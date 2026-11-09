“No quedó nada”: retiraron miles de vacas de una zona santafesina

En el puesto de Don Ramón, en los bañados del Jaaukanigás, en una zona de un humedal, el agua pasó entre 10 y 15 centímetros por encima del piso. También cubrió los corrales y las partes altas del campo que en la creciente de 2023 habían quedado a salvo. Para entonces, Edgardo Masin y su familia ya habían sacado la hacienda en camión. La decisión fue salir mientras todavía se podía llegar por tierra hasta el puesto. “Ya de tierra firme, seca, no quedó nada”, resumió el productor a La Nación.

Masin vive en Villa Ocampo, a unos 13 kilómetros del establecimiento. Para llegar, toma la ruta nacional 11 hacia el sur y, a la altura del paraje 407, desvía hacia El Talar, donde el agua también alcanzó al barrio. Su familia trabaja en esos bañados desde 1948, cuando su abuelo compró el campo con sus hermanos y primos. Con los años, el lote de 2300 hectáreas se repartió entre familiares. Cada uno tiene su parcela y, cuando toca juntar, apartar o sacar los animales, se ayudan entre ellos.

De chico, Masin hizo a caballo los 30 kilómetros que separan el puesto del campo en la loma. Iba con su padre y sus tíos. “Nos tocó frío, nos tocó calor, nos tocó lluvia, de todo”, recordó. En las últimas crecientes cambiaron la forma de salir.

Contratan un camión por el día, apartan la hacienda de cada integrante de la familia y llevan los lotes a los campos que les corresponden. Así evitan el arreo por la ruta y pueden retirar los animales mientras el camino de acceso sigue transitable. Con el Paraná en ascenso, explicó, una lluvia de 50 o 100 milímetros puede dejarlos sin paso.

La evacuación empezó antes de que el agua llegara al puesto. Masin y su padre, que habían llegado a tener un lote de unos 100 animales en la isla, redujeron la cantidad a alrededor de 50 con retiros escalonados. Dieron prioridad a las vacas preñadas, las que tenían crías chicas y los animales enfermos o flacos, que podían tener más dificultades si les tocaba salir a pie bajo la lluvia.

Hacia la tercera semana de octubre avanzaron con el traslado. Una de las referencias que usa la familia para decidir cuándo salir es la altura del Paraná en Corrientes. Según su experiencia, cuando allí marca seis metros, el campo se cubre, pero el puesto y los corrales quedan afuera. Esta vez, al ver que el registro había superado los siete metros, anticiparon que el agua llegaría hasta el puesto.

Meses antes, según relató Masin, la Municipalidad de Villa Ocampo y la Guardia Rural se habían reunido con productores isleños para organizar la salida. Uno de los pedidos fue que se interrumpiera el tránsito de la ruta nacional 11 cuando cruzaran las tropas de hacienda. También plantearon qué hacer con la gente que se acerca a mirar la creciente. “Los animales de isla se asustan si encuentran a muchas personas en el camino y pueden echarse al agua o caer por una barranca porque no están acostumbrados”, narró. Su familia avisó a la Guardia Rural y salió en camión con la documentación de traslado.

Cuando quedan animales rezagados, la recorrida se hace en lancha. Masin explicó que, si pasan demasiado tiempo de pie en el agua, se les pueden acalambrar las patas. “Si caen, corren el riesgo de ahogarse. Para sacarlos hay que enlazarlos y llevarlos a tiro”, completó el productor.

El último balance del Senasa registró 147.500 bovinos y bubalinos evacuados desde agosto de zonas anegadas de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y las islas bonaerenses. Fueron 7448 traslados y un 102% más de animales que en el mismo período de 2025.

En otro campo de Villa Ocampo, Sergio Leiva alcanzó a sacar todo el rodeo antes de perder el acceso. “En el puesto está corriendo agua abajo de la galería, pero por suerte se ha podido sacar toda la hacienda antes de que esto colapse”, contó. Llevó los animales a campos propios, donde ya tenía hacienda. Ahora tiene más cabezas en la misma superficie y desconoce cuánto tiempo podrá sostenerlas allí.

“Si bien se está hablando de seis meses, no sabemos qué tiempo real va a ser”, dijo. Ya atravesó otras crecidas y, según explicó, esa experiencia lo lleva a tomar recaudos, sobre todo cuando circulan versiones contradictorias sobre cuánto puede durar la inundación.

Para quienes dependen de un alquiler, la salida de la isla abre otra búsqueda. “Campos para alquilar por ahí no se consiguen y si se consiguen piden fortunas”, dijo Leiva. Señaló que muchos pequeños productores carecen de margen para afrontar ese gasto de alquiler.

En tanto, Masin contó que todos los vecinos de la zona de islas de El Talar tuvieron que salir y que, cuando aparece un campo disponible, a veces está lejos. En su caso, todavía no calculó cuánto le costó el operativo. Al flete se suma el efecto del movimiento sobre el rodeo. “El transporte, el arreo le genera un estrés al animal, pierde peso, hay vacas que pierden las crías”, explicó Masin.

El productor dijo que algunos colegas suyos ya empezaron a vender porque no tienen dónde poner toda la hacienda. Procuran conservar las vaquillonas y las vacas jóvenes y desprenderse primero de las más viejas. Los precios se mantienen, aunque le preocupa que una mayor oferta de animales de productores obligados a vender termine por bajar los valores. En su propio campo de la loma también conviven ahora los animales que ya estaban allí y los que llegaron de la isla. “Si es por un tiempo no es tanto; el tema es que, como se va a hacer media larga la creciente, hay que vender”, sintetizó.