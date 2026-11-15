Fenómeno El Niño: el Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe y hay más de 200 personas asistidas

El río Paraná superó este domingo el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe. Según los registros oficiales de Prefectura Naval Argentina, a las 8 de la mañana el hidrómetro ubicado en el puerto local marcó 5,72 metros, dos centímetros por encima de la altura establecida como umbral de evacuación para esta estación. El registro confirma la continuidad de la creciente y enciende una nueva señal de atención sobre las zonas más vulnerables del área metropolitana.

El dato corresponde a la escala hidrométrica del puerto de Santa Fe. Para ese punto, el nivel de alerta está fijado en 5,30 metros y el de evacuación en 5,70. Superar esta última referencia no significa que deba evacuarse toda la ciudad, sino que advierte sobre el avance del agua y obliga a intensificar la vigilancia y las medidas preventivas en los sectores más expuestos.

El agua avanza sobre el bañado, por fuera del anillo de defensa, en Colastiné Norte.

Los sectores más comprometidos

La situación más delicada se concentra en las zonas costeras y los asentamientos ubicados fuera de los anillos de defensa. Uno de los principales focos de atención es La Vuelta del Paraguayo, donde se realizan traslados preventivos de familias hacia el Centro de Asistencia Integral Nº 1, ubicado en el ingreso a Alto Verde, sobre la Ruta Nacional 168.

De acuerdo con el último reporte municipal (N° 8), correspondiente a ayer sábado a las 18, en ese predio había 217 personas alojadas, integrantes de 66 familias: 123 adultos y 94 menores. El lugar cuenta con módulos habitacionales, duchas, provisión de agua, atención sanitaria y acompañamiento educativo, publicó el diario santafesino El Litoral.

También se mantienen operativos en Colastiné Sur, donde se construyen módulos para recibir a familias que necesiten trasladarse. Es que todo el sector norte de dicho barrio quedó bajo agua. En paralelo, equipos municipales y del Ejército realizan recorridas y entregan provisiones y materiales por vía fluvial a quienes permanecen en sus viviendas.

Otros puntos bajo seguimiento son Los Alisos, Alto Verde, el paraje La Boca y distintos sectores de Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu. El municipio informó que mantiene operativos 31 puntos de bombeo y que continúa con el cierre de compuertas y el refuerzo de las defensas.

En la zona de la costa, ya hay varias casas inundadas en el sector oeste de la ruta 1, a la altura de Rincón Norte y Arroyo Leyes. Allí no hay defensas costeras, ya que no se construyó la obra planificada años atrás (la defensa llega al km 8). También había algunos inconvenientes en sectores defendidos en Rincón, donde el agua emergió de la napa, sin mayores consecuencias hasta el momento. Y en un loteo privado de Arroyo Leyes en el que se había construido una defensa de manera privada el agua cedió y comenzó a ingresar a la zona urbanizada.

Cuándo fue la última vez que superó esta altura

La última crecida del Paraná que había superado los 5,70 metros en el puerto santafesino fue la de 2016. Según los registros históricos, el río alcanzó entonces los 6,61 metros el 5 de enero. En aquella oportunidad, 464 personas debieron ser evacuadas en la ciudad, principalmente en Colastiné Sur y La Vuelta del Paraguayo.

En la jornada de ayer, se procedió al traslado de una familia que reside en zonas bajas de la Vuelta del Paraguayo y fuera del anillo de defensas, consignó el diario santafesino El Litoral.

Antes de ese episodio también se registraron crecidas importantes en 2010, cuando el Paraná llegó a los 6,02 metros, y en 2007, cuando alcanzó los 5,94 metros.

Las tres mayores crecidas del Paraná en Santa Fe

La historia hidrométrica de la ciudad permite dimensionar la magnitud de los grandes episodios registrados. Las tres mayores alturas del Paraná fueron:

- 1905: 7,83 metros, el 14 de junio.

- 1992: 7,43 metros, el 22 de junio.

- 1983: 7,35 metros, el 5 de julio.

Se trata de registros históricos del hidrómetro del puerto de Santa Fe. La marca alcanzada este domingo vuelve a ubicar a la ciudad frente a un escenario de creciente que exige atención especial sobre las poblaciones asentadas en las áreas más vulnerables.

El río Paraná llegó al nivel de evacuación en Santa Fe y crece en otros puertos de la región

Según el último pronóstico hidrométrico del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná frente a la ciudad de Santa Fe continúa en constante ascenso y se proyecta que alcance los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre, aunque no se descarta que pueda ascender al promedio máximo de 6,20 metros.