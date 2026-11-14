Estados Unidos reanuda el tráfico aéreo después de un parón de más de cuatro horas y 6.000 vuelos cancelados

Los aeropuertos de Estados Unidos vivieron este viernes una jornada caótica. Un problema en el sistema informático que gestiona las comunicaciones obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a cancelar todas las operaciones nacionales en los aeropuertos del país durante más de cuatro horas, la suspensión del tráfico aéreo más larga desde el fatídico 11 de septiembre de 2001. Las autoridades justificaron el parón “debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”. El incidente provocó un colapso en los aeropuertos, dejando más de 6.500 vuelos cancelados, cerca de 10.000 retrasados y cientos de miles de pasajeros afectados.

Los problemas en la red informática comenzaron sobre las 15.36 de la tarde (hora de la costa este), según detalló horas más tarde el secretario de Transporte, Sean Duffy. Los operadores detectaron “inestabilidad” en las comunicaciones de radar de los centros de control de tráfico aéreo. El problema surgió “cuando se estaban realizando ajustes parciales en el sistema, incorporando nuevos equipos y tecnología; sin embargo, estos elementos no resultaron adecuados. Terminaron sobrecargando el sistema antiguo”, precisó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que compareció junto a Duffy en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La FAA no tardó en decretar el cierre del tráfico aéreo. En ese momento había más de 3.500 aviones en el aire y la prioridad de las autoridades era que estos vuelos pudieran aterrizar sin complicaciones, publicó el diario El País de España.

Mullin descartó que el incidente se debiera a un sabotaje, a ciberataques o a actos malintencionados. “No hay indicios de actividad sospechosa. No hemos encontrado rastros ni identificaciones de personas que hayan accedido al sistema. Al parecer, todo fue un proceso automatizado”, aseguró el secretario de Seguridad Nacional. “Sin embargo, seguimos buscando, así que no lo descartamos”, agregó.

Las autoridades aseguraron que durante el incidente ningún vuelo estuvo en peligro y que tomaron la decisión de parar por precaución. Cerca de cuatro horas y media más tarde permitieron reanudar las operaciones. Eran ya las 8.15 de la tarde. Para entonces, el sistema aéreo estadounidense era ya un caos que tardará días en normalizarse. “Será un proceso lento”, dijo el responsable máximo de la FAA. “Creo que volveremos a estar operativos cuando llegue el momento álgido de los viajes durante el Día de Acción de Gracias”, indicó Duffy. De momento, para este sábado ya hay más de 1.500 vuelos cancelados.

La orden de suspensión de todos los vuelos nacionales es algo poco habitual en Estados Unidos. En lo que va de siglo solo ha habido dos precedentes: en enero de 2023, debido a una interrupción en el sistema que alerta a los pilotos sobre problemas de seguridad; y la más importante, el 11-S de 2001, después de que dos aviones atacaran las torres gemelas en Nueva York y otro se estrellara cerca del Pentágono. En aquel momento, las autoridades cerraron el espacio aéreo estadounidense durante dos días completos.

La orden del viernes paralizó casi todas las salidas de viajes nacionales. Algunos vuelos internacionales pudieron despegar, así como otros con material médico o de primera necesidad. Decenas de miles de pasajeros quedaron atrapados en aeropuertos de todo el país. No se sabe exactamente el número de personas afectadas, pero cada día pasan algo más de dos millones de personas por los controles de seguridad de los aeropuertos estadounidenses, según la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). La mayoría de los viajeros se lo tomó con paciencia y no se produjeron grandes incidentes. Algunos usuarios que ya habían embarcado fueron obligados a bajarse del avión y regresar a sus casas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suele mandar mensajes de forma compulsiva en su red social Truth para expresar su opinión sobre cualquier cosa que ocurre en el país, curiosamente no se pronunció sobre el incidente, destacó el diario El País de España.

La Administración achacó el problema a la obsolescencia de los sistemas. “Los parches no funcionan. Necesitamos un sistema integral; requerimos que alguien desarrolle el sistema en su totalidad. Intentar construirlo mediante parches parciales no funciona, y esto es precisamente lo que ocurre cuando se procede de esa manera”, indicó Mullin. “Es necesaria una renovación completa del sistema”, insistió.

“Va a seguir fallando”, advirtió el secretario de Transporte en referencia a la tecnología desfasada de hace varias décadas que la FAA quiere modernizar, lo que a la postre provocó el fallo en las telecomunicaciones que causó el incidente. “Lo que tenemos es un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente antiguo”, dijo Duffy antes de aprovechar para reclamar nuevos fondos al Congreso para la renovación de todo el sistema. “Durante el último año, el presidente ha estado pidiendo al Congreso que financie por completo la construcción de un sistema de control de tráfico aéreo totalmente nuevo”.

Los dos ministros del gabinete de Donald Trump reclamaron “fondos de emergencia” por un total de 50.000 millones de dólares para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo. El secretario de Transporte ya había presentado una solicitud previamente para aumentar la financiación en 30.000 millones. “Yo he pedido, el presidente ha pedido 30.000 millones de dólares. Pero yo quiero 50.000 millones”, afirmó Duffy. “¿Qué hay más importante que tener un sistema de control de tráfico aéreo que funcione de verdad?”, apostilló para explicar que hay que renovar el hardware, el software y los sistemas de telecomunicaciones.

Los funcionarios dibujaron un panorama inquietante para los viajeros de avión. Un sistema obsoleto que requiere una modernización inmediata y sin garantías de que el incidente de este viernes no se vuelva a repetir, resaltó el diario El País de España.

El Departamento de Transporte presentó un plan el año pasado para construir un nuevo sistema de control de tráfico aéreo que tendría que estar operativo dentro de un par de años. El proyecto tendría un coste de unos 31.500 millones de dólares, pero la Administración Trump ya había reservado algo más de 12.000 millones de financiación a través de la Ley Grande y Hermosa aprobada el año pasado.

Algunos analistas interpretaron que Duffy sugirió que el problema surgió como consecuencia de su esfuerzo por modernizar la infraestructura de control del tráfico aéreo. “Al no hacer nada, se introduce mucho más riesgo en el sistema”, dijo antes de apostillar: “No anticipé que tendríamos una interrupción como esta”.