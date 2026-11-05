La solidaridad de una familia permitió concretar una donación de órganos en Entre Ríos

Una familia de Concepción del Uruguay autorizó la donación de órganos de una paciente menor de edad, en un gesto solidario que permitió salvar vidas. El operativo movilizó a equipos médicos y demandó una importante logística de traslado, con dos vuelos que tuvieron como punto de partida el aeropuerto de Concordia.

Un operativo de donación de órganos movilizó durante la madrugada a equipos médicos de Concepción del Uruguay y de las localidades destinatarias, , además de personal de distintas instituciones que colaboraron con el traslado. Como parte del procedimiento, dos vuelos nacionales usarán el aeropuerto de Concordia para transportar los órganos destinados a centros de trasplante. El primero ya volvió durante las primeras horas a Buenos Aires, mientras que un segundo está demorado en Córdoba por las condiciones climáticas.

En declaraciones a Diario Río Uruguay, el doctor Carlos Casas, coordinador de la Unidad de Donación y Procuración del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, brindó detalles sobre el procedimiento y destacó la solidaridad de la familia de la paciente, así como el trabajo de los diferentes equipos que intervinieron.

Casas explicó que la donante "fue una paciente menor de edad que ingresó al hospital con un diagnóstico de una lesión vascular cerebral, internada en la terapia intensiva del hospital, y con un pronóstico de un estado clínico realmente grave y con signos de muerte clínica".

El profesional detalló que, ante ese cuadro, se realizaron los estudios correspondientes para determinar la existencia de muerte encefálica. Al respecto, indicó que "se procedió a hacer el diagnóstico de muerte encefálica a través de los métodos complementarios, todas las pruebas que normalmente se hacen en este tipo de sospecha diagnóstica de muerte según criterio neurológico", explicó.

Fuente: Diario Río Uruguay