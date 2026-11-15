Paraná marchó por el Orgullo Disidente con reclamos por el cupo laboral trans y la salud pública

La undécima edición de la Marcha del Orgullo Disidente reunió este sábado a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y organizaciones sociales en la capital entrerriana. La movilización puso el foco en el acceso al trabajo, la situación sanitaria, los crímenes de odio y la defensa de los derechos conquistados. La jornada concluyó con un festival y una feria frente al Monumento a Urquiza.

Las calles de Paraná volvieron a llenarse de banderas multicolores este sábado 14 de noviembre, durante la undécima Marcha del Orgullo Disidente. La convocatoria reunió a personas de distintas generaciones que compartieron una jornada de reivindicación de derechos, reclamos y expresiones culturales.

La actividad comenzó después de las 18 en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, con la lectura de un documento elaborado por la asamblea organizadora. Desde allí, los manifestantes recorrieron las calles de la ciudad hasta llegar al Monumento a Urquiza.

Según informó APFDigital, la columna llegó a extenderse a lo largo de unas tres cuadras. Participaron adolescentes, adultos mayores, organizaciones sociales y una batucada que acompañó el recorrido. También hubo vecinos que expresaron su adhesión desde los balcones de Alameda de la Federación.

La marcha se realizó bajo la consigna "Memoria colectiva, orgullo antifascista y organización disidente", con un documento que reunió demandas relacionadas con el acceso a derechos, la situación económica y social y distintas problemáticas que atraviesan a la comunidad.

El reclamo por el cupo laboral trans

Uno de los principales planteos estuvo dirigido a la falta de aplicación del cupo laboral trans en Paraná. La asamblea recordó que la Ordenanza Nº 9.834 fue sancionada en 2019 y cuestionó que, siete años después, todavía no se haya garantizado su cumplimiento efectivo.

Las organizaciones reclamaron, además, una ley integral trans que contemple políticas de reparación e inclusión en los ámbitos laboral, educativo y sanitario. En el documento señalaron que la población travesti y trans continúa enfrentando profundas desigualdades para acceder a oportunidades y desarrollar sus proyectos de vida.

Cuestionamientos a la situación sanitaria

La salud pública ocupó otro lugar central entre las demandas. Las organizaciones denunciaron dificultades para acceder a tratamientos hormonales y faltantes de preservativos, anticonceptivos y otros insumos destinados a la prevención de infecciones de transmisión sexual.

También reclamaron la efectiva implementación de la legislación sobre VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis.

En materia de salud mental, expresaron su preocupación por las condiciones laborales de los profesionales, los bajos salarios y la creciente demanda de atención. En particular, advirtieron sobre las dificultades que atraviesa el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná y exigieron mayores recursos presupuestarios.

Memoria y pedidos de justicia

Durante la jornada también se recordó a víctimas de hechos de violencia contra integrantes de la diversidad sexual.

Entre los casos mencionados estuvo el de Cecilia Cardona, una mujer trans de 45 años que murió en Gualeguay. La asamblea cuestionó el abordaje judicial de su muerte y reclamó que la investigación incorpore una perspectiva de género, al sostener que se trató de un transfemicidio.

También se reiteró el pedido de justicia por Vicky Núñez, una joven trans de Paraná fallecida en julio de 2021, y se recordó el ataque contra cuatro mujeres lesbianas ocurrido en el barrio porteño de Barracas en mayo de 2024, que dejó tres víctimas fatales.

Educación, ambiente y derechos humanos

El documento incluyó una defensa de la Educación Sexual Integral (ESI), al cumplirse veinte años de la sanción de la ley nacional. Las organizaciones destacaron su importancia para garantizar el respeto a las distintas identidades y reclamaron su aplicación efectiva en las escuelas.

También hubo cuestionamientos a las políticas ambientales, particularmente por el uso de agrotóxicos y las actividades vinculadas con el río Paraná. A estos reclamos se sumaron demandas relacionadas con la violencia de género, la discriminación y las políticas económicas nacionales y provinciales.

La marcha concluyó frente al Monumento a Urquiza, donde se desarrollaron un festival artístico y una feria que se extendieron durante toda la noche. La música, las expresiones culturales y los espacios de encuentro dieron continuidad a una jornada que combinó celebración y reclamos, y volvió a poner en el centro de la escena las demandas de la comunidad LGBTIQ+ por el reconocimiento y el cumplimiento efectivo de sus derechos.

Fuente: APF.