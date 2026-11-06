El Congreso tomó juramento a Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay

Pedro Alliana (ANR- cartista) asumió este viernes la presidencia de Paraguay por los un año y nueve meses que faltan del período 2023-2028. Alliana se convierte en el mandatario número 52 de la historia de Paraguay.

Su asunción se da tras la raíz del escándalo de Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, del cual Peña era accionista. Tras darse a conocer un informe sobre faltas y excesos de operaciones de Ueno Bank con empresas vinculadas del mismo grupo, el Banco Central del Paraguay (BCP) realizó un sumario que constató una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, por lo que aplicó un procedimiento de resolución del banco afectando fondos de 3.000.000 de personas y millonarios fondos públicos.

“Mangui” Alliana, como es nombrado por su líder Horacio Cartes, nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Actualmente tiene 49 años, está casado con Fabiana María Souto y tiene 4 hijos, entre ellos Montserrat Alliana, conocida como la “exnepobaby” del ahora presidente.