Una multitud llega a Paysandú para participar de la misa de León XIV

Desde las primeras horas de este sábado, cientos de personas comenzaron a ingresar al Parque París Londres, donde a las 10 el papa León XIV celebrará una misa. Entre los asistentes hay numerosos argentinos que cruzaron desde Entre Ríos por los pasos fronterizos de Colón-Paysandú y Salto Grande.

Una multitud comenzó a concentrarse desde temprano este sábado en el Parque París Londres, en Paysandú, donde el papa León XIV celebrará desde las 10 una de las actividades centrales de su visita a Uruguay.

Pasadas las 6, cientos de personas avanzaban a pie hacia el predio, muchas de ellas en grupos de peregrinos. Bajo un cielo cubierto y con temperaturas más bajas que las registradas durante la jornada anterior, familias, jóvenes y adultos fueron ocupando progresivamente el lugar acondicionado para recibir al pontífice.

La presencia argentina también comenzó a hacerse visible desde las primeras horas. En los alrededores del parque se instalaron puestos con banderas del Vaticano y de Argentina, en una jornada que movilizó especialmente a fieles provenientes de Entre Ríos por la cercanía con Paysandú.

Para facilitar el ingreso de quienes viajaron desde nuestro país, desde el atardecer del viernes se puso en marcha un operativo especial en los cruces fronterizos. Las medidas alcanzaron al puente internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú, y al paso sobre la represa de Salto Grande.

La agenda oficial prevé que León XIV parta a las 8.25 desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a Paysandú. Su arribo al Aeropuerto Internacional General de Brigada Aviador Tydeo Larre Borges estaba previsto para las 9.10.

Desde allí se trasladará al Parque París Londres, especialmente preparado para la celebración, donde a las 10 encabezará la Santa Misa ante miles de fieles.

La actividad forma parte de la segunda jornada de la visita del pontífice a Uruguay, que comenzó este viernes con su llegada a Montevideo y un acto en la Plaza Independencia.

Fuente: El Entre Ríos.