Cuándo es el próximo feriado en Argentina y cuántos fines de semana largos quedan en 2026

El próximo feriado en Argentina será el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional. La fecha permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive.

Tras los feriados extraordinarios por la visita del Papa León XIV, el calendario nacional volverá a ofrecer una oportunidad para descansar, viajar o realizar actividades recreativas antes de que termine noviembre.

La conmemoración del Día de la Soberanía Nacional corresponde originalmente al 20 de noviembre, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, este año se celebrará el lunes siguiente.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

El próximo fin de semana largo de noviembre estará conformado por tres jornadas consecutivas: sábado 21, domingo 22 y lunes 23. De esta manera, quienes habitualmente no trabajan los fines de semana podrán contar con un día adicional de descanso.

La fecha llegará después de una semana excepcional por la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluyó un feriado nacional el lunes 9 de noviembre y asuetos jurisdiccionales en distintos puntos del país.

Con el feriado del 23 de noviembre, comenzará la etapa final del calendario de descansos nacionales de 2026, que todavía contempla otras fechas importantes durante diciembre.

Qué feriados quedan en diciembre de 2026

El último mes del año tendrá dos nuevos fines de semana largos, uno de cuatro días y otro de tres.

El primero se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables no garantizan descanso para todos los trabajadores del sector privado, ya que la decisión de otorgarlos depende del empleador.

Por último, Navidad se celebrará el viernes 25 de diciembre, lo que permitirá conformar otro fin de semana largo de tres días, hasta el domingo 27 inclusive.

Calendario de los próximos feriados en Argentina

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Fin de semana largo de tres días.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Fin de semana extralargo de cuatro días para quienes tengan libre el lunes.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. Fin de semana largo de tres días.

De esta manera, el calendario de feriados 2026 todavía ofrecerá tres oportunidades de descanso prolongado antes de finalizar el año, aunque una de ellas dependerá de la actividad laboral de cada trabajador.