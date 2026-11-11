El emotivo mensaje de León XIV tras despedirse de Argentina: “Este país, desde ahora, tiene dos Papas”

El Sumo Pontífice agradeció a los argentinos por las cuatro jornadas históricas que vivió en su visita papal. “Me he sentido como en casa”, reiteró en las redes sociales.

“Este país, desde ahora, tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. En esa frase, el Papa León XIV condensó su agradecimiento a la Argentina por el acompañamiento en las cuatro jornadas históricas que vivió en su visita papal. El sumo pontífice agradeció en redes sociales todas las muestras de cariño y aseguró sentirse “como en casa” sin dejar de mencionar, otra vez, que su visita fue la visita a la “cuna de nuestro querido Papa Francisco”.

Tras el cierre de cuatro emblemáticos días con una masiva misa en Luján, el Papa publicó un sentido mensaje minutos después de subirse en un avión de Aerolíneas Argentinas que lo lleva rumbo a Perú, su último destino en la gira Latinoamericana que también lo trajo a Uruguay.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió León XIV.

Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina! #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

El Papa dejó un último mensaje para los argentinos y argentinas y pidió seguir “unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, publicó el diario Página/12.

La visita papal concentró a millones de seguidores en las misas ofrecidas en el barrio porteño de Palermo, Córdoba y Luján, en las que siempre homenajeó y citó en varias ocasiones a su antecesor, Francisco.

La presencia del Papa en el país tuvo un alto contenido político, ya que además de las cuatro multitudinarias misas incluyó las visitas al Cottolengo de Don Orione, en Claypole, la cárcel de Villa Devoto y un encuentro con representantes del sindicalismo y el empresariado, resaltó el diario Página/12.

León XIV, en los distintos mensajes que pronunció, hizo hincapié en la situación de los pobres, los enfermos, los migrantes, los presos y el mundo laboral, con énfasis en los desafíos que trae el uso de la inteligencia artificial (IA).

Además, sus palabras hicieron foco en la importancia de la familia, una Iglesia abierta a todos, sin excluidos, y en pos de la unidad por encima de las diferencias, con la solidaridad como compromiso cotidiano. Y alertó sobre el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones como parte de los males de este tiempo.

“¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, se despidió el Papa argentino por adopción.