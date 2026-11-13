Rubín: “Es impresionante ver cómo este Papa, con sus modos tranquilos, ha cautivado a tanta gente”

El periodista de diario Clarín, TN y Canal 13, especializado en temas religiosos, Sergio Rubín, analizó la tercera etapa de la gira latinoamericana del Papa León XIV que hoy lo encuentra en Perú.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rubín sostuvo que en Perú “desde el momento en que aterriza y que besa a dos chicos que se le acercan, la cara de felicidad que tenía era enorme, evidentemente esta es su tierra, de eso no hay ninguna duda; él se siente en Perú muy pero muy feliz, sus expresiones, su rostro, anoche en el estadio nacional de Lima todas las expresiones de él, cómo se soltó, cómo se emocionó, cómo se le caían las lágrimas, todo eso habla claramente de que se siente muy, muy a gusto”.

Sergio Rubín acompaña la gira del Papa en Latinoamérica.

Agregó que “por supuesto, la recepción ha sido impresionante como se preveía” y comparó: “Si cuando vino el Papa Francisco, en el 2018, reunió en las afueras de Lima unos dos millones de personas, imaginen lo que es aquí Robert Prevost, León XIV”.

De todos modos, admitió que hasta el momento no se ha visto la masividad que hubo en Argentina: “No todavía. Sí se vio en cuanto a la llegada. Cuando llegó, en los 12 kilómetros entre el aeropuerto del Callao y el Palacio del Gobierno, sí, había mucha gente en la calle. Pero no hubo una gran misa multitudinaria como en Argentina”. Aclaró: “Estamos a punto de abordar el avión para ir a Chiclayo, donde tenía él su diócesis, donde era obispo en los últimos años, sí se espera una cosa muy, pero muy grande y una concentración realmente importantísima. Así que, será una oportunidad de darse un baño de multitudes, que ya se lo dio cuando llegó y fue hasta el Palacio de Gobierno”.

En otro orden de cosas, Rubín afirmó que la relación del ahora Papa León XIV con el ex Presidente, Alberto Fujimori, y su hija, la actual mandataria, Keiko Fujimori, “ha sido muy complicada”. Al respecto, ahondó: “Cuando el entonces Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, le dio el indulto, el entonces obispo Robert Prevost salió a declarar que Fujimori debería pedirle perdón una por una a las víctimas y sus familiares. Recordemos que hubo una feroz represión, un atropello a los derechos humanos horrible, y él se plantó en ese sentido, diciéndole que pidiera perdón uno por uno a los que había hecho daño. Ahí había tenido una relación un poco complicada”.

Mencionó que, más allá de eso “ahora Keiko, por supuesto, lo recibió; aunque parece que se va a una cumbre y no va a estar para el último día del Papa en Perú; dicen que era un compromiso, pero es una cosa que suena un poco rara, que no esté al final del viaje. Pero, evidentemente, ahora hay que mirar para adelante, si algo tiene la Iglesia y su clero es que no puede quedar anclado en el pasado, ahora hay que mirar hacia adelante”.

Respecto de los mensajes del Papa y sus implicancias políticas, el periodista sostuvo que, comparándolo con lo que fue en Argentina, “no estoy viendo que haya tanto debate en el tema político en Perú. Quizá nosotros, como tenemos toda una historia con Jorge Bergoglio, que ya la conocemos todos en materia política, todo eso puede llegar a tener una especial repercusión. Además, Keiko no ha tenido en los últimos tiempos una relación complicada con este Papa, ni cosa por el estilo. En cambio, (Javier) Milei tiene también toda su propia historia de tensión con Bergoglio, porque dijo que era el maligno en la tierra, después pidió perdón, lo abrazó y demás. Por el lado que lo busques en Argentina, hay un montón de antecedentes políticos que hacen que uno, por supuesto, le ponga mucho la lupa a todo el tema político, y en Perú no tiene tanto esa carga política que claramente tenía en Argentina”.

Confirmó además que “no quedó del todo claro, porqué a último momento se suspendió” la conferencia de prensa que se había anunciado al despegar el avión en Argentina, pero aclaró que “era un poco raro que lo hiciera porque generalmente las conferencias de prensa se dan a la vuelta, cuando termina el viaje, así que seguramente sí va a ocurrir claramente el lunes en el viaje de Lima a Roma”.

Evaluó que “es impresionante y un privilegio ver cómo a este Papa, con sus modos, con su manera más tranquila, ha cautivado a tanta gente, y llama mucho la atención. La verdad que le está yendo muy bien. En países mucho más difíciles, como España y Francia, le fue muy bien. Y no es un hombre ampuloso, es un hombre más bien tranquilo, más moderado, más contenido, pero realmente le está yendo muy bien, y yo creo que el mundo y la sociedad, sobre todo en Occidente, está necesitando una palabra más espiritual y un referente moral en momentos en que la dirigencia es muy menor, muy chata, y hay mucho vacío espiritual, y también entre los jóvenes, mucha falta de sentido a la vida, y él como que está dando una respuesta frente a un gran vacío. Estamos como en una especie de fetichismo tecnológico, con todos enganchados, que nos entretenemos bastante, pero la verdad que eso no llena espiritualmente. Al final del día está claro que hay un vacío y hay una demanda de espiritualidad y el Papa encarna una palabra en favor de la concordia y de la paz que tanto necesita el mundo y la Argentina”.

En ese marco, planteó que “en los mensajes del Papa en Argentina los llamados a la unidad han sido permanentes y cuando se le preguntó a la gente en las grandes concentraciones qué era lo que más deseaba que dejara la visita del Papa en Argentina la gran mayoría contestaba que nos deje un poco más unidos a los argentinos. Yo espero que la dirigencia sepa leer eso y no pierda esta oportunidad histórica que le ha dado el Papa, desde el Presidente para abajo”.

Por último, comentó que los periodistas extranjeros “estaban muy impresionados con la cantidad de gente que hubo en Argentina y les pareció muy bien la organización. Una nota al pie menor, pero que para los periodistas es muy importante, en algunos lugares faltaba un poco de WiFi, y se quejaron un poquito, pero después realmente estaban muy muy impresionados por la cantidad de gente”.