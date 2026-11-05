Escándalo Ueno Bank en Paraguay: hoy se define si habrá juicio político al Presidente Santiago Peña

El periodista de ABC Paraguay, Carlos Ortega, describió la crisis política e institucional que se vive tras la intervención de un banco privado por parte del Banco Central, que generó un “corralito” de dinero para miles de ahorristas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ortega afirmó que “el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución que en términos prácticos sería la intervención del Ueno Bank a partir de lo detectado por la banca matriz, que es el Banco Central del Paraguay, de manejos de fondos públicos. Estamos hablando de unos 850 millones de dólares depositados a través de distintas instituciones en Ueno Bank que estaban siendo mal utilizados, según lo que el propio Banco Central del Paraguay presentó ante el Ministerio Público en una denuncia de 208 páginas, lo que motivó el proceso abierto”.

Indicó que lo que se busca con la intervención “es que el banco vaya a una quiebra y que los ahorristas no recuperen su dinero. Directamente lo que hace es ponerle un freno y tratar de empezar a salvar la situación. Hay un fondo de garantía de depósito que, si bien es de dinero público, se va a utilizar a partir de hoy para devolver por lo menos en cierto porcentaje a los ahorristas su dinero”.

“Los ahorristas hasta estos momentos no están pudiendo retirar su dinero, no están pudiendo realizar ni siquiera una transacción, pagos digitales, absolutamente nada. Hay gente que cobró su salario el viernes o el sábado y desde el lunes no está pudiendo tocar esa plata porque no se pueden hacer pagos electrónicos, transferencias, ni siquiera recibir dinero porque directamente el banco se cerró en sus sucursales físicas, pero también en la aplicación digital. Esta intervención del Estado a través del Banco Central de Paraguay es para frenar todo esto y empezar a tratar de salvar la situación”, especificó.

Asimismo, explicitó que “hay dos frentes. Por un lado, la intervención que viene del Banco Central de Paraguay, que es un brazo del Poder Ejecutivo, y, por otro lado, ya hay un proceso abierto en el Poder Judicial con 27 personas imputadas, encabezado por el CEO de Ueno Bank, que es Miguel Vázquez, que tiene inclusive pedido de prisión preventiva. Y hoy se le suma el lado político, porque hay un pedido de juicio político al Presidente de la República, Santiago Peña, y también al vicepresidente de la República, Pedro Aliana. En el caso del Presidente porque antes de asumir la Presidencia fue socio comercial del CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez, y la sospecha es que abrió demasiadas ventanas para que Miguel Vázquez, desde Ueno Bank, pueda cometer todo esto que hoy se conoce”.

Agregó que “lamentablemente la principal sospecha es que el dinero ya no está. Por eso es que ahora mismo el Ministerio Público está tratando de bloquear todos los bienes posibles de los directivos de Ueno Bank, ya sean inmuebles o cuentas bancarias, para ver hasta cuánto se puede salvar este enorme agujero que hoy día genera Ueno Bank”.

Para tomar dimensión de la magnitud del problema para la población, el periodista mencionó que “el eslogan de Ueno Bank en sus publicidades es ‘tres de cada cinco paraguayos tiene Ueno Bank’. Ahí ya se dimensiona el tema, porque en realidad no era solamente una publicidad, era tal cual así. Tres millones de paraguayos tienen Ueno Bank, porque desde que empezó a operar como banco, realmente facilitó mucho que la gente se bancarice. Tanto, que hoy el vendedor de yuyos, el canillita e inclusive hasta los cuidacoches, tiene para cobrar por transferencia y lo hace a través de Ueno Bank. Empezaron a bancarizar tanto a la gente que hoy día el 50%, por lo menos, de la población paraguaya tiene Ueno Bank, con lo cual es demasiada la gente que está siendo afectada por esta situación, por esta crisis financiera”.

Consultado respecto de la reacción de los ciudadanos, el periodista refirió que “esto inició el día lunes y para una protesta en sí, de manera muy tímida se fue acercando a las plazas, alrededor del Congreso Nacional, del Panteón de los Héroes, que son sitios emblemáticos aquí en la capital del Paraguay, en Asunción. La gran aglomeración de gente el lunes se dio frente a las sucursales de Ueno Bank, obviamente buscando la manera de retirar el dinero, el problema es que las sucursales de Uueno Bank ya estaban cerradas, ya no estaban operativas, y allí se generó un gran tumulto y ayer miércoles ya aumentó la cantidad de gente en las plazas”.

Anunció que “para la mañana de este jueves se prevé una sesión de la Cámara de Diputados para tratar el pedido de juicio político a Santiago Peña y a Pedro Aliana, Presidente y vicepresidente de la República, y allí sí ya se espera una gran masa de gente. Teniendo en cuenta la cantidad de ahorristas, 3 millones de paraguayos que están vinculados a Ueno Bank, ya se espera una gran masa de gente que va a estar levantando su voz de protesta, pidiendo la cabeza del Presidente Santiago Peña, porque todos lo indican a él como el responsable político directo de esta situación”.

Por último, indicó que “en agosto de este año Peña cumplió 3 años de mandato y le quedan menos de 2 años de gobierno, pero su figura está más que desgastada”.