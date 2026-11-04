Daniel Enz recibió el máximo galardón de FOPEA al Periodismo de Investigación 2026

Daniel Enz, periodista y director de ANÁLISIS, fue distinguido con el Premio Mayor FOPEA al Periodismo de Investigación 2026, el máximo galardón otorgado por el Foro de Periodismo Argentino. El reconocimiento fue entregado este miércoles por el presidente de la entidad, Fernando Stanich, luego de que el jurado evaluara y seleccionara el trabajo de Enz entre los ganadores de todas las categorías participantes.

Minutos antes de obtener el máximo distintivo de la jornada, ya había sido galardonado en la categoría de Investigación Periodística (medios de 1 a 20 periodistas) por su trabajo "La embajadora judicial", centrado en la figura de la vocal del STJ, Susana Medina de Rizzo. Cabe recordar que Enz también figuraba entre los competidores en la categoría de Libros de Investigación Periodística por su obra "Las torturas del convento" (Editorial Lux).

Al otorgarle el Gran Premio, las autoridades del certamen remarcaron que se trata de un "reconocimiento a la trayectoria, la excelencia de su investigación periodística, la rigurosidad de la metodología y su compromiso ético para revelar información de interés público y visibilizar temas que, de otro modo, quedarían ocultos".

Al recibir la estatuilla, Enz agradeció el apoyo de su familia y reafirmó la trascendencia de la labor periodística para el fortalecimiento democrático y la acción de la justicia. En sus palabras, subrayó el impacto concreto de las indagaciones periodísticas que lograron traducirse en procesos judiciales con condena firmes, destacando los casos de las torturas en el convento de Nogoyá —que derivó en la condena a tres años de cárcel a la exmadre superiora Luisa Toledo— y las causas contra el exgobernador Sergio Urribarri. Ambos casos fueron investigados y publicados por Enz en la revista ANÁLISIS.

"Qué bueno que exista el periodismo de investigación. Las carmelitas de Nogoyá están mejor. La madre superiora, Luisa Toledo, fue condenada a tres años de cárcel. Sergio Uribarri está preso en una cárcel de común. Se trata de un ex gobernador con dos mandatos consecutivos por la investigación periodística. Lo que desarrolló después la estructura judicial. Para algo sirve el periodismo de investigación, para estas cosas", concluyó.