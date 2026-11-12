El Papa León XIV desarrolla su segunda jornada en Perú con una intensa agenda de actividades

El Papa León XIV afronta este jueves 12 de noviembre su segunda jornada en Perú con una agenda cargada de actos religiosos e institucionales en Lima, un día después de que cerca de tres millones de personas salieran a las calles del Callao y la capital para recibirlo en un regreso que el propio Pontífice definió como el de alguien que vuelve a su Patria.

La jornada incluye un encuentro con los obispos peruanos, una celebración litúrgica en la Catedral de Lima, un discurso público sobre el futuro del país y una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional.

Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV, vivió más de dos décadas en Perú como misionero agustino y luego como obispo de Chiclayo, antes de ser elegido Sumo Pontífice en mayo de 2025. Su visita apostólica, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, lo llevará por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, ciudades donde cumplirá misas multitudinarias, encuentros con comunidades indígenas y reuniones con representantes de distintos sectores del país.

Pasadas las 11 de este jueves, el Papa León XIV salió de la Nunciatura en Jesús María para cumplir con las actividades en su segunda jornada en Perú. A bordo del Papamóvil se movilizó por las calles del Cercado de Lima en una caravana escoltada por vehículos de seguridad y agentes motorizados mientras el público se congregó a los lados de la avenida. Durante el trayecto, el Pontífice saludó a las personas reunidas a lo largo de la vía pública.

Minutos después de las 11.30, el Papa llegó a los exteriores de la iglesia de Las Nazarenas en el Cercado de Lima. El Pontífice se acercó a la imagen del Señor de los Milagros para luego saludar a los fieles congregados en las calles adyacentes.

Posteriormente, participó de una ceremonia protocolar en la Municipalidad de Lima donde el alcalde Renzo Reggiardo le hizo entrega de la distinción de huésped ilustre y una condecoración municipal. Posteriormente, el Pontífice firmó el libro de honor en presencia de autoridades y recibió presentes frente a los asistentes.

El Papa León recibe la camiseta de la selección peruana con gratitud.

Durante su encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, el papa vinculó la diversidad geográfica del país con la identidad espiritual de sus habitantes, señalando que “los caminos que atraviesan la geografía de un país recorren también el alma de su pueblo”. Al destacar las montañas, los valles, la costa y la Amazonía peruana, resaltó cómo sus antiguas rutas resguardan la historia de comunidades que supieron “encontrarse e intercambiar sus dones”.

Tomando como referencia histórica el Gran Camino del Inca (Qhapaq Ñan), red que integró territorios y culturas, el pontífice comparó esta estructura con la misión episcopal, afirmando que “también la Iglesia es camino: de comunión y de esperanza”. Asimismo, exhortó a los prelados a superar «las montañas de la indiferencia, los desiertos del individualismo y las distancias que separan a los hombres”, recordando que el lema de su visita apostólica, “¡Abramos el corazón!”, constituye un llamado directo “a la conversión, a la comunión y a la misión”.

Durante su intervención ante el episcopado peruano, el Pontífice evocó su propia presencia en ese mismo recinto en 2018, cuando escuchó junto a ellos la exhortación del Papa Francisco a construir la unidad. En ese sentido, recordó el pedido explícito de su predecesor para que los prelados superen cualquier fractura interna: “No se queden presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que hemos sido llamados: ser sacramento de comunión”.

Al retomar aquellas palabras pronunciadas en Lima el 21 de enero de 2018, reafirmó que dicha fraternidad “era, es y será la mejor evangelización”. De este modo, subrayó que la comunión entre los obispos constituye el pilar central sobre el cual se sostiene “el fundamento de la credibilidad del Evangelio que anuncian” ante los fieles.

En el cierre de su mensaje dirigido al episcopado peruano en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, el Papa encomendó su petición a la intercesión de Santa María, Madre de la Iglesia. Con esta invocación final, abarcó a toda la población distribuida en la diversa geografía nacional, mencionando expresamente a quienes habitan “en las alturas andinas, en los valles, en la Amazonía, en la costa y en las islas”.

El Pontífice concluyó su intervención expresando su deseo de que todos los ciudadanos del Perú hallen respaldo y acogida espiritual dentro de la institución católica. De este modo, pidió que los fieles “encuentren en la Iglesia un hogar donde sean recibidos, escuchados, amados y conducidos hacia Jesucristo”, cerrando el encuentro con un agradecimiento a los obispos del Perú.