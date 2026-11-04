Fundación CAUCE participó de un encuentro para fortalecer la agroecología frente al cambio climático

Fundación CAUCE, junto a FARN, Casa Río Lab y Taller Ecologista, organizó el Encuentro Biocultural sobre Agroecología y Resiliencia Climática, realizado el 30 y 31 de octubre en Rosario, con el apoyo de Agroecology Fund.

La actividad reunió a productores/as, organizaciones, técnicos/as y profesionales de distintos territorios para compartir experiencias y construir estrategias colectivas en defensa de la agroecología.

El encuentro se desarrolló en el marco de la iniciativa IPA Global y del proyecto Agroecología para la resiliencia climática en Corredores Bioculturales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Durante las jornadas, uno de los ejes centrales fue un diagnóstico de situación de cada corredor, que permitió identificar las principales problemáticas que atraviesan las unidades productivas agroecológicas. Los resultados se plasmaron en una cartografía colectiva que visibilizó tensiones vinculadas al agua, el suelo, los eventos climáticos, las presiones extractivas y el ordenamiento territorial.

Las actividades, realizadas en el Centro Cultural Parque de España y el Centro Agroecológico Rosario (CAR), también propiciaron el intercambio de saberes, el reconocimiento de experiencias y el debate de nuevas estrategias para seguir sosteniendo otras formas de producir alimentos y relacionarse con los territorios.

El encuentro representó la consolidación del trabajo conjunto realizado en los últimos meses, que incluyó visitas y testimonios de productoras y productores de los cuatro corredores y que son parte de una iniciativa que comenzó en 2026 y continuará hasta mediados de 2027.

Desde Fundación CAUCE se destaca la importancia de fortalecer estas redes y generar herramientas de articulación e incidencia que permitan ampliar el reconocimiento y el acompañamiento a la producción agroecológica, con un mayor respaldo institucional, social y normativo.