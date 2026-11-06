León XIV habló sobre su viaje al país: “Visitar Argentina es un homenaje a Francisco”

El Papa León XIV aterrizó en Uruguay, su primera parada antes de llegar a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre para una visita de cuatro días que combinará actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.

Durante el vuelo, cuando terminó el frugal desayuno servido a los 84 periodistas que ocupaban la parte trasera del avión fletado por el Vaticano, León XIV se presentó con su sonrisa cotidiana, vestido con sotana blanca y protegido por seis guardaespaldas que parecían diplomáticos de carrera. El Papa hizo un discurso formal y a continuación saludó -uno por uno- a todos los corresponsales que cubrirán la gira por Uruguay, Argentina y Perú.

León XIV se acercaba al periodista, le tendía la mano y recibía su regalo. Un paquete de galletitas, un libro, un crucifijo, una tapa de un diario, una foto familiar. Y en algunas ocasiones se invertían los roles: el cronista pedía una bendición, un consejo, o simplemente cumplía con una promesa familiar. Un colega de Estados Unidos le pidió que le firmara una pelota de béisbol para su hijo mayor. El Papa sonrió condescendiente y firmó con un marcador negro.

A minutos de iniciar la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, el enviado especial de Infobae, Román Lejtman, contó la información que trascendió del Vaticano, a punto de abordar el avión que llevará al Santo Padre con destino a Montevideo, Uruguay, primera escala de su viaje por América Latina.

“¿Es un homenaje a Francisco que viaje a la Argentina?“, le preguntaron al comienzo de su peregrinación por la sala de periodistas montada a 10.000 pies de altura.

“Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”, reconoció el Papa.

“¿Cómo debería entenderse el significado de su voto?“, se sumó otro enviado recordando que León XIV participó en las elecciones de medio término, donde Donald Trump recibió una derrota histórica.

“Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos”, respondió.

El régimen venezolano aún tiene detenido-desaparecido al argentino Germán Giuliani, que está acusado de narcotraficante. La administración de Javier Milei negocia con Delcy Rodríguez -sucesora de Nicolás Maduro-, pero no prospera el acuerdo para lograr la libertad de Giuliani, que tiene paradero incierto.

Cuando promediaba el recorrido del Papa, un periodista le comentó esta situación ilegítima en Venezuela y entregó una carta redactada por la familia de Giuliani. León XIV miró al cronista y su sonrisa se borró al instante. “Tremendo”, dijo en perfecto español.

La primera encíclica del Papa se llama Magnífica Humanitas y se refiere al impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad global del siglo XXI. León XIV plantea que no se puede dejar la Inteligencia Artificial bajo el control de las empresas tecnológicas y que los estados deben regular sus límites.

En ese contexto, el Papa se apoya en líderes políticos, escritores, cineastas e intelectuales para fijar una posición diferente a la propuesta de Donald Trump, Xi Jinping y la Unión Europea. Por supuesto que León XIV refiere a Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II y León XIII, pero también apela a la mirada de Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Pablo Picasso, Hannah Arendt, Platón y J.R.R. Tolkien.

Cuando tuvo oportunidad de acceder a Su Santidad, el enviado especial de Infobae preguntó por qué había elegido a esos intelectuales, políticos y escritores. Textual, León XIV contestó:

“Es que el trabajo total fue, digamos, durante muchos meses de reflexión, de ver una cosa, otra cosa, ir tejiendo, por decir de alguna manera”, respondió a este medio.

Según Infobae, cuando León XIV terminó de contestar las preguntas, se dirigió de nuevo a la parte delantera del avión. Luego, sirvieron el almuerzo a los periodistas y el vuelo transcurrió sin sobresaltos. A las 16.19 llegó a Uruguay para iniciar la primera parte de la gira.