Tovar: “Lo que está predicando el Papa es enseñanza pura de la Iglesia, es doctrina social de la Iglesia”

El sacerdote Leonardo Tovar, que tuvo un paso por Entre Ríos donde fue muy crítico de las autoridades eclesiales por los abusos del cura José Ilarraz y hoy se encuentra en la diócesis de Viedma, Río Negro, brindó sus impresiones respecto de la visita del Papa León XIV a la Argentina y analizó sus mensajes.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Tovar dijo que “estamos conociendo al Papa porque hace muy poquito de su Pontificado, pero en lo personal estoy sorprendido por el aluvión de gente y cómo fue capaz de ir conquistando día a día, momento a momento, el corazón de tantos hermanos. No me esperaba una movilización tan grande, de millones de personas, que es una cosa increíble”.

Afirmó que “con el paso de los días y de las actividades se fue sintiendo más cómodo. Obviamente que la explosión total fue con los jóvenes. Lo que favorece mucho es que él es un conocedor de la Argentina y no viene a un lugar totalmente desconocido. No nos olvidemos que él fue superior de los padres agustinos durante mucho tiempo, así que era muy frecuente su visita a la Argentina como superior de la congregación. Y al ser latinoamericano, al viajar constantemente, tener información de parte de los sacerdotes y religiosos argentinos cuando tienen que hacer los informes a su superior, etc. hay un manejo, un conocimiento, un cariño, hacia la Argentina muy particular, y eso lo hace mucho más cercano que un Papa que hubiese sido, por ejemplo, italiano o alemán que realmente vendrían a un mundo totalmente desconocido, más allá de la información que le puede dar la diplomacia vaticana”.

Consideró además que “hay una continuidad –entre León y Francisco- en aspectos profundos, con su particularidad, obviamente. En la Iglesia hay una tradición, hay un seguir la obra del Papa anterior, pero yo creo que, por ejemplo, en todo lo que es parte de doctrina social de la Iglesia, es un fuerte seguidor de las políticas eclesiales que tuvo Francisco, evidentemente. El tema de los excluidos, el tema de la cuestión económica, el tema de la casa común, y ya con el nombre que él eligió como Papa tenés todo dicho”.

“A mí me sorprendió muchísimo porque es un nombre muy específico el que elige como Papa, porque León XIII todos sabemos que fue el salto de la Iglesia en lo que fue doctrina social y lo que fue el tema de lo económico y fue el Papa León XIII quien marcó un antes y un después, entonces que él haya buscado León XIV era muy claro y muy evidente por dónde iba a ir su Pontificado. A lo mejor podía haber elegido el nombre de otro Papa y darle más un aspecto devocional o espiritual; sin embargo quiso ser continuidad de León XIII que fue el gran Papa de los grandes cambios dentro de la iglesia, lo que pasa es que pasó tanto tiempo que no tenemos memoria de él, pero en su momento León XIII fue un innovador con la famosa Rerum Novarum que busca un equilibrio entre lo que era el capitalismo salvaje y el comunismo, donde pone y centra a la persona humana en la dignidad del trabajo. Entonces, con respecto a Francisco hay una gran continuidad con sus particularidades, obviamente, y está bien que sea así, pero sí hay una sintonía muy grande y se ve ese trabajo también de cómo allanar la cancha de Francisco también para el Papa León”, analizó.

En cuanto a los cambios que podrían darse en la Iglesia, afirmó que “a nivel humano, a nivel político y a nivel eclesial, si no aprovechamos esta visita del Papa somos ingenuos. Ya tenemos la visita de Jesús con su criterio en el Evangelio y nos cuesta a veces tanto vivirlo, pero nos recuerda el Papa León XIV este camino de unidad. En lo social, algunos ya están diciendo que fue contra Milei o contra Kicillof, pero si hablamos así no estaríamos entendiendo la profundidad del mensaje que va por otro lado. Y como Iglesia, cuando en el credo decimos que la Iglesia es santa, lo es en cuanto que es un misterio; es el misterio del obrar de Dios en la historia, es santa porque es Dios obrando en la historia, pero es pecadora en cuanto ese obrar de Dios, lo hace con los soldados que tiene y los soldados somos nosotros y a veces dejamos bastante que desear, también tenemos hermanos re santos y re transformados por el Evangelio que enriquecen la vida. Pero hay de las dos cosas. San Agustín decía la Iglesia es santa y prostituta. En el siglo II, siglo III. Entonces, creo que estamos llamados a transformarla en una cercanía más allá de las estructuras y de los preconceptos, una cercanía más a nuestros hermanos, con una llegada más evangélica. Obviamente, creo que este es un llamado también para toda la Iglesia y ojalá que esta visita del Papa y este mensaje del Papa toque la fibra más íntima de nosotros los consagrados, los que tenemos la misión de hacer un poquito más palpable el amor de Cristo a los hermanos, a los pobres, a los enfermos, a los que se le ha hecho una injusticia, creo que el Papa ha sido muy claro en su consigna, y el deseo principalmente es convertirme yo, padre Leo, cada día más, para tratar de ser un poquito más coherente y así transmitir un poco más el amor del Evangelio, pero también como estructura la Iglesia está llamada a seguir dando pasos. Francisco fue muy claro con eso, por eso fue tan criticado también dentro de la Iglesia, a Benedicto XVI no le fue fácil. La estructura humana de la Iglesia, que es santa y pecadora, también está llamada a una profunda conversión para volver a los valores más sensibles del Evangelio”.

“Lo que está diciendo el Papa es doctrina social de la Iglesia, no es ninguna novedad lo que está diciendo el Papa León. Lo que pasa es que nos llama la atención, porque comúnmente el discurso nuestro se ha espiritualizado tanto, a veces, que se ha desencarnado, Es decir, Dios se hizo carne y nosotros queremos que nuestros fieles sean ángeles. Les predicamos para que sean ángeles puros, inmaculados y desencarnados de la realidad que es pecadora y que nos lleva al pecado y al infierno. Pero de lo que está hablando el Papa, es el corazón de la doctrina social de la Iglesia; es la enseñanza que ha hecho la Iglesia siempre, que nosotros no la hayamos predicado con entusiasmo, que nosotros no nos hayamos puesto como plan pastoral, es una cosa muy distinta”, planteó.

“Lo que está predicando el Papa es enseñanza pura de la Iglesia y es doctrina social de la Iglesia. -Tanto como pedir por un trabajo digno o como también el principio de subsidiariedad que ha pasado medio inadvertido, donde el Papa dice también que el Estado no puede estar metido en todas las cosas y que tiene que dar el espacio suficiente para que los emprendimientos y las iniciativas individuales no se vean sofocadas por un Estado paternalista. Eso es doctrina social de la Iglesia, la dignidad del trabajo. El hombre que no tiene un trabajo, como dijo el Papa tan hermosamente, no solamente no tiene un sustento, sino que está herido en su dignidad. Lo que está hablando el Papa es magisterio purísimo re ortodoxo de la iglesia, que nosotros los cura muchas veces no lo hayamos predicado, no le hayamos dado importancia y no lo hayamos bajado a nuestros fieles, es un problema nuestro, pero siempre la iglesia lo tuvo como principio social”, ahondó.

En ese marco, agradeció a Dios “porque más allá de nuestros errores y de nuestros desaciertos, tanta vida de fe, tanta vida de amor, tanta vida entregada, la gente salió espontáneamente porque es propio de Argentina nuestra fe. Nuestra fe simple, la gente del barrio, la gente más sencilla, la gente que todavía cree más allá de nosotros y a pesar de nosotros en algunos casos. Entonces, como le gustaba decir al Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio. El cambio se va a ver si todos los que estamos de una u otra forma participando de esta venida del Papa nos tomamos en serio la posibilidad de un cambio. A los políticos, yo los hubiese sentado uno enfrente del otro y les hubiera dicho ‘dejémonos de joder’”.

“Ojalá que ahí toquemos los corazones, somos gente grande, decir dejemos de lado nuestro ego, nuestras visiones, busquemos los puntos en común y transformemos una realidad. Las personas pasan, los Papas mueren y lo único que quedan son los verdaderos altruismos, si no queremos hablar de fe, que pueden tener los grandes hombres y las grandes personas. El verdadero poder es el servicio y acá lo que se tiene que manifestar es eso, queremos servir a nuestra sociedad, así que los políticos si de verdad quieren servirnos, que dejen de lado un poquito su egoísmo y sus internas políticas”, concluyó.