Federalizar la capacitación médica: Paraná reúne a referentes en oncología ginecológica y patología mamaria

Con una gran convocatoria de profesionales de todo el país, se desarrollan en Paraná las primeras jornadas de Actualización en Oncología Ginecológica y Patología Mamaria.

El Dr. Mariano Leanza, especialista en oncoginecología y mastología, destacó la importancia de este espacio federal: “Estamos muy contentos y emocionados por la convocatoria; son las primeras jornadas desarrolladas acá en Paraná, en Entre Ríos, de actualización en ginecología oncológica y patología mamaria”.

Además, remarcó que el objetivo global es “tratar de dar el tratamiento correcto a la paciente, el que le corresponde, no exagerar en el tratamiento ni obviamente quedar con tratamiento en menos, porque eso tiene sus repercusiones en la sobrevida y en la calidad de vida de las pacientes”.

Por su parte, la Dra. Verónica Vilches, oncóloga clínica, hizo hincapié en el desafío de elevar el nivel científico en la región y la necesidad de trabajar de forma conjunta: “El desafío era muy grande: traer una jornada de este nivel con disertantes que son nacionales pero que tienen un reconocimiento internacional realmente muy importante, creo que es traer conocimiento a nuestra ciudad y a nuestra provincia”.

Asimismo, la especialista subrayó a Ciudades en Red TV, la evolución hacia una medicina cada vez más personalizada e integral: “Hoy el cáncer de mama no es una sola patología, sino que dentro del cáncer de mama hay subtipos tumorales que ameritan discusiones diferentes, tratamientos diferentes y abordajes completamente distintos”.

En este sentido, recalcó que el cuidado abarca también las etapas posteriores: “Cuidarlas también significa cuidarlas más allá del momento de hoy, qué pasa con la matriz ósea, cómo la paciente se recupera y vuelve a sus actividades habituales, y qué rol tiene la actividad física en todo esto”.

Ambos organizadores coincidieron en que la fuerte adhesión de los colegas y el apoyo institucional auguran que estas jornadas se consoliden como sede para replicarse en los próximos años, fortaleciendo tanto la salud pública como la privada en Entre Ríos.

Directores del evento:

- Dr. Mariano Leanza

- Dra. Verónica Vilchez

Secretarias:

- Dra. Mariel Maidana

- Lic. Ayelén Gramundi

Colaboradores y disertantes:

- Dra. Ximena Elena

- Dr. Franco Schnitman

- Dra. Mariana Degani

- Dra. Natalia Saavedra

- Dra. Graciela Dappen

- Dr. Pablo Gola (entre otros miembros invitados)

Organización:

- AICER (Asociación Integral de Cáncer Entre Ríos)

- Acompañamiento institucional:

- AAGO (Asociación Argentina de Ginecología Oncológica)

- AAOC (Asociación Argentina de Oncología Clínica)

- Sociedad Argentina de Mastología