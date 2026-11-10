El Papa León XIV recibió a víctimas de abusos en el país, pero de Entre Ríos no fueron invitados al encuentro

El Papa León XIV mantuvo una audiencia privada de más de una hora con cinco víctimas-sobrevivientes de abusos cometidos por integrantes del clero y de instituciones eclesiásticas. Escuchó sus testimonios, recibió propuestas para fortalecer los caminos de reparación y se comprometió a reforzar las medidas de protección dentro de la Iglesia. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de sobrevivientes de Entre Ríos, una provincia marcada por numerosos casos de abusos y violencia en ámbitos religiosos.

El encuentro con el Papa León XIV se concretó el pasado lunes al mediodía y participaron cinco víctimas-sobrevivientes de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en Argentina. El encuentro -de carácter privado-, se extendió durante más de una hora y constituyó una instancia significativa de escucha directa a personas que atravesaron situaciones de violencia y vulneración de derechos dentro de ámbitos de la Iglesia Católica.

La audiencia tuvo lugar antes de que el Pontífice se trasladara a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde tenía previsto participar del Encuentro con el Mundo del Trabajo. Los cinco sobrevivientes fueron presentados por la Iglesia argentina. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Santa Sede, León XIV conversó individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus historias dolorosas y recibió sus propuestas para consolidar caminos de sanación dentro de la Iglesia.

Al finalizar, el Papa les impartió la bendición y agradeció tanto el encuentro como sus testimonios de fe. También manifestó su cercanía con otras víctimas a las que no fue posible recibir y expresó su voluntad de reforzar los mecanismos de protección y acompañamiento.

Durante la reunión, León XIV tomó nota de las sugerencias de los sobrevivientes y asumió el compromiso de fortalecer las medidas de protección en el ámbito eclesiástico. El desafío planteado no es menor: que la Iglesia pueda garantizar espacios seguros, generar condiciones para la reparación y acompañar verdaderamente a quienes sufrieron abusos.

Se trata de un gesto de relevancia institucional y pastoral. Escuchar a las víctimas, reconocer el dolor atravesado y atender sus propuestas representa un paso necesario para avanzar hacia una Iglesia que no solamente proclame su compromiso con la protección de las personas, sino que también lo traduzca en acciones concretas.

La ausencia de Entre Ríos: una omisión que genera interrogantes

Sin embargo, junto con la importancia del encuentro, hubo un aspecto que no puede pasar inadvertido: no participaron víctimas-sobrevivientes oriundas de Entre Ríos.

La ausencia llama particularmente la atención si se considera la gravedad y la trascendencia pública de los casos registrados en esta provincia, vinculados con integrantes de la Iglesia y con instituciones religiosas. Se trata de historias que dejaron profundas consecuencias en las víctimas y en la sociedad y que tuvieron derivaciones judiciales concretas.

Entre los antecedentes más conocidos se encuentra el caso de Justo José Ilarraz, quien fue condenado en una primera instancia, aunque posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó ese fallo y dispuso su sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

También está el caso de Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 11 años de prisión, y el de Marcelino Ricardo Moya, quien en 2019 fue condenado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay a 17 años de prisión de cumplimiento efectivo por promoción de la corrupción agravada y abuso sexual simple agravado. Posteriormente -en agosto de 2021- fue sobreseído por prescripción por mayoría de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

A estos antecedentes se suma lo ocurrido en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, donde se registraron situaciones de tormentos y privación ilegítima de la libertad por las que fue condenada la expriora Luisa Ester Toledo.

Este contexto vuelve inevitable una pregunta: ¿por qué no hubo sobrevivientes de Entre Ríos entre las personas que pudieron encontrarse con el Papa?

La cuestión no apunta a desconocer la importancia de quienes sí fueron recibidos ni el valor de la audiencia concedida por León XIV. Por el contrario, busca poner de relieve que la escucha de las víctimas debe ser amplia, representativa y capaz de contemplar las distintas realidades territoriales atravesadas por los abusos eclesiásticos.

Las víctimas-sobrevivientes entrerrianas también tienen historias que contar, reclamos que formular y propuestas que aportar. Sus voces merecen ser escuchadas, no solamente por las autoridades eclesiásticas locales (que no siempre fue así), sino también por quienes conducen la Iglesia a nivel nacional y universal.

El encuentro de León XIV abre una oportunidad para fortalecer los caminos de protección y reparación. Pero, ese compromiso necesita alcanzar a todas las víctimas, incluidas aquellas que, por distintas razones, no estuvieron presentes en la audiencia del pasado lunes.

La escucha del Papa fue un gesto importante e histórico. La ausencia de Entre Ríos, en cambio, deja un interrogante pendiente y una deuda de reconocimiento hacia sobrevivientes que también esperan ser escuchados.