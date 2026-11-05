Fuerte aumento de caudales en dos represas de Brasil ubicadas en el río Uruguay

Más cerca de las nacientes del río, en Itá, la represa allí ubicada vio elevarse los caudales recibidos entre la tarde y la noche de este miércoles. Al comienzo de la jornada, a la hora 5, erogaba 1502 metros cúbicos por segundo. A las 16, ese valor se había más que duplicado, ubicándose en 4432. A las 4 de la madrugada de hoy jueves, ascendía a 10.143 m3/s.

El fenómeno fue similar en la otra gran represa brasileña en el río Uruguay, Foz de Chapecó. Mientras que a la mañana del miércoles vertía no más de 300 metros cúbicos, a las 21 la cifra creció hasta superar los 5000 y ya en las primeras horas de hoy jueves erogaba más de 9600 m3/s.

El fuerte aumento de los volúmenes de agua procesados por las represas brasileñas aún no había impactado en las mediciones de Prefectura Naval Argentina correspondientes a la hora 12, aunque el efecto se notará en los próximos registros, informó El Entre Ríos.

Mientras tanto, en Concordia, a cientos de kilómetros de las represas brasileñas, el fenómeno de El Niño parece haber permitido un pasajero “respiro”. El complejo hidroeléctrico de Salto Grande ha podido administrar los caudales para que el río descendiera aguas abajo hasta ubicarse en menos de 8 metros, mientras el embalse tiene un nivel cercano a los 35 metros.

Es de esperar que la CTM adopte decisiones en función de lo sucedido entre ayer y hoy en Brasil, a fin de gestionar los mayores caudales que llegarán en el futuro próximo.