Los prospectos de medicamentos podrán ser reemplazados por códigos QR: hay alarma entre los adultos mayores

A partir del próximo 16 de noviembre, los laboratorios farmacéuticos podrán reemplazar los tradicionales prospectos impresos de los medicamentos por códigos QR incorporados en sus envases.

La medida, impulsada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), forma parte de un proceso de digitalización de la información sanitaria, aunque abrió un debate sobre el acceso de toda la población a datos fundamentales para el uso seguro de los tratamientos.

A través de estos códigos, los usuarios podrán consultar desde sus teléfonos celulares o dispositivos con conexión a internet información sobre indicaciones, dosis, contraindicaciones, efectos adversos y advertencias de cada medicamento.

Sin embargo, la posibilidad de eliminar el soporte en papel genera preocupación entre organizaciones de jubilados y consumidores, que advierten que el cambio podría representar una dificultad para adultos mayores y personas con poco acceso a la tecnología.

Cómo será la implementación de la medida

La nueva disposición no establece que todos los prospectos impresos deban desaparecer de manera inmediata. Por el contrario, habilita a los laboratorios a incorporar el formato digital y decidir cómo llevar adelante la transición. Desde el sector farmacéutico señalaron que la implementación será gradual, debido a que todavía existe un importante stock de medicamentos fabricados con los prospectos tradicionales.

Por ese motivo, durante un período podrían convivir ambos formatos, mientras cada empresa define cómo adaptar sus envases y la información destinada a los pacientes. Uno de los principales argumentos a favor de la digitalización es que los códigos QR permiten acceder a versiones actualizadas de los prospectos, sin necesidad de imprimir nuevamente toda la documentación cada vez que se modifica alguna información.