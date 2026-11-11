Peruanos colmaron las calles de Lima para recibir al papa León XIV

Perú recibió este miércoles 11 de noviembre al papa León XIV. El santo padre llegó a Lima procedente de Buenos Aires para iniciar una visita apostólica de seis días que lo llevará por distintas regiones del país, entre ellas Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

El emotivo mensaje de León XIV tras despedirse de Argentina: “Este país, desde ahora, tiene dos Papas” El arribo del pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, se realizó a las 17 horas horas en la Base Aérea del Callao, también conocida como Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú.

Se trata de un acontecimiento histórico para los fieles peruanos, especialmente para los habitantes de Chiclayo, ciudad en la que desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido sucesor de san Pedro.

La presidenta Keiko Fujimori lo recibió y junto a ella todo el cuerpo diplomático. El momento más efusivo fue su encuentro con niños y jóvenes con discapacidad, quienes lo abrazaron al verlo.

Fuente: Infobae.