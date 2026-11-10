Zordán: “Ojalá a nuestros gobernantes y dirigentes políticos les cale profundamente la enseñanza del Papa”

El obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Zordán, contó sus encuentros con el Papa León XIV y valoró la intensa agenda y los mensajes del Sumo Pontífice.

Mientas se encontraba en el predio de Fadea, en Córdoba, a la espera de la misa que preside el Papa, Zordán comentó que ayer participó “a la mañana de la misa en Palermo, que fue una muy linda una misa, realmente una celebración multitudinaria”. “Yo nunca había visto tanta gente”, admitió en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7). Y agregó: “Después tuvimos un encuentro más privado con el Papa. Tuvimos la oración de la tarde, pudimos saludarlo personalmente y después compartimos la cena en la catedral”.

Respecto de la intensa agenda de actividades que desarrolla el Sumo Pontífice, Zordán supuso que “el Papa está de acuerdo con esta agenda” y reconoció: “A mí, personalmente, no me daría el cuero”. De todos modos, destacó que León XIV “es un hombre de una vitalidad sobrehumana. No sé cómo se armó la agenda. Lo que sí sé es que la agenda que se había publicado antes de su operación es la que se mantuvo después. Creo que todo esto no fue organizado desde acá sino desde el Vaticano, seguramente con sugerencias o propuestas de acá, pero realmente la agenda es sobrehumana”.

Contó también que “la organización es muy estricta y supervisada desde el Vaticano. No se puede salir en absolutamente nada de lo previsto, por lo tanto, está ya visto y aprobado cada paso”.

Describió que “ayer después de la oración lo vimos cansado, cuando tuvimos la oportunidad de saludarlo, y después de la cena se lo vio al Papa como más descansado. Con la cordialidad siempre, es un hombre que no tiene la simpatía explosiva o expansiva de Francisco, pero indudablemente que es un hombre simpático, y sobre todo –algo que a mí me impactó desde la primera vez que lo vi personalmente, que fue el año pasado para esta fecha que tuve una audiencia con él- es una persona que escucha”.

En cuanto a los mensajes que dejó, Zordán destacó que “tuvo una coherencia y como un hilo conductor. Creo que el hilo conductor es un poco la enseñanza social de la Iglesia, tanto en el mensaje en el Palacio de Libertad como ayer en el encuentro con el mundo del trabajo. También en la misa de ayer a la mañana animó a las familias a ser transmisoras de la fe y a defender el valor de la familia”.

Asimismo, resaltó que “en varios discursos, en la homilía de ayer en Palermo, en el discurso inicial en el Palacio de Libertad, y creo que también ayer en el encuentro con mundo del trabajo destacó al Papa Francisco. Lo que pasa es que ha venido a la tierra de Bergoglio y para nosotros el Papa Francisco deja una huella importante no solo en la Iglesia, sino también en la Iglesia de Argentina”. Y comentó que “el domingo cuando fue el encuentro en el Palacio de Libertad, cuando mencionó a Bergoglio fue ampliamente aplaudido y ayer de tarde al comenzar la oración en la Catedral de Buenos Aires hizo un homenaje al Papa Francisco en ese lugar que es donde él ejerció su ministerio episcopal, donde estaba su sede”.

En relación con lo que dejará la visita del Papa, especialmente en los gobernantes, el obispo planteó que “el Papa vino a hablarnos a todos, por lo tanto, en la medida en que cada uno desde el lugar donde estamos –a algunos nos corresponde más y a otros menos-, tenemos que volver sobre las palabras del Papa y aprovechar para incluso rectificar algunas cosas, algunos pensamientos, algunos criterios, algunos modos de ver la realidad, algunas líneas de acción también. A nosotros en la Iglesia, particularmente a los obispos, obviamente nos toca de un modo particularísimo y vamos a tener que volver una y otra vez sobre la enseñanza del Papa. Y ojalá también a nuestros gobernantes, dirigentes políticos y demás les cale profundamente la enseñanza del Papa, pero a todos, me parece que a los católicos y también a aquellos que no lo son, pero que son gente de buena voluntad y quieren el bien, ojalá que a todos nos ayude a repensar nuestra vida, la vida social, la vida de la Patria, y que la visita del Papa deje una huella importante en nuestro caminar”.

Sobre la misa con los obispos de la noche del lunes, contó que “no hubo discurso del Papa, sólo hizo algún chiste nomás al final y la bendición de la mesa y el saludo al final cuando se fue. Fue un encuentro fraterno, muy lindo, incluso por allí alguno espontáneamente comenzó a cantar un tango, donde nos unimos todos, que es el tango que había mencionado el Papa León en el discurso en el Palacio de Libertad. Fue un encuentro muy distendido”.