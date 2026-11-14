Una fuerte tormenta azotó la santafesina San Javier y destruyó un molino arrocero y provocó graves daños

Un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo golpeó durante la noche del viernes a la ciudad de San Javier y a distintas localidades y colonias de los departamentos San Javier y Garay. El fenómeno meteorológico, que se desató alrededor de las 20, provocó importantes destrozos, afectó servicios esenciales y generó complicaciones en distintos tramos de la Ruta Provincial N° 1.

Uno de los sectores más castigados fue el de Colonia Criolla y Colonia California, donde las intensas ráfagas de viento ocasionaron la destrucción total de un molino arrocero. La violencia del fenómeno quedó reflejada en la magnitud de los daños: las chapas de la estructura terminaron esparcidas en los campos, a más de 500 metros de distancia.

En pocos minutos se registraron alrededor de 45 milímetros de lluvia, acompañados por caída de granizo y ráfagas. La combinación de estos factores provocó la caída de numerosos árboles, voladuras de techos, cables cortados y daños en diferentes instalaciones, publicó el portal del diario El Litoral.

El impacto también se hizo sentir sobre el sistema eléctrico. En San Javier y, especialmente, en el sector rural hacia el norte de la ciudad, se reportaron postes caídos, tendidos dañados y líneas fuera de servicio, lo que dejó amplios sectores sin suministro de energía.

Daños en servicios

La tormenta también afectó las redes de televisión por cable e internet, con numerosos cables cortados en distintos puntos de la ciudad. Las complicaciones en la infraestructura se sumaron a los inconvenientes en la circulación, producto de árboles, ramas y otros elementos desplazados por el viento.

Frente a este escenario, dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, personal municipal y cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) desplegaron tareas para despejar las calles, asistir a los vecinos afectados y trabajar en la recuperación de los servicios.

Uno de los datos alentadores fue que las cinco estaciones de bombeo de la ciudad continuaban funcionando, pese a las intensas precipitaciones registradas durante el fenómeno.

Las tareas de reparación y limpieza se concentraron tanto en el casco urbano como en las zonas rurales más afectadas, donde los daños sobre el tendido eléctrico demandaban intervenciones para recuperar progresivamente el suministro.

A raíz de los destrozos, las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus hogares y evitar salir si no resulta estrictamente necesario. La advertencia apunta especialmente a los riesgos que representan los cables caídos, las ramas, los árboles inestables y las chapas que pudieron quedar sueltas después de las ráfagas, consignó el portal del diario El Litoral.

También se pidió extremar las precauciones al circular por la Ruta Provincial N° 1 y los caminos rurales de la región, donde la caída de árboles y los daños ocasionados por el viento generaron complicaciones.

Durante las primeras horas posteriores al temporal, los equipos de emergencia continuaban trabajando en distintos puntos para despejar las calzadas y atender los inconvenientes registrados.

Se esperaba que, una vez finalizadas las primeras intervenciones, se realizara un relevamiento más detallado para establecer la magnitud total de los daños materiales provocados por la tormenta en San Javier y las colonias cercanas.