2022 por la Legislatura entrerriana, que promueve “la protección integral de las mujeres en el territorio entrerriano y el abordaje integral para prevenir y erradicar la violencia por razones de género”.

Desde el Juzgado de Paz y Familia de Crespo -que entonces encabezaba la jueza Vanesa Visconti- se ofició al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que disponga que todos los medios bajen definitivamente el video de sus plataformas, con el argumento de que la medida no implica un cercenamiento a la libertad de expresión.

Entre las medidas “terapéuticas” la Justicia dispuso que tanto los responsables de la firma, todo el personal de la estación de servicios -y no solo los dos playeros que aparecen en la filmación- como la responsable de la pieza comunicacional y quien maneja la camioneta del “trend” -y que no es trabajador de la Shell- debían realizar un curso centrado en masculinidades y género.

Pero además, las disposiciones el Juzgado de Paz y Familia de Crespo incluyeron la realización de “acciones positivas” en procura de reparar el daño causado y asumir la necesidad de una concientización de lo que supone la violencia de género y el delito de apología de la violencia de género. Cómo se instrumentarán esas medidas “positivas” están siendo diseñadas desde la Justicia y aplicadas con tiempo prudencial, de modo que los responsables de su ejecución no se sientan urgidos con la inmediatez.