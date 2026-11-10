El mensaje del Papa en la Catedral de Córdoba: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”

El papa León XIV afirmó ante obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales de Córdoba que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”, y planteó que la Iglesia debe dar esa respuesta sin relegar la atención espiritual de quienes sufren.

El Pontífice pronunció el discurso en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, frente a la Plaza San Martín, después de celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar ante unas 800 mil personas, según estimaciones oficiales. Al mediodía, además, recorrió el centro de la ciudad en papamóvil y saludó a los fieles que se congregaron a lo largo del trayecto, consignó el portal de Infobae.

Durante el encuentro, León XIV partió de la tradición de los Ejercicios Espirituales en la historia religiosa argentina. Recordó el aporte de Mama Antula, del Cura Brochero y de Francisco, y pidió a quienes integran la Iglesia que revisen su vocación, reconozcan sus faltas y se mantengan disponibles para la misión.

Antes del discurso del líder de la Iglesia, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, pronunció unas palabras para León XIV con un micrófono que tuvo algunas fallas, pero que finalmente pudo dejar su mensaje. “Gracias a Dios hay mucha vida sacerdotal en esta tierra. Que Dios nos libre de ser consagrados con los ojos vendados”, afirmó el sacerdote.

Luego escuchó la palabra de Laura, una virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé, quien le dio la bienvenida al pontífice y habló sobre la enfermedad que afecta su visión y sobre lo que define como un nuevo sentido de “ensuciarse las manos”: no siempre se trata de actuar o tener respuestas, sino de permanecer, cuidar y dejarse cuidar. Cerró su carta con una pregunta al Pontífice sobre cómo dejarse tocar por la vida concreta del pueblo para que, incluso desde la fragilidad, las manos se conviertan en instrumentos de comunión, servicio y esperanza, y encomendó a todo el orden de las vírgenes consagradas a su oración, publicó el portal de Infobae.

El Papa agradeció al cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, y a quienes brindaron testimonios durante el acto. En su mensaje, sostuvo que detrás de cada ministerio y responsabilidad existe una llamada original de Cristo, a la que definió como el punto de partida de la vida consagrada y sacerdotal.

Advirtió sobre el riesgo de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”. Frente a esa posibilidad, exhortó a volver a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra y a la oración, y pidió cuidar “ese fuego” que dio origen a cada vocación.

También planteó la necesidad de una conversión permanente. Mencionó la dureza hacia los demás, la resistencia a aceptar correcciones, las rivalidades y los apegos como situaciones que pueden apartar de esa tarea. “No existe una edad en la que se pueda prescindir de la conversión”, afirmó.

El Papa reclamó una respuesta social y espiritual ante la pobreza

En otro tramo de la intervención, León XIV reconoció la cercanía de la Iglesia argentina con las necesidades sociales de la población. El hambre, la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda digna fueron parte de las realidades que enumeró.

El pontífice retomó una frase de Francisco para sostener que “la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”. Por eso, expresó que el acompañamiento material debía estar unido al anuncio de Jesucristo y a la posibilidad de acceder a la Palabra y los sacramentos, publicó el portal de Infobae.

El mensaje incluyó una referencia a la misión de la Iglesia, que Francisco había definido en 2013 al señalar que no se trata de una organización humanitaria ni de una ONG. León XIV vinculó esa idea con el deber de acercar el Evangelio a las comunidades que tienen a su cargo.

El cierre convocó a “mirar a la Argentina con los ojos de Dios”

León XIV evocó a san Héctor Valdivielso, al Cura Brochero, a Mama Antula y al beato Ceferino Namuncurá como ejemplos de una vida orientada al servicio religioso. También se refirió a su reciente hospitalización y alentó a usar la tecnología para sostener la tarea evangelizadora ante las limitaciones físicas.

En el final, convocó a imaginar parroquias como comunidades vivas de fe, familias religiosas que recuperen la audacia de sus fundadores y espacios de formación que preparen a nuevos santos. “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”, dijo, al citar una exhortación de Francisco a los jóvenes argentinos.

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