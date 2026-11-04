"La embajadora judicial", la investigación de Daniel Enz ganó el premio FOPEA

La investigación periodística "La embajadora judicial", realizada por el periodista y director de la revista ANÁLISIS, Daniel Enz, ganó este miércoles por la noche el premio al Periodismo de Investigación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) 2026.

El jurado destacó que la investigación documenta a partir de informes oficiales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, 668 días hábiles de ausencia y 28 viajes al exterior de la vocal del STJ, Susana Medina de Rizzo, entre el año 2016 y 2025. El trabajo también detalla gastos de traslados, viáticos, demoras en resoluciones y presuntos incumplimientos del régimen de licencias. Además, expone el uso de personal judicial para tareas privadas y cuestionamiento sobre el sistema de subarrogancia durante su presidencia del tribunal.

"La vocal era titular de la Asociación de Mujeres Juezas del país en ese momento. A raíz de esto renunció a ese cargo y no pudo prosperar el pedido de juicio político que se le hizo por acuerdos de cúpula. Nos decían que no tiene salida, los legisladores, pero primó el acuerdo de cúpula entre el sector político y la legislatura. Pero seguiremos haciendo periodismo. no tengan duda", dijo Enz al recibir el premio.

El trabajo compitió en la categoría de Investigación Periodística destinada a medios de entre 1 y 20 periodistas. Este certamen nacional busca destacar la calidad profesional, el rigor en las técnicas de investigación y el impacto social del periodismo realizado en el país, reafirmando el valor de documentar e indagar en asuntos de interés público.