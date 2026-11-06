León XIV llegó a Uruguay y da inicio a su gira por Sudamérica

León XIV fue recibido por el presidente de la república, Yamandú Orsi, acompañado por una comitiva política entre lo que se encontraba el canciller Mario Lubetkin, el intendente de Canelones, Francisco Legnani. A su vez, estuvieron altos representantes de la Iglesia, liderados por el cardenal Daniel Sturla.

Durante el vuelo rumbo a Montevideo, el papa León XIV se refirió a las dudas que existían sobre la realización del viaje debido a su estado de salud y aseguró que siempre estuvo convencido de llevarlo adelante. Ante los 82 periodistas que lo acompañaron en el avión, el pontífice agradeció la asistencia médica recibida y afirmó que se encuentra en buenas condiciones.

"Sé que muchas personas tenían dudas sobre el éxito de este viaje", expresó el líder de la Iglesia católica, según publicó Vatican News. Sin embargo, aseguró: "Pues bien, les confieso que desde el primer día no tuve ninguna duda: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo".

El papa también destacó el acompañamiento del personal médico durante los preparativos y el desarrollo de la gira. "Y estoy realmente contento, doy gracias a Dios y agradezco a los maravillosos asistentes médicos que están aquí hoy. Puedo decir que me siento bastante bien, ustedes son testigos de ello", sostuvo ante la prensa.

La agenda del papa León XIV en su primer día en Uruguay

Tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco el pontífice comenzará su recorrido por Montevideo con un traslado por avenida de las Américas, Rafael Barradas y la rambla hasta Pocitos, donde está previsto que suba al papamóvil para continuar hacia el centro de la capital.

El recorrido seguirá por la rambla, la calle Paraguay y la avenida 18 de Julio hasta la Plaza Independencia, donde se realizará la ceremonia oficial de bienvenida. Allí participará de un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, en el que también está previsto que pronuncie un discurso. La recepción contará con la participación de 250 artistas de cuatro elencos del Sodre, que interpretarán un repertorio que incluye los himnos de Uruguay y del Vaticano.

Posteriormente, León XIV mantendrá una reunión privada con Orsi en el Edificio José Artigas y se trasladará hacia la Ciudad Vieja para visitar el Cabildo de Montevideo, donde recibirá las llaves de la ciudad de manos del intendente Mario Bergara.

La jornada continuará en la Catedral Metropolitana, donde el papa encabezará una celebración de vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. Una vez finalizadas las actividades oficiales y religiosas, el pontífice se trasladará a la Nunciatura Apostólica, donde descansará antes de continuar el sábado con su agenda en Paysandú y Montevideo.

Fuente: Ámbito Financiero.